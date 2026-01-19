El metro cuadrado más barato del país se mantiene con fuerte suba anual, mientras otras ciudades muestran precios hasta un 70% más altos

Córdoba es la ciudad con el metro cuadrado más económico para la adquisición de departamentos, de acuerdo a un relevamiento realizado por el portal de clasificados Zonaprop en base a los avisos publicados dentro del portal en las principales zonas del país. Sin embargo, esta ciudad registró el mayor incremento interanual.

De acuerdo a datos de noviembre, el metro cuadrado en la capital cordobesa se ubicó en 1.443 dólares, un 12,40% por encima del valor de noviembre de 2024 (1.284 dólares/m2).

¿Dónde conviene más invertir en departamentos?

En el otro extremo del ranking, la Ciudad de Buenos Aires registra los valores más altos para la compra. El metro cuadrado se ubicó en noviembre en 2.450 dólares, un 5,40% por encima del valor de noviembre de 2024. Al comparar ambas ciudades, adquirir un departamento en Córdoba (1.443 dólares/m2) es un 70% más económico que en la Ciudad de Buenos Aires (2.450 dólares/m2).

Brechas de precio por ambientes revelan diferencias de hasta 60 mil dólares

En GBA Norte:

El salto entre departamentos de dos y tres ambientes es el más marcado: casi 60 mil dólares de diferencia.

es el más marcado: Un departamento de dos ambientes en GBA norte (116.749 dólares) tiene el mismo valor que un tres ambientes en GBA oeste-sur (117.410 dólares).

La diferencia por ambientes varía notablemente según la zona, mostrando disparidad en los precios del mercado inmobiliario del Gran Buenos Aires.

Por su parte, en Córdoba:

La brecha de precio entre departamentos de dos y tres ambientes es la más corta: apenas 25 mil dólares.

es la más corta: Comparada con Rosario, esta ciudad sigue siendo más económica: un departamento de dos ambientes cuesta aproximadamente 9 mil dólares menos. / Un tres ambientes se vende alrededor de 33 mil dólares por debajo del valor en Rosario.

Mercado de departamentos en recuperación

Con respecto a este último punto, es importante aclarar que los últimos datos disponibles de Rosario son de agosto de 2025. Esto podría significar que, por la tendencia alcista dentro del mercado, la brecha real podría ser superior hoy en día.

"A nivel nacional, todas las ciudades relevadas registran un comportamiento positivo dentro del mercado de compraventa. Luego de años con precios a la baja, hay un recuperamiento constante dentro del sector, impulsado en gran medida por créditos hipotecarios", aseguró Leandro Molina, country manager de Zonaprop.

¿Conviene comprar un departamento a estrenar o usado?

"Hay barrios en los que la brecha entre el departamento usado y el a estrenar es actualmente muy marcada, esto se da debido a que el usado no recuperó aún su valor histórico y, por otro lado, los desarrollos a estrenar sufrieron en los últimos años el alza de los costos de construcción medidos en dólares, que los emprendedores debieron llevar a listas de precios", explicó Germán Gómez Picasso.

Históricamente, la diferencia entre ambos mercados se ubicaba en el rango del 25% al 30%, pero hoy esos porcentajes son sensiblemente mayores. "En algunas zonas la brecha llega a superar el 50%", advirtió. Es que construir hoy en CABA no baja de u$s1.300 por m2, recién ahora se estabilizaron algo los aumentos pero acumulan alzas de más del 85% interanual, lo premium no baja de u$s1.900 por m2.

Este escenario llevó a que una parte importante de la demanda vuelva a inclinarse hacia el usado, donde todavía se mantienen oportunidades, especialmente en unidades con pocos años de antigüedad o recientemente recicladas.

En términos de perfil de comprador, Gómez Picasso señaló que "una parte del público hoy se inclina más hacia el usado debido a la diferencia de precio, aunque siempre hay un segmento dispuesto a pagar un plus por un producto nuevo, que responda a los usos actuales de la vivienda".

El departamento en pozo, históricamente atractivo por el financiamiento, también muestra cambios. "Hoy los anticipos son mucho más altos: se pide entre el 50% y el 60% del valor total, cuando antes rondaban el 30%", detalló.