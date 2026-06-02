Al comparar préstamos para vivienda, el costo final cambia mucho según la entidad y los requisitos. Qué detalles evaluar antes de decidir

El mercado inmobiliario argentino volvió a mostrar movimiento impulsado por la oferta de créditos hipotecarios y por las modificaciones que distintas entidades financieras aplicaron sobre tasas, plazos y condiciones de acceso. En ese escenario, diferencias que en apariencia pueden resultar menores terminan teniendo impacto directo sobre la cuota mensual, el ingreso necesario para calificar y el valor de la propiedad que una familia puede comprar.

La reaparición del crédito hipotecario como herramienta para acceder a la vivienda volvió a colocar a los bancos en el centro de la decisión de compra. Para quienes buscan financiar una propiedad, comparar condiciones ya no implica solamente revisar la tasa de interés publicada por cada entidad, sino también analizar cuánto financia el banco, qué ingresos exige y cuál será el costo final del préstamo durante los próximos años.

Según un informe elaborado por el economista Federico González Rouco, de Empiria Consultores, en las últimas semanas varias entidades redujeron sus tasas hipotecarias. Entre las principales modificaciones aparecen los bancos del Grupo Petersen —Santa Cruz, Entre Ríos, San Juan y Santa Fe—, que pasaron de una tasa del 12% al 8,9%. También redujeron costos el Banco de Corrientes, que bajó del 12% al 9,9%; el Banco Hipotecario, que pasó del 10,5% al 9,5%; y el Banco Provincia en su línea no UVA, que redujo la tasa de 39,2% a 31,2%.

Qué cambia entre un banco y otro al sacar un crédito hipotecario

La baja de tasas no fue uniforme dentro del sistema financiero y eso generó diferencias importantes entre entidades para financiar una misma propiedad. Actualmente conviven bancos con cuotas considerablemente más bajas junto a otros que mantienen costos más elevados para operaciones similares.

Tomando como referencia un crédito equivalente a u$s100.000, las diferencias mensuales pueden resultar determinantes para el presupuesto familiar. Dos compradores que accedan a viviendas similares podrían afrontar cuotas muy distintas durante los próximos 20 o 30 años únicamente por haber elegido entidades diferentes.

Las condiciones de cada banco dependen de múltiples variables. Entre ellas aparecen la tasa nominal anual, el plazo máximo de financiación, el porcentaje del valor de la propiedad que cubre el crédito y las exigencias comerciales para acceder a beneficios exclusivos para clientes.

En algunos casos, las entidades ofrecen tasas reducidas únicamente para quienes acreditan haberes o contratan paquetes de servicios. Otras amplían el monto financiable o permiten plazos más extensos, aunque con cuotas más elevadas.

Por ese motivo, especialistas del sector inmobiliario y financiero recomiendan analizar la cuota final y el costo total del crédito antes de avanzar con la operación.

Cuánto puede variar la cuota mensual según la entidad

Las diferencias entre bancos ya generan una brecha superior a los $600.000 mensuales para operaciones de características similares. Ese monto anualizado puede representar varios salarios o incluso el equivalente al pago de otro préstamo o alquiler.

La disparidad refleja que el mercado hipotecario todavía no presenta condiciones homogéneas. Mientras algunas entidades buscan ampliar participación mediante tasas más bajas y mayores facilidades de acceso, otras mantienen esquemas más restrictivos.

Para muchas familias, esa diferencia puede definir si conviene avanzar con la compra de una vivienda o continuar alquilando. En un contexto donde el crédito hipotecario recuperó presencia dentro del mercado inmobiliario, la elección del banco pasó a tener un peso comparable al de la negociación del precio de la propiedad.

La relación entre la cuota y la vivienda que se puede comprar

Las diferencias entre entidades no impactan solamente sobre el valor de la cuota mensual. También modifican el monto total al que una familia puede acceder manteniendo el mismo nivel de ingresos.

En la práctica, dos hogares con ingresos similares podrían terminar comprando propiedades distintas según el banco elegido. Una entidad con mejores condiciones financieras puede permitir el acceso a un departamento con más ambientes o mayor superficie dentro de la misma zona.

Eso ocurre porque una cuota más baja mejora la relación entre ingresos y endeudamiento permitida por el banco. A partir de allí, el cliente puede calificar para un monto mayor de financiamiento.

En algunos casos, además, el porcentaje financiado también resulta determinante. Un banco que cubre hasta el 75% del valor de la propiedad exige un ahorro inicial menor que otro que financia solamente el 50% o 60%.

Qué bancos muestran las condiciones más competitivas

El análisis de las principales variables del mercado —cuota, ingresos requeridos y porcentaje financiado— muestra distintos perfiles entre las entidades.

El Banco Nación aparece entre las opciones más equilibradas. La entidad ofrece tasas del 6% para clientes y del 12% para no clientes, con plazos de hasta 30 años y financiación de hasta 260.000 UVAs. Aunque no lidera todos los indicadores, combina cuotas relativamente bajas, requisitos de ingresos considerados accesibles y cobertura nacional.

El Banco de Neuquén figura entre los que presentan las cuotas e ingresos requeridos más bajos. Sin embargo, su alcance geográfico es más limitado respecto de otras entidades nacionales.

Por su parte, bancos privados como Galicia, Santander y Ciudad apuntan a segmentos de ingresos medios y altos mediante montos máximos elevados y beneficios específicos para clientes.

También aparecen diferencias importantes en los plazos. Algunas entidades ofrecen financiamiento a 15 o 20 años, mientras que otras extienden el crédito hasta 30 años. Un plazo más largo reduce el valor inicial de la cuota, aunque incrementa el costo total del préstamo.

Las tasas y condiciones de los principales bancos

Entre las entidades que actualmente muestran tasas más bajas aparecen las siguientes opciones:

Bancor y el Grupo Petersen, ambos con tasas del 8,9% para clientes

El Banco Nación ofrece 6% para clientes y 12% para no clientes

ICBC presenta 6,9% para clientes y 9,9% para no clientes

BBVA ofrece una tasa del 7,5% para clientes y del 17% para no clientes, con plazos de hasta 30 años

Credicoop mantiene tasas del 8% para clientes y del 9% para no clientes

En el caso del Banco Ciudad, las tasas varían según el perfil del solicitante y el destino de la vivienda. La entidad ofrece 9,5% para líneas generales, 8,5% para microcentro y 7,5% para primera vivienda.

El Banco Hipotecario mantiene una tasa del 9,5% para clientes, con plazos de hasta 15 años y montos de hasta $250 millones.

Otras entidades como Supervielle, Galicia y Santander sostienen tasas cercanas al 9,5% o superiores, con beneficios exclusivos para clientes bancarizados.

Banco Provincia, en su línea no UVA, redujo la tasa al 31,2%, aunque continúa mostrando niveles considerablemente superiores respecto de otras alternativas del sistema.

Qué aspectos analizar antes de elegir un crédito hipotecario

Especialistas del sector recomiendan evaluar varios factores antes de avanzar con un préstamo hipotecario. Entre ellos aparecen la cuota inicial, el porcentaje de ingresos que exigirá el banco, el monto máximo financiado y el sistema de actualización del crédito.

También resulta importante revisar si la entidad exige acreditación de haberes, contratación de seguros adicionales o productos financieros asociados para acceder a las tasas promocionales.

Otro punto clave es el ahorro previo necesario para completar la compra. En la mayoría de los casos, los bancos financian entre el 70% y el 80% del valor de la propiedad, por lo que el comprador debe contar con fondos propios para cubrir el resto de la operación y los gastos asociados.

Con el regreso del crédito hipotecario al mercado inmobiliario argentino, las condiciones ofrecidas por cada banco pasaron a tener incidencia directa sobre el tipo de vivienda al que puede acceder cada familia. En ese contexto, comparar cuotas, tasas, ingresos requeridos y montos financiables se convirtió en una instancia central antes de tomar la decisión de compra.