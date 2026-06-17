Un sistema alemán permite construir viviendas en una semana con bloques de madera encastrables y sin cemento ni acero tradicional

La industria de la construcción suma una innovación que busca acelerar radicalmente los tiempos de obra: un sistema modular basado en bloques de madera maciza que permite levantar la estructura de una vivienda en apenas siete días.

Desarrollado en Alemania por la firma NiTO Holzstein, el método propone reemplazar buena parte de los procesos tradicionales —ladrillo, hormigón y acero— por piezas estandarizadas que se ensamblan como un sistema industrial de precisión.

El concepto ya fue aprobado para su uso en edificaciones de baja altura en Europa, lo que habilita su aplicación en viviendas familiares y construcciones de pequeña escala.

Un modelo constructivo basado en encastre total

La clave del sistema está en su lógica de fabricación: bloques de madera estructural de alta resistencia (C24) producidos con medidas exactas para garantizar encastre perfecto entre piezas.

En lugar de depender de mezclas húmedas o fijaciones metálicas, el ensamblaje se realiza mediante un sistema de unión mecánica tipo machihembrado. Esto permite que las piezas se sostengan entre sí sin cemento, tornillos ni adhesivos industriales.

Incluso los elementos internos de fijación están resueltos en madera, lo que refuerza la idea de un sistema constructivo completamente "seco" y con mínima incorporación de materiales complementarios.

El conjunto cuenta con validación del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt), que autoriza su uso en edificios de hasta dos niveles más un ático.

Velocidad de obra: el principal cambio frente al sistema tradicional

Uno de los puntos más disruptivos del modelo es la reducción drástica de los tiempos de ejecución.

Según datos de la empresa desarrolladora, un operario entrenado puede colocar cerca de un metro cuadrado de muro en menos de un minuto. Bajo esa lógica, una vivienda promedio puede completar su estructura en aproximadamente siete días.

La diferencia con la obra convencional es significativa: mientras este sistema se mide en jornadas, la construcción tradicional suele extenderse durante varios meses. Esa velocidad impacta directamente en la planificación de obra, el uso de recursos humanos y los costos asociados a maquinaria y logística.

Un sistema pensado para ser desmontable y reciclable

Más allá del tiempo de construcción, el proyecto se apoya en criterios de sustentabilidad. Al estar fabricado íntegramente en madera, el sistema facilita el reciclaje de materiales una vez finalizada la vida útil del edificio.

A diferencia de soluciones con hormigón o mampostería, las piezas pueden desmontarse, reemplazarse o reconfigurarse con relativa facilidad. Esto abre la puerta a intervenciones futuras más simples (sin necesidad de demoliciones extensas), como:

ampliaciones

remodelaciones

adaptaciones

También reduce la presencia de materiales químicos en la vivienda, lo que mejora las condiciones ambientales del interior.

Qué usos habilita la homologación en Europa

La certificación obtenida en Alemania no solo valida el sistema, sino que define su alcance de aplicación.

El permiso del DIBt permite su uso en construcciones de hasta dos plantas más ático, incluyendo:

viviendas permanentes

casas de vacaciones

talleres

cocheras

anexos

pequeños locales comerciales

Esto lo posiciona como una alternativa viable dentro del segmento de edificaciones de baja altura, donde la industrialización de procesos gana terreno.

En casos de mayor intervención, se puede optar por recubrir la superficie con revoque o cemento y aplicar terminaciones posteriores. También existe la posibilidad de conservar el ladrillo como elemento estético dentro de un diseño más industrial o contemporáneo.