En Nordelta, un barrio cerrado se posiciona como el más accesible para alquilar un dos ambientes dentro de un mercado altamente exclusivo

En un mercado donde Nordelta se mantiene como uno de los polos residenciales más exclusivos del norte bonaerense, no todos los barrios juegan en la misma liga. Dentro de ese mapa de precios elevados y fuerte demanda, un barrio cerrado aparece como la puerta de entrada más accesible para alquilar un departamento.

Nordelta: qué barrio tiene los alquileres más bajos

El desarrollo urbanístico de Tigre sostiene una dinámica de alta demanda y oferta limitada en comparación con otras zonas del conurbano. En ese escenario, los valores de alquiler se mantienen en dólares y con diferencias importantes según la ubicación dentro del masterplan, el tipo de unidad y los amenities disponibles.

Pero entre las distintas alternativas, El Palmar se destaca por ofrecer los precios más bajos dentro del sistema Nordelta. Allí, los departamentos de uno y dos ambientes suelen ubicarse en un rango aproximado de u$s500 a u$s600 mensuales, lo que lo convierte en el punto de ingreso más económico al complejo.

Se trata, en general, de unidades de tamaño compacto —cercanas a los 45 m²— con balcón, cochera y servicios básicos, integradas en edificios con amenities estándar. No están en las zonas más cercanas al centro comercial ni a las vistas de lago, pero mantienen acceso directo a la infraestructura general del barrio cerrado.

El Palmar, la puerta de entrada más accesible a Nordelta

Esa relación entre precio y entorno explica su demanda constante: jóvenes profesionales, parejas y pequeños grupos familiares encuentran en El Palmar una forma de acceder al estilo de vida de Nordelta sin llegar a los valores más altos del resto del desarrollo.

Otros barrios como Sendero, Portezuelo o algunos sectores de Puerto Escondido también ofrecen alternativas relativamente competitivas, aunque con valores que suelen ubicarse por encima del piso que marca El Palmar.

En paralelo, el mercado de alquileres dentro de Nordelta muestra una fuerte dolarización y contratos que, en la mayoría de los casos, se pactan en moneda extranjera.

A esto se suman expensas elevadas y costos de mantenimiento que impactan en el gasto mensual total, un factor cada vez más relevante al momento de decidir una mudanza.

En ese contexto, la ecuación es clara: dentro de un desarrollo premium, El Palmar sigue siendo el barrio que permite entrar a Nordelta con el ticket más bajo, sin salir del ecosistema de servicios, seguridad y urbanización planificada que caracteriza a la zona.