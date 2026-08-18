La expensa promedio en la Ciudad bajó 0,6% en julio y quedó en $354.652. En un año, el aumento fue del 26%, por debajo de la inflación

El costo de las expensas en CABA registró una leve baja en julio, aunque mantuvo una suba significativa en la comparación interanual. Según un relevamiento realizado por ConsorcioAbierto sobre 15.000 consorcios que utilizan su plataforma, el promedio mensual fue de $354.652, un 0,6% menos que los $356.790 registrados en junio.

En relación con julio de 2025, cuando la expensa promedio había alcanzado los $281.516, el incremento fue del 26%. De esta manera, el aumento quedó por debajo de la inflación interanual de ese período, que llegó al 33,8%, según el INDEC.

El dato se conoce luego de que el organismo estadístico informara que el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó 2,1% durante julio. Dentro de ese indicador, la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo una variación mensual del 2,2%.

Expensas: cuáles son los gastos que más pesan en los consorcios

Más allá del valor final que reciben los propietarios e inquilinos, el relevamiento permite observar en qué se utiliza el dinero que ingresa a los consorcios.

En CABA, el principal componente son los sueldos y gastos de personal, que representan aproximadamente el 35% del presupuesto. El peso de este rubro tiende a ser mayor en los edificios pequeños y disminuye en los consorcios de mayor tamaño.

El segundo lugar corresponde a los gastos operativos y de mantenimiento, que explican cerca del 26%. Allí se incluyen servicios vinculados con limpieza, seguridad y conservación del edificio.

Los gastos administrativos, bancarios e impositivos concentran otro 14%, mientras que los servicios públicos representan alrededor del 12%.

Por último, el mantenimiento extraordinario y las obras explican aproximadamente el 8% del gasto total.

En Provincia de Buenos Aires, la estructura presenta algunas diferencias. El personal y los sueldos representan el 37%, seguido por los gastos operativos y de mantenimiento, con 26%.

Los gastos administrativos, bancarios e impositivos alcanzan el 16%, mientras que los servicios públicos explican el 8%. Las obras y los trabajos extraordinarios representan otro 8%.

"La estructura de gastos se mantiene relativamente estable y confirma que gran parte de la expensa está vinculada al funcionamiento cotidiano del edificio: personal, mantenimiento, servicios y tareas necesarias para que todo funcione correctamente", señala Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

Cuántos departamentos tienen deudas de expensas

Otro de los factores que impacta sobre las cuentas de los consorcios es la morosidad.

De acuerdo con el relevamiento, en CABA el 15% de las unidades funcionales registra deuda, mientras que en Provincia de Buenos Aires la proporción asciende al 16%.

En términos concretos, significa que por cada 100 departamentos hay aproximadamente 15 con deuda en la Ciudad y 16 en la provincia.

La proporción se mantiene como una tendencia sostenida durante 2025 y representa un desafío para las administraciones, ya que los gastos comunes deben afrontarse incluso cuando algunos propietarios no cumplen con sus pagos.

"Las administraciones envían recordatorios de pago y notificaciones de vencimiento. Cuando la deuda persiste buscan acordar planes de pago o medidas que incentiven el cumplimiento, siempre tratando de evitar llegar a instancias judiciales", comenta Laiuppa.

Cinco puntos para mejorar la administración del consorcio

A partir de este escenario, ConsorcioAbierto plantea cinco aspectos para mejorar el manejo de las cuentas:

Expensas más predecibles: reducir las variaciones mensuales y mejorar la planificación anual. Costos fijos bajo control: mantener una relación equilibrada entre el tamaño del edificio y sus gastos de administración y personal. Seguimiento de la morosidad: detectar rápidamente las deudas para evitar que se acumulen. Menos gastos imprevistos: planificar reparaciones y obras para reducir el impacto de las erogaciones extraordinarias. Información trazable: contar con gastos identificados y comparables para facilitar el control de las cuentas.

"Los edificios se volvieron organizaciones mucho más complejas que hace algunos años. También creció la necesidad de confianza sobre cómo se toman las decisiones", señala Laiuppa.

El objetivo, según la empresa, es que la digitalización no quede limitada a la liquidación de expensas, sino que permita conectar la información administrativa con los movimientos financieros y la gestión cotidiana del edificio.

"La evolución de la administración de consorcios ingresa así en una nueva etapa de mayor transparencia. Si la primera transformación estuvo enfocada en digitalizar procesos administrativos, el siguiente paso apunta a integrar el recorrido del dinero con la información operativa", adiciona,

"Cuanto menos tiempo dedica una administración a tareas repetitivas, más tiempo puede destinar a gestionar el edificio y resolver problemas", concluyó Laiuppa.