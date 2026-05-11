El crecimiento de Vaca Muerta impulsa un boom inmobiliario en Añelo, con renta en dólares, ocupación plena y nuevas formas de invertir

Si hoy existe un territorio capaz de transformar la economía argentina desde múltiples frentes, ese lugar es Vaca Muerta. El avance del shale no solo modificó el mapa energético nacional, sino que además impulsó un fuerte desarrollo inmobiliario, acompañado por empleo, obras de infraestructura y nuevas oportunidades de inversión a gran escala.

La actividad petrolera avanzó con tal intensidad en Neuquén que localidades como Añelo comenzaron a cambiar su fisonomía a un ritmo inédito. Lo que años atrás era una pequeña ciudad patagónica, hoy funciona como base operativa de uno de los polos energéticos más importantes del mundo.

Una ciudad desbordada por el crecimiento

La expansión