El mercado inmobiliario porteño muestra señales de recuperación: suben alquileres y rentabilidad, mientras los precios de venta se estabilizan

El mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) atraviesa una etapa de reacomodamiento con señales mixtas: mientras los precios de venta se estabilizan, los alquileres continúan en alza y la rentabilidad mejora. Así se desprende del último relevamiento del portal Zonaprop, que analizó la evolución del mercado durante abril.

Suben las escrituras en CABA, se recupera el crédito y el metro cuadrado se estabiliza

El valor medio del metro cuadrado para departamentos se ubica en 2.460 dólares. En lo que va de 2026, acumula una suba moderada del 0,4%, con un incremento interanual del 2,2%.

La reactivación también se refleja en la cantidad de operaciones. En marzo se concretaron 5.590 escrituras en la Ciudad, lo que implica un aumento del 18% respecto al mismo mes del año pasado y un nivel muy superior al piso registrado en 2020.

El crédito hipotecario vuelve a ganar terreno: el 15% de las operaciones se realizaron con financiamiento bancario, lejos del mínimo de 2024, cuando apenas representaban el 3%.

¿Cómo evoluciona el mercado inmobiliario en los barrios de la Ciudad?

La recuperación no es uniforme, pero alcanza a la mayoría de la Ciudad: el 83% de los barrios registró aumentos interanuales. Entre los que más subieron se destacan:

Saavedra : +11,3%

: +11,3% Villa Real: +7%

+7% Agronomía: +7%

En cuanto a precios:

Un monoambiente ronda los 108.377 dólares

ronda los 108.377 dólares Un dos ambientes se ubica en 130.295 dólares

se ubica en 130.295 dólares Un tres ambientes alcanza los 179.134 dólares

Cuánto cuesta una casa en la Ciudad

En el segmento de casas, el valor promedio se sitúa en 1.822 dólares por metro cuadrado.

Casa de tres dormitorios: 303.649 dólares

303.649 dólares Casa de cuatro dormitorios: 483.236 dólares

Las diferencias por zona siguen siendo marcadas: el corredor norte concentra los valores más altos, con 2.879 dólares/m², mientras que el sur presenta los precios más bajos, con 843 dólares/m².

El costo de construcción presiona al mercado

Uno de los factores que condiciona al sector es el encarecimiento de construir. Medido en dólares, el costo subió 3,9% en abril y acumula un incremento del 13,6% en lo que va del año.

Desde fines de 2023, el aumento es aún más pronunciado y el índice se ubica muy por encima de su promedio histórico. Este escenario plantea desafíos para los desarrolladores, en un contexto donde la demanda muestra signos de recuperación.

Suben los alquileres en la Ciudad: cuánto cuesta hoy un dos ambientes

El mercado de alquileres continúa ajustándose. El valor medio de un departamento de dos ambientes se ubica en 834.178 pesos mensuales, con una suba del 2,4% en abril y un acumulado del 12,2% en 202