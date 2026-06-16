Debutó en la Bolsa el primer REIT argentino y sus impulsores aseguran que el mercado inmobiliario aún tiene amplio margen para subir

La llegada del primer REIT (Real Estate Investment Trust) al mercado argentino estuvo acompañada por una fuerte señal de optimismo respecto del futuro de los inmuebles. Durante el Summit de Real Estate organizado por La Nación, referentes del sector coincidieron en que el actual escenario ofrece una ventana de oportunidad para quienes buscan posicionarse en propiedades.

Uno de los pronósticos más resonantes fue el de Juan Ignacio Abuchdid, fundador de Grupo IEB y creador del vehículo junto al desarrollador Beltrán Briones: "El precio de las propiedades puede subir hasta un 50% en 24 meses".

La visión compartida por los especialistas fue contundente: consideran que el momento actual favorece la compra de activos inmobiliarios y no la venta.

Un estreno bursátil que superó todas las previsiones

El lanzamiento del fondo en el mercado de capitales tuvo una recepción muy superior a la prevista. La colocación alcanzó los $66.327 millones, equivalentes a unos u$s45 millones, triplicando ampliamente el objetivo inicial de u$s15 millones.