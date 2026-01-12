Las casas modulares son mÃ¡s baratas pero no son para todos: las desventajas de las que pocos hablan

Las casas modulares vienen ganando terreno impulsadas por una promesa difÃ­cil de ignorar: precios mÃ¡s bajos, presupuestos cerrados y tiempos de ejecuciÃ³n muy acotados. Fabricadas en planta y ensambladas luego en el terreno, permiten transformar un lote vacÃ­o en una vivienda habitable en pocas semanas, algo poco habitual en la construcciÃ³n tradicional.

Sin embargo, no todo lo que se agrupa bajo la etiqueta de "modular" es lo mismo. "Es fundamental diferenciar entre una estructura adaptada para vivienda â€”como un contenedorâ€” y una casa diseÃ±ada desde el inicio con criterio habitacional", advierte el arquitecto GermÃ¡n GÃ³mez Picasso, fundador tambiÃ©n de Reporte Inmobiliario. SegÃºn explica, esa distinciÃ³n impacta de lleno en aspectos clave como el confort, el aislamiento y la funcionalidad.

En las viviendas construidas a partir de contenedores, por ejemplo, la aislaciÃ³n tÃ©rmica y acÃºstica suele incorporarse como un agregado posterior. En cambio, "los sistemas concebidos originalmente como viviendas ya parten de materiales con mejor desempeÃ±o, que ademÃ¡s pueden reforzarse segÃºn el uso y el clima", seÃ±ala el ingeniero Gustavo Iglesias, presidente de Iglesias Real Estate.

Viviendas modulares: el error invisible que afecta la conservaciÃ³n del frÃ­o y el calor

Las fallas en la aislaciÃ³n no solo afectan el confort diario, sino que tambiÃ©n se reflejan en el consumo energÃ©tico. Aun asÃ­, los especialistas aclaran que la eficiencia no depende exclusivamente de la calidad constructiva. "HÃ¡bitos como usar el aire acondicionado con las ventanas abiertas o dejar la heladera abierta mÃ¡s tiempo del necesario pueden anular los beneficios de un buen aislamiento", advierte Iglesias.

En ese marco, las viviendas modulares presentan una complejidad adicional. Si bien suelen partir de terminaciones bÃ¡sicas y ofrecen mÃºltiples alternativas tanto en aislaciÃ