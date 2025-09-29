El mercado de lujo en Recoleta y Palermo mantiene fuerte demanda. La ubicación y los desarrollos exclusivos sostienen el interés de compradores

El mercado inmobiliario en el área que rodea al Paseo Alcorta, que abarca sectores de Recoleta y Palermo, sigue mostrando un dinamismo notable. La combinación de ubicación privilegiada, accesibilidad y una oferta de desarrollos de alta gama mantiene a esta zona entre las favoritas de quienes buscan propiedades exclusivas en la ciudad. La demanda sostenida y el interés constante de los desarrolladores consolidan a estos barrios como un foco central dentro del mercado premium porteño.

Barrios top de Buenos Aires muestran alza sostenida en el precio: cuánto cuesta el m2

El precio promedio por metro cuadrado en barrios como Recoleta y Palermo ya supera los 5.000 dólares, ubicándose en 5.157 u$s/m², lo que representa un incremento interanual del 4,22, según un relevamiento anual de Reporte Inmobiliario.

La zona analizada se encuentra limitada por las avenidas Figueroa Alcorta, Pueyrredón, Las Heras y la calle República de la India, y concentra una oferta significativa de desarrollos de alta gama.

En comparación con el año anterior, la superficie en ejecución aumentó de 123.123 m2 a 138.034 m2, consolidando este registro como uno de los más altos desde que se realiza el seguimiento. Este crecimiento refleja un interés sostenido de los desarrolladores por la zona, así como la demanda de unidades residenciales de lujo.

En total, se contabilizaron 32 proyectos, que incluyen tanto obras en distintas fases de construcción como edificios recientemente terminados. La cantidad de emprendimientos también supera a la del relevamiento previo, mostrando un dinamismo constante en el mercado.

¿Qué se necesita para comprar un departamento de lujo en Palermo y Recoleta?

Los desarrolladores mantienen exigencias estrictas para acceder a las unidades. Generalmente, se solicita un anticipo mínimo del 40% en dólares, con el saldo financiado en cuotas en pesos actualizables o dólares, dependiendo del proyecto. Esta modalidad busca equilibrar la demanda con la seguridad financiera frente a la volatilidad cambiaria.

Mercado inmobiliario premium: cómo son las propiedades que más se venden y cuánto salen

En el mercado de lujo, la exclusividad es un factor determinante. Pablo Valencia Neira, CEO de Valencia Neira Real Estate, explicó que "los compradores buscan una experiencia de vida diferencial, donde la privacidad, las vistas panorámicas y el diseño arquitectónico marcan la diferencia". La ubicación también es clave: las propiedades con vistas al Río de la Plata o grandes espacios verdes se valorizan más.

En las unidades a estrenar, las tendencias apuntan a grandes ventanales que maximizan la luz natural, integración con el entorno y domótica para automatizar iluminación, climatización y seguridad. "Los balcones aterrazados y jardines en altura son otros aspectos muy buscados", agregó Valencia Neira.

Al visitar una propiedad exclusiva, los materiales y terminaciones son aspectos determinantes. Mármoles importados, griferías de diseño, aberturas de doble vidrio y porcelanatos de gran formato generan una armonía visual sofisticada.

"El impacto de lo que se ve a través de las ventanas juega un rol clave en la experiencia del comprador", señaló Karina Sluzar, de Alta Gama Negocios Inmobiliarios.

El interés por comprar en Puerto Madero, Belgrano, Núñez, Recoleta, Palermo y Colegiales creció por la renovación de expectativas tras el cambio de Gobierno. En este mercado, los compradores, con mayor capacidad adquisitiva, sortean mejor las turbulencias económicas.

"Los compradores del segmento premium son capaces de mirar más allá de las dificultades económicas actuales, invierten con la vista puesta en el largo plazo", puntualizó Sluzar.