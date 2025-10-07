La venta de insumos para la construcción subió en septiembre tras dos meses de caída, con alzas interanuales del 6,5% y repunte frente a agosto

La venta de insumos para la construcción repuntó en septiembre al registrar subas de 6,5% interanual y 1,08% en relación a agosto, cortando con dos meses de retroceso consecutivo, según reveló el Índice Construya (IC).

De esta manera, la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que conforman la medición arrojó que entre enero-septiembre de 2025 cerró 6,9% por encima del mismo período del año anterior.

Ventas de materiales de construcción repuntan pero siguen por debajo del pico de mitad de año

Al analizar los resultados, desde Construya indicaron que "en un contexto de baja demanda, durante septiembre los despachos de insumos registraron un leve rebote con respecto a los meses previos, pero se mantuvieron casi 8% por debajo del pico alcanzado en junio y julio del corriente año".

En la misma línea, señalaron que "el escenario de alta volatilidad financiera de los últimos meses constituye un factor muy negativo para el sector de la construcción y de la refacción, a lo cual se agrega un factor climático también de alta inestabilidad".

Qué es el Índice Construya

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

Cuánta plata se necesita para contratar un albañil por hora en octubre

a Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) anunció que los trabajadores aglutinados bajo el gremio recibirán un aumento de sueldo del 2,2% en octubre.

La actualización de las escalas salariales incluye los básicos por hora y zona para todas las categorías, además de los adicionales por zona y condiciones especiales contempladas en el convenio.

El incremento salarial ya fue homologado por el Ministerio de Capital Humano y se pagará de manera correspondiente en julio y septiembre.

En este marco, el gremio y la cartera que lidera Sandra Pettovello decidieron crear una comisión especial para analizar las variables económicas del sector de la construcción, con el fin de definir futuros acuerdos salariales.

Aumento de sueldo para albañiles: la escala salarial actualizada

De este modo, la escala salarial, por categoría, que estará vigente en todo el país, quedará conformada de la siguiente manera:

Zona A (CABA, PBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones)

Oficial especializado: $5.050 por hora (+ suma de $40.000)

Oficial: $4.325 por hora (+ suma de $42.000)

Medio oficial: $3.995 por hora (+ suma de $46.000)

Ayudante: $3.670 por hora (+ suma de $48.000)

Sereno: $666.325 por mes (+ suma de $40.000)

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut)

Oficial especializado: $5.603 por hora (+ suma de $44.400).

Oficial: $4.793 por hora (+ suma de $46.600)

Medio oficial: $4.420 por hora (+ suma de $51.000)

Ayudante: $4.095 por hora (+ suma de $53.200)

Sereno: $742.704 por mes (+ suma de $44.400)

Zona C (Santa Cruz)

Oficial especializado: $7.730 por hora (+ suma de $74.200)

Oficial: $7.240 por hora (+ suma de $77.900)

Medio oficial: $6.989 por hora (+ suma de $85.300)

Ayudante: $6.787 por hora (+ suma de $89.000)

Sereno: $1.110.600 por mes (+ suma de $74.200)

Zona C "Austral" (Tierra del Fuego)

Oficial especializado: $10.006 por hora (+ suma de $80.000)

Oficial: $8.570 por hora (+ suma de $84.000)

Medio oficial: $7.910 por hora (+ suma de $92.000)

Ayudante: $7.279 por hora (+ suma de $96.000)

Sereno: $1.328.216 por mes (+ suma de $80.000)

Cómo impacta el aumento de sueldo en el costo de la construcción

Vale aclarar que pese al beneficio que este aumento de sueldo trae aparejado para los trabajadores del sector, también impacta en el costo final de las obras. Según las cifras más recientes, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en GBA creció un 1,6% en julio, lo que se traduce en un acumulado anual al 10,9% y una cifra interanual del 31%.

Buena parte de ese incremento responde al ajuste en la mano de obra, que subió 1,7% durante el mes, en sintonía con las últimas paritarias.