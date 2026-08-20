Quienes buscan adquirir un espacio en Recoleta deben considerar no solo el valor inicial, sino también gastos de conservación y nuevas regulaciones

El Cementerio de la Recoleta volvió a estar en el centro de la agenda luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciara una licitación para instalar una tienda de regalos y un espacio destinado a la venta de comidas dentro del predio. La iniciativa contempla el uso de una de las bóvedas ubicadas en el histórico cementerio porteño y abrió interrogantes sobre el funcionamiento de estos espacios, su régimen de concesión y los costos asociados.

Las bóvedas del Cementerio de la Recoleta no funcionan como una propiedad convencional. Si bien existen publicaciones inmobiliarias que ofrecen estos espacios a la venta y establecen valores en dólares, el terreno pertenece a la Ciudad de Buenos Aires y el uso de las bóvedas está sujeto a un régimen de concesiones y a las normas que regulan el funcionamiento de los cementerios porteños.

Por ese motivo, el valor que figura en una publicación inmobiliaria no representa el costo total que debe afrontar una persona para disponer de una bóveda. A ese monto se suman las tasas y los aranceles establecidos por el Gobierno porteño, vinculados con la administración, el mantenimiento y, según cada caso, la renovación de la concesión.

Cuánto cuesta una bóveda en el Cementerio de la Recoleta

Los precios de las bóvedas del Cementerio de la Recoleta pueden variar de acuerdo con sus características. Según distintas publicaciones realizadas en Zonaprop, los valores de venta parten de aproximadamente u$s16.000 y pueden alcanzar los u$s70.000.

La diferencia entre una y otra propiedad está relacionada con factores como la superficie disponible, la ubicación dentro del cementerio, la capacidad para féretros y el estado de conservación de la construcción.

Entre las alternativas publicadas se encuentra una bóveda ofrecida por unos u$s16.000, con una superficie de 3 metros cuadrados y capacidad para ocho féretros. También aparecen unidades con precios intermedios, como aquellas ofrecidas en torno a los u$s35.000.

En el extremo superior de las publicaciones relevadas aparece una bóveda cuyo valor alcanza los u$s70.000 y que cuenta con capacidad para 28 ataúdes.

Estos importes corresponden a operaciones de venta publicadas en el mercado y no deben confundirse con los costos que establece el Gobierno de la Ciudad para la utilización y conservación de una bóveda. El pago por la adquisición del derecho de uso y los aranceles oficiales forman parte de conceptos diferentes.

La existencia de publicaciones de este tipo responde al régimen particular bajo el cual se encuentran las bóvedas. El terreno no se transfiere como una propiedad inmobiliaria común, sino que el uso del espacio queda vinculado a las condiciones establecidas por la normativa porteña.

Recoleta bajo la lupa: cuánto cuesta realmente tener una bóveda

Cuánto se paga por el mantenimiento de una bóveda

Además del valor de la bóveda, quienes cuentan con una concesión deben afrontar los costos establecidos por la Ciudad de Buenos Aires para la administración y el mantenimiento del espacio.

De acuerdo con la información oficial citada en relación con el funcionamiento de estos espacios, la tasa anual obligatoria de administración y mantenimiento asciende a $30.880 por metro cuadrado, lo que significa que el importe anual depende directamente de la superficie de cada bóveda. Una unidad de 3 metros cuadrados, por ejemplo, tiene un costo anual de mantenimiento que surge de multiplicar esa superficie por la tasa correspondiente.

Este pago es independiente del valor en dólares que pueda figurar en una publicación de venta. Por lo tanto, una persona interesada en adquirir una bóveda debe considerar tanto el precio de la operación como los gastos y obligaciones derivados de la concesión.

El mantenimiento constituye uno de los pagos periódicos asociados al uso del espacio y se suma a otros aranceles que pueden corresponder de acuerdo con la situación de cada concesión.

Cuánto cuesta renovar una concesión en Recoleta

Otro de los conceptos que deben tenerse en cuenta es el correspondiente a la renovación de una concesión.

La normativa porteña establece un arancel de 53,56 Unidades Tarifarias por metro cuadrado y por año para determinados trámites vinculados con la renovación. El valor de la Unidad Tarifaria se actualiza periódicamente y, entre julio y septiembre de 2026, está establecido en $906,12.

Con ese valor de referencia, las 53,56 unidades equivalen a aproximadamente $48.532 por metro cuadrado y por año.

La cifra final depende de la superficie de la bóveda. En consecuencia, una unidad de mayor tamaño tendrá un costo de renovación superior al de una bóveda de menor superficie.

Este arancel no debe confundirse con la tasa anual de administración y mantenimiento. Se trata de conceptos diferentes: por un lado, existe el pago asociado al mantenimiento y la administración del espacio y, por otro, el arancel correspondiente a la renovación de la concesión cuando corresponde realizar ese trámite.

Por cuántos años se puede tener una bóveda en Recoleta

Las bóvedas del Cementerio de la Recoleta están sujetas a un régimen de concesión. De acuerdo con la normativa vigente, las concesiones pueden otorgarse por un período máximo de 99 años.

Una vez finalizado ese plazo, los titulares tienen la posibilidad de solicitar una renovación durante el año siguiente. Sin embargo, esta alternativa está condicionada a que la Ciudad de Buenos Aires no haya tomado posesión de la bóveda.

El sistema establece de esta manera una diferencia entre la titularidad sobre el espacio construido y la propiedad del terreno. El suelo sobre el cual se encuentran las bóvedas pertenece a la Ciudad, mientras que el uso de cada unidad está regulado mediante el régimen de concesiones.

Esta particularidad explica por qué las bóvedas pueden aparecer en publicaciones inmobiliarias con precios expresados en dólares, pero no se consideran inmuebles convencionales. Quien adquiere una bóveda obtiene derechos vinculados con su utilización bajo las condiciones previstas por la normativa.

Qué ocurre con las bóvedas antiguas

La situación puede presentar diferencias cuando se trata de bóvedas que fueron otorgadas bajo normas anteriores a las actuales.

La unidad que motivó la reciente licitación anunciada por el Gobierno porteño es un ejemplo de esta situación. Según la información difundida sobre el proceso, se trata de una bóveda que fue concesionada a perpetuidad bajo un régimen antiguo, establecido durante el siglo XIX.

Ese régimen histórico se diferencia de las condiciones previstas actualmente, que establecen plazos máximos para las nuevas concesiones.

La existencia de concesiones antiguas hace que dentro del Cementerio de la Recoleta convivan espacios sometidos a diferentes antecedentes jurídicos y administrativos. Por eso, las condiciones concretas de cada bóveda pueden depender de la fecha en la que fue otorgada la concesión y del régimen bajo el cual se encuentra registrada.

En todos los casos, el uso del espacio está sujeto a las disposiciones que regulan los cementerios de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué se debe tener en cuenta al comprar una bóveda

El precio publicado en una plataforma inmobiliaria es solo uno de los elementos que deben analizarse antes de una operación vinculada con una bóveda del Cementerio de la Recoleta.

Los aspectos clave a considerar incluyen la superficie de la unidad (ya que de ese dato dependen determinados costos oficiales), la capacidad de la bóveda, su estado de conservación y su ubicación dentro del predio, así como la situación administrativa de la concesión y los pagos correspondientes a la administración y el mantenimiento.

Es necesario conocer la superficie de la unidad , ya que de ese dato dependen determinados costos oficiales

, ya que de ese dato dependen determinados costos oficiales Resulta relevante verificar la capacidad de la bóveda, su estado de conservación y su ubicación dentro del predio

Otro punto es conocer la situación administrativa de la concesión: el plazo, el régimen bajo el cual fue otorgada y las condiciones para su renovación

Deben contemplarse los pagos correspondientes a la administración y el mantenimiento

En los casos en los que corresponda renovar una concesión, también debe contemplarse el arancel expresado en Unidades Tarifarias

Los u$s16.000, u$s35.000 o u$s70.000 que pueden aparecer en publicaciones de venta no representan por sí solos el costo de mantener una bóveda en Recoleta

El valor de la operación debe analizarse junto con las obligaciones económicas y administrativas que establece la Ciudad.

La licitación para instalar una tienda y un espacio gastronómico

El régimen de las bóvedas volvió a cobrar relevancia a partir del anuncio del Gobierno de la Ciudad sobre la licitación de un espacio dentro del Cementerio de la Recoleta.

La convocatoria contempla la instalación de una tienda de regalos y un espacio de venta de comidas en una de las bóvedas del predio. El proyecto generó consultas debido a que se trata de una construcción que originalmente estuvo destinada a funciones funerarias y que ahora será incorporada a un nuevo uso mediante un proceso de licitación.

El caso también permite observar el régimen particular que existe dentro del cementerio, donde las construcciones tienen características patrimoniales y administrativas específicas.

La bóveda alcanzada por la licitación cuenta, además, con un antecedente distinto al de las concesiones actuales, ya que su otorgamiento se produjo bajo un régimen del siglo XIX. Por ese motivo, su situación debe analizarse dentro del marco histórico y normativo correspondiente.

En este contexto, el Cementerio de la Recoleta mantiene un sistema en el que las bóvedas pueden estar vinculadas a concesiones de distinta antigüedad, con obligaciones económicas determinadas por la Ciudad y condiciones de uso sujetas a la normativa vigente.

Para quienes consultan cuánto cuesta una bóveda en Recoleta, la referencia inicial se encuentra en las publicaciones inmobiliarias, con valores que actualmente parten de unos u$s16.000 y llegan hasta los u$s70.000. Sin embargo, el costo de disponer del espacio también comprende las tasas de mantenimiento, los aranceles correspondientes y las condiciones específicas de cada concesión.