La morosidad muestra fuertes diferencias dentro de Neuquén. Añelo lidera con 25,33%, mientras que Picún Leufú presenta el nivel más bajo

La situación financiera de los hogares de Neuquén presenta diferencias muy marcadas según el lugar donde viven. En Añelo, uno de los principales centros de operaciones de Vaca Muerta, el 25,33% de las personas registra deudas en situación de mora. En el extremo opuesto, Picún Leufú presenta una tasa del 9,3%.

El contraste surge del relevamiento Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), que permite observar cómo se distribuyen los incumplimientos financieros dentro de cada provincia.

Con los datos correspondientes a junio de 2026, el informe ubica a Añelo como el único departamento neuquino cuya tasa supera el promedio nacional de 17,4%. El nivel registrado allí también lo coloca entre los territorios con mayor proporción de deudores morosos del país.

Qué zonas de Neuquén concentran más deudas impagas

La distancia entre las distintas regiones neuquinas queda expuesta al ordenar los departamentos según el porcentaje de personas que tienen obligaciones impagas.

Pehuenches, donde se encuentra Rincón de los Sauces, ocupa el segundo lugar provincial, con 17,34%. Le sigue Confluencia, que incluye a la capital neuquina y localidades como Plottier y Centenario, con 15,97%.

A continuación aparecen:

Picunches: 14,64%

14,64% Zapala: 13,88%

13,88% Aluminé: 12,94%

12,94% Collón Curá: 12,89%

12,89% Catán Lil: 12,66%

12,66% Loncopué: 12,34%

12,34% Los Lagos: 12,28%

El recorrido por el territorio muestra así una amplia zona de departamentos cuyos niveles permanecen por debajo del promedio argentino.

Cuáles son las zonas con menor morosidad

En la parte inferior del ranking aparece Picún Leufú, con el registro más reducido de Neuquén: 9,3%.

La siguen:

Minas: 10,39%

10,39% Lácar: 10,48%

10,48% Huiliches: 11,37%

11,37% Ñorquín: 11,43%

11,43% Chos Malal: 11,5%

La comparación entre Añelo y Picún Leufú permite dimensionar la dispersión: la diferencia llega a 16,03 puntos porcentuales. Es decir, el comportamiento de la deuda no es uniforme dentro de la provincia y presenta fuertes variaciones territoriales.

Qué hay detrás de los números

El estudio incorpora una dimensión que permite analizar quiénes tienen mayores dificultades para afrontar sus compromisos. A nivel nacional, los menores de 35 años aparecen como uno de los grupos más expuestos.

Dentro de esa franja etaria, los niveles de morosidad superan el 25% y pueden alcanzar el 50%, según quién sea el acreedor. Además, el 36% de los jóvenes que tienen deudas concentra sus compromisos en billeteras virtuales y neobancos.

Para el CEC, la informalidad laboral ayuda a explicar parte de esta situación. Quienes no cuentan con acceso al sistema financiero tradicional pueden terminar utilizando otras alternativas de crédito, en algunos casos con costos más elevados.

Este fenómeno adquiere especial interés en localidades que tuvieron un fuerte crecimiento vinculado con la actividad petrolera y que recibieron trabajadores jóvenes provenientes de otras provincias.

Añelo y Pehuenches, en el centro de la actividad energética

Los porcentajes más altos de Neuquén aparecen en territorios estrechamente relacionados con la explotación hidrocarburífera. Añelo y Pehuenches forman parte del área de influencia de Vaca Muerta, mientras que Confluencia concentra buena parte de la infraestructura urbana y de servicios vinculada con la actividad económica provincial.

El crecimiento asociado al petróleo produjo una expansión de la actividad, del empleo y de la población en distintas localidades. Sin embargo, ese movimiento no significa necesariamente que todos los habitantes tengan ingresos suficientes para acompañar el aumento de los gastos cotidianos.

Por eso, el nivel de endeudamiento también puede estar relacionado con las diferencias entre quienes participan directamente de la actividad energética y quienes deben afrontar los costos de vivir en esas zonas sin contar con los mismos ingresos.

Cómo se construyó el mapa de la deuda

El relevamiento fue realizado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), dirigido por Mariano Almeyda, con el respaldo de la Fundación Friedrich Ebert.

Para elaborar la medición se combinaron los registros de la Central de Deudores del Banco Central con información geográfica y demográfica.

El sistema permite ubicar los casos a partir del código postal y llevar el análisis hasta diferentes niveles territoriales, incluidos departamentos, municipios y barrios.

La categoría de mora utilizada contempla atrasos de más de 90 días y comprende las situaciones 3, 4 y 5 definidas por el Banco Central.

Neuquén mantiene un nivel inferior al promedio nacional

Pese al dato de Añelo, la fotografía general de Neuquén se encuentra por debajo de la media argentina. De los 16 departamentos, 15 presentan tasas inferiores al 17,4% nacional.

El resultado deja un escenario provincial heterogéneo: mientras algunas zonas vinculadas con la actividad energética exhiben niveles elevados, otros departamentos se ubican varios puntos por debajo.

Los datos, por sí solos, no permiten afirmar que los trabajadores petroleros sean quienes concentran la mayor morosidad.

Una posible explicación es que el problema tenga mayor impacto entre personas que no forman parte directamente de la industria, pero que viven en áreas donde el crecimiento de Vaca Muerta elevó el costo de bienes, servicios y vivienda sin que todos los ingresos evolucionaran en la misma proporción.