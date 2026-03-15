La Alvear Tower, el rascacielos más alto de Argentina, ofrece pisos de superlujo con vistas panorámicas y amenities de hotel cinco estrellas

En pleno Puerto Madero, un coloso de vidrio y acero se impone sobre el skyline porteño: la Alvear Tower, con 239 metros de altura y 54 pisos, no solo es el inmueble más alto de Argentina, sino también un símbolo de lujo urbano. Cada vivienda en esta torre combina diseño de vanguardia, amplitud y exclusividad, con vistas panorámicas de la ciudad y servicios que rivalizan con los de un hotel cinco estrellas.

Desde 2019, la torre se convirtió en un referente del mercado de viviendas premium. Su construcción, a cargo del Grupo Alvear y diseñada por Pfeifer-Zurdo Arquitectos, implicó una inversión superior a los u$s150 millones.

Alvear Tower: el lujo en altura con pisos de hasta u$s9,5 millones

Actualmente, los pisos en venta en la Alvear Tower alcanzan valores de hasta u$s9,5 millones, con unidades que van desde los 90 hasta los 470 m2. El precio por metro cuadrado se ubica entre u$s7.000 y u$s13.000, de acuerdo con las dimensiones y la altura de cada vivienda, lo que representa casi el doble del promedio de Puerto Madero, donde el m2 se cotiza entre u$s6.000 y u$s7.000.

Estos valores refuerzan el posicionamiento del inmueble como uno de los más exclusivos y codiciados de la ciudad, atractivo tanto para inversores como para compradores de alto poder adquisitivo que buscan lujo, amplitud y vistas panorámicas únicas.

Unidades exclusivas de 90 a 470 m2, con precios que alcanzan los u$s9,5 millones

Las 174 residencias de la torre destacan por sus techos de 3,30 metros, que bañan los espacios de luz y crean una sensación de amplitud incomparable. Desde sus ventanales, cada unidad regala vistas de 360° sobre la ciudad, desde el Río de la Plata hasta el Obelisco, convirtiendo el skyline en un lienzo en movimiento.

Vivir a 200 metros de altura con servicios cinco estrellas

En la Alvear Tower, las expensas son uno de los aspectos más comentados en el mercado inmobiliario de lujo. Según el tamaño de la unidad y los servicios contratados, los propietarios pueden enfrentar gastos mensuales que van desde $2.000.000 hasta superar los $4.000.000, un valor que refleja la presencia de personal disponible las 24 horas y una gama de amenities que rivaliza con los resorts más exclusivos del mundo.

La torre ofrece seguridad de triple anillo, lavadero de autos, sala de juegos para adolescentes, cuidado infantil y una piscina semiolímpica. Mantener un edificio de esta magnitud también requiere tecnología de vanguardia: ascensores de alta velocidad y sistemas de climatización central de máxima eficiencia garantizan comodidad y funcionalidad en cada rincón.

Departamentos premium para clientes internacionales en el corazón de Buenos Aires

Los departamentos seducen a clientes de alto poder adquisitivo, en su mayoría extranjeros que buscan inmuebles premium y selectas, al estilo de los mejores hoteles internacionales, pensados para distintas edades y preferencias. Cada piso fusiona estilo, comodidad y funcionalidad, generando un entorno que conjuga lujo y paz en pleno Puerto Madero.

El verdadero sello distintivo de la torre no se limita a los servicios internos: el rooftop en el piso 54, el nivel superior del rascacielos, ofrece la sensación de estar suspendido sobre la ciudad y convierte cada vista en un espectáculo único y privilegiado.

Además de la venta, varias unidades se ofrecen en alquiler, con valores a partir de u$s3.500 al mes, dirigidas a empresarios y residentes que buscan vivir en el sector más exclusivo de Buenos Aires.