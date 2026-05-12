Mientras que GBA oeste y GBA sur no registraron aumentos en los valores de compraventa, GBA norte registró un incremento del 0,3% en el valor del m2

Los valores del metro cuadrado publicados en los avisos inmobiliarios mostraron en abril una suba del 0,3% en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), mientras que en las zonas sur y oeste del conurbano bonaerense la oferta se mantuvo estable, según datos de Zonaprop.

¿Qué zonas del GBA registraron los mayores aumentos del metro cuadrado en 2026?

En el análisis de 2026, GBA norte y GBA sur son los barrios con mayor incremento en los valores del metro cuadrado, ambos registran un aumento del 0,9% mientras que GBA oeste, creció un 0,5% en el mismo período.

Todos los aumentos registrados en el Gran Buenos Aires se posicionaron por debajo de la inflación medida en dólares (13,6%).

GBA Sur: el valor promedio del metro cuadrado es de 1.660 dólares , sin variación mensual, con un aumento acumulado en 2026 del 0,9%.

el valor promedio del metro cuadrado es de , sin variación mensual, con un aumento acumulado en 2026 del 0,9%. GBA Oeste: el precio promedio es de 1.576 dólares por metro cuadrado, también sin cambio mensual, con un incremento acumulado del 0,5% en lo que va del año.

el precio promedio es de por metro cuadrado, también sin cambio mensual, con un incremento acumulado del 0,5% en lo que va del año. GBA Norte: registra el valor más alto, con 2.390 dólares por metro cuadrado, un aumento mensual del 0,2% y una suba acumulada del 0,9% en 2026.

En todos los casos, los incrementos se ubican por debajo de la inflación medida en dólares, que alcanza el 13,6% en el período analizado.

¿Cuánto cuesta comprar un departamento en el Gran Buenos Aires?

La oferta de departamentos en el Gran Buenos Aires (GBA) varía significativamente por zona. GBA Norte presenta los precios más elevados, mientras que un departamento de dos ambientes tiene un valor de 117.731 dólares, uno de tres ambientes alcanza los 178.196 dólares.

La Lucila continúa primero en el ranking de barrios más caros para la adquisición en GBA norte. El metro cuadrado allí se ubica en 3.912 dólares/m. Por el contrario, Barrio Infico presenta la oferta más económica, con un valor de 921 dólares/m2.

Le sigue GBA Sur, donde un dos ambientes tiene un valor de 85.356 dólares y uno de tres ambientes se ubica en 116.950 dólares.

Al analizar la oferta por barrios, Tristán Suárez es el barrio de GBA sur con la oferta más cara dentro de Zonaprop. El metro cuadrado se ubica en 2.929 dólares. En contrapartida, Don Orione se presenta como el barrio más económico del sur de GBA, con un valor promedio de 602 dólares/m2.

Finalmente, en GBA Oeste se encuentra la oferta más accesible: un departamento de dos ambientes tiene un valor de 79.857 dólares y uno de tres ambientes cuesta 112.736 dólares. Por último, Villa Udaondo se presenta como la oferta más cara de GBA oeste, el metro cuadrado se ubica en 2.672 dólares. Por el contrario, en Parque San Martín el metro cuadrado cuesta 797 dólares, la oferta más económica.

¿Cuánto cuesta alquilar en GBA?

GBA Sur: el alquiler promedio de un departamento de 2 ambientes se ubica en 609.450 pesos mensuales, mientras que un 3 ambientes alcanza los 826.486 pesos. En esta zona, la variación mensual fue del 1,5% y el aumento acumulado en 2026 llegó al 7,7%.

el alquiler promedio de un departamento de 2 ambientes se ubica en 609.450 pesos mensuales, mientras que un 3 ambientes alcanza los 826.486 pesos. En esta zona, la variación mensual fue del 1,5% y el aumento acumulado en 2026 llegó al 7,7%. GBA Oeste: el valor de un 2 ambientes promedia 616.231 pesos por mes y el de un 3 ambientes asciende a 784.751 pesos. Allí, los precios subieron 1,8% en el último mes y acumulan un incremento del 8,4% en lo que va del año.

el valor de un 2 ambientes promedia 616.231 pesos por mes y el de un 3 ambientes asciende a 784.751 pesos. Allí, los precios subieron 1,8% en el último mes y acumulan un incremento del 8,4% en lo que va del año. GBA Norte: los alquileres son los más elevados; un 2 ambientes cuesta en promedio 778.265 pesos mensuales, mientras que un 3 ambientes llega a 1.103.478 pesos. En este caso, la suba mensual fue del 0,8% y el aumento acumulado en 2026 se ubica en 8,2%. En todos los segmentos, los incrementos se mantienen por debajo de la inflación anual medida en 12,3%.

En GBA sur, Canning lidera el podio de la oferta más costosa para alquilar. Allí, un departamento de dos ambientes se alquila por 833.099 pesos por mes. Por el contrario, Los Hornos (458.783 pesos mensuales) presenta la oferta más económica dentro del portal.

Dentro de GBA norte, La Lucila es el barrio con la oferta más cara dentro de Zonaprop, un departamento de dos ambientes se ubica en 945.561 pesos mensuales. Por el contrario, José C. Paz Centro se presenta como el barrio con la oferta más económica, con un valor promedio de 499.205 pesos mensuales.

En el caso de GBA oeste, Sáenz Peña continúa como el barrio más caro para alquilar en GBA oeste, con un precio medio de 796.171 pesos mensuales. Por el contrario, Paso del Rey es el barrio con la oferta más económica, con un valor de 486.042 pesos mensuales.

La rentabilidad sube en GBA

La rentabilidad en GBA norte se ubica en 6,49% anual. Es decir, se necesitan 15,4 años de alquiler para repagar la inversión de compra, un 22% menos que un año atrás.

Billinghurst es la mejor opción para inversores que buscan renta, con un retorno bruto de 9,7%. Por el contrario, La Lucila es el de menor rentabilidad, con un retorno de 4,1%.

La relación entre alquiler y precio en GBA sur está en alza y sube en marzo. Actualmente el retorno bruto se ubica en 7,30% anual. Se necesitan 13,7 años de alquiler para repagar la inversión de compra, un 21% menos que hace un año atrás.

Villa Elvira es el mejor barrio para los inversores que buscan renta, con un retorno del 10,9%. Don Bosco es el de menor retorno bruto, del 3,9%.

En GBA oeste, la relación entre alquiler y precio se ubica en 7,16% anual. Se necesitan 14 años de alquiler para repagar la inversión de compra, un 14% menos que hace un año atrás.

Gregorio de Laferrere es el mejor barrio para los inversores que buscan renta, con un retorno del 9,9%. Ituzaingó es el de menor retorno bruto, con un retorno del 6%.