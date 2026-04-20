Lotes desde u$s17.000 impulsan el interés en barrios cerrados del sur bonaerense, donde crecen los proyectos con amenities y baja expensa

El mercado de lotes en barrios cerrados de la Zona Sur del Gran Buenos Aires mantiene una actividad sostenida, en particular en el segmento de menor valor. Estos terrenos, que habitualmente se ubican entre los 600 y 800 m², se consolidan como una opción tanto para quienes proyectan construir su vivienda como para quienes buscan invertir en el sector inmobiliario. Se trata de desarrollos que ofrecen amenities de distinta escala y funcionalidad, con un criterio común orientado a mantener expensas contenidas.

Dentro de este segmento aún es posible encontrar lotes en el rango de u$s17.000 a u$s25.000 en urbanizaciones privadas de perfil medio o en etapas iniciales de desarrollo. Según Sabrina Zapico, de SZ Canning Propiedades, "los valores más bajos suelen corresponder a terrenos internos estándar, sin ubicaciones privilegiadas dentro del barrio".

Muchos de estos emprendimientos se encuentran en proceso de consolidación, lo que genera expectativas de valorización en el mediano plazo. Así las cosas, los compradores muestran un comportamiento cada vez más analítico, ya que "evalúan no solo el precio del lote, sino también las expensas, la calidad del desarrollo, el reglamento de construcción y la proyección futura de la zona", precisa Zapico.

Entre los factores más valorados en estos barrios se destacan la seguridad privada las 24 horas, el cerco perimetral, el control de accesos, las calles consolidadas, los espacios verdes, los salones de usos múltiples (SUM) y las áreas deportivas. En algunos casos también se incorporan lagunas artificiales o sectores recreativos, aunque con menor peso en la decisión de compra.

La oferta en la zona sur del GBA se concentra en Canning, San Vicente, Ezeiza y Spegazzini

En concreto, la oferta se concentra principalmente en el corredor de Canning y en zonas como San Vicente, Ezeiza y Carlos Spegazzini, donde el crecimiento ha sido sostenido en la última década. También se observan desarrollos en el eje La Plata–Ruta 2 y en algunos puntos de General Rodríguez, en un contexto de expansión urbana "con demanda activa, pero cada vez más selectiva", según define el martillero público de Housfin.com, Gonzalo Rico. Así, la compra del lote suele anticipar la construcción futura: "La gente compra ahora y posterga la obra", destaca.

Barrios cerrados con lotes desde u$s17.000: dónde hay oportunidades en el sur del GBA

Entre las alternativas que hoy se comercializan dentro de ese rango de valores se destaca Fincas Joven, en San Vicente, donde los lotes oscilan entre 600 y 800 m², con precios que parten desde aproximadamente u$s20.000, según la ubicación dentro del desarrollo. El barrio ofrece seguridad privada, SUM, espacios comunes como coworking y áreas deportivas.

En la misma franja del GBA, en la ruta 58 km 16,5 se emplaza también el consolidado Santa Clara al Sur, una opción buscada por quienes priorizan mayor superficie de terreno, con medidas que van entre los 650 y 800 m² a valores cercanos a los u$s22.000 a u$s25.000, e infraestructura consolidada que incluye laguna interna, espacios recreativos y canchas deportivas con expensas que promedian los $300.000.

Asociado principalmente a nuevos desarrollos residenciales y al crecimiento logístico de la zona, en la localidad de Carlos Spegazzini (partido de Ezeiza) se destaca el emprendimiento Laguna Azul, un barrio de perfil moderno que ofrece lotes de entre 300 y 500 m², con valores que oscilan entre u$s20.000 y u$s25.000, según la etapa del proyecto y su ubicación interna.

Se consiguen lotes a precio de remate desde u$s17.000.

Entre otras amenidades este desarrollo incorpora un salón de fiestas con vista a la piscina y a la laguna de 7.000 m² para embarcaciones sin motor o pesca infantil, piscinas con borde infinito, sauna húmedo y seco, seguridad privada y áreas deportivas.

En el mismo corredor del sur bonaerense se ubica otro emprendimiento en expansión, orientado a un público que busca un equilibrio entre valores accesibles y un entorno aún en desarrollo. Se trata de Los Naranjos 2, un barrio que ofrece lotes de entre 400 y 600 m², con precios iniciales cercanos a los u$s23.000.

Cuenta con piscinas y solárium húmedo, un SUM para chicos con piscina y plaza de juegos, vestuarios, cancha de fútbol 11, dos canchas de tenis de polvo de ladrillo, dos canchas de pádel panorámicas, parque de calistenia, polideportivo y despensa.

Y hacia la zona de La Plata, en el kilómetro 65 de la Ruta 2, el emprendimiento Campos de la Enriqueta tiene lotes de entre 700 y 1.000 m² a valores que promedian entre u$s17.000 y u$s20.000. El proyecto incorpora la posibilidad de muelles y playa privada, además de terrenos de mayor superficie. Incluyen club house con gimnasio, cancha de golf de 9 hoyos par 3, canchas de fútbol, tenis y vóley, piscina, restaurante y bar de playa.

El barrio Campos de la Enriqueta suma muelles y playa privada

El barrio contempla más de 12 canales navegables, dos lagunas y un arroyo natural con reserva de flora y fauna autóctona, donde se destacan distintas especies de aves y animales. En cuanto a las condiciones de comercialización, ofrece planes con un anticipo mínimo del 30% y el saldo financiado hasta en 48 cuotas en pesos, ajustadas por el índice CAC.

Por último, en el kilómetro 10 de la Ruta 16, en la zona de Canning, avanza el emprendimiento del barrio privado Forest, que sumará un centro comercial, club house, lagunas destinadas a deportes acuáticos, una amplia área deportiva y recreativa que contempla desde una pista de atletismo hasta canchas de básquet, tenis, pádel, fútbol, además de spa. Uno de sus principales diferenciales será Lake Beach, una mega piscina de tres hectáreas con playa propia. En cuanto a la oferta de lotes, se comercializan terrenos de entre 750 y 850 m2 a un valor aproximados de u$s21.000.

Comprar un lote: las claves para conseguir mejores precios y condiciones

Según el especialista Gonzalo Rico, existen distintas estrategias que pueden ayudar a obtener descuentos o condiciones más favorables al momento de adquirir un lote, especialmente en desarrollos en pozo o barrios en expansión. El experto sugiere:

Pago contado o mayor anticipo: en emprendimientos en pozo suelen aplicarse descuentos sobre el precio de lista para quienes pagan al contado. En lotes ya terminados, el pago en efectivo puede permitir negociar reducciones de entre 5% y 10%.

Forest tendrá como diferencial Lake Beach, una piscina de tres hectáreas