Cómo es la casa modular lista para instalar que se construye en 90 días y cuesta desde u$s6.000

Una empresa cordobesa desarrolló un loft que se fabrica en planta, con tres niveles de terminación y opciones de financiación bancaria

Las casas contenedor vienen ganando espacio como alternativa a la construcción tradicional, especialmente entre quienes buscan reducir los tiempos de obra y contar con una unidad versátil que sirva tanto para vivir como para generar una renta mensual. El sistema se enmarca dentro de las viviendas modulares y utiliza contenedores marítimos reciclados como estructura base.

Inmersa en esta tendencia, una empresa cordobesa desarrolló el Loft Chañar de 15 m², construido sobre un contenedor marítimo. El modelo está pensado para una persona, como alojamiento turístico o como unidad independiente dentro de un lote. Se entrega llave en mano, listo para ser instalado en el lugar elegido.

"Una de las principales diferencias frente a una obra clásica es que gran parte de la unidad se fabrica en planta, donde se realizan los trabajos de acondicionamiento, las instalaciones y las terminaciones", explica Sergio Rodríguez, titular de Bamboo Container. De esta manera, se reduce la cantidad de tareas que deben hacerse in situ y se obtiene un mayor control sobre los tiempos.

A su vez, la unidad puede reubicarse en otro terreno si las necesidades del propietario cambian, una característica que suma flexibilidad al proyecto.

Integra dormitorio, living, baño y kitchenette en un espacio compacto

Cómo es la casa contenedor de 15 metros cuadrados que se entrega en 90 días

El loft está construido sobre un módulo de 20 pies, de 6,19 metros de largo por 2,44 metros de ancho. En sus 15 metros cuadrados integra un dormitorio-living con cama doble, baño completo y kitchenette, en una distribución pensada para aprovechar cada espacio disponible.

La empresa ofrece tres alternativas de terminación, que varían principalmente en el nivel de aislación, los materiales utilizados y el equipamiento incluido.

Nivel 1: Base

Es la alternativa de menor costo y está pensada para quienes prefieren avanzar con las terminaciones de manera gradual. La estructura conserva la chapa original del contenedor y no cuenta con aislación térmica.

También incluye aberturas con vidrio simple, revestimientos básicos y el piso original pintado. Las instalaciones de agua quedan preparadas, pero el equipamiento de cocina y baño debe completarse posteriormente.

El loft se construye sobre un módulo de 20 pies, de 6,19 metros de largo por 2,44 metros de ancho

Nivel 2: Intermedio

El segundo nivel apunta a quienes buscan una casa lista para habitar o alquilar. A diferencia de la opción básica, incorpora aislación térmica de 3,5 centímetros, además de mejores terminaciones interiores y un piso SPC.

También incluye el equipamiento esencial de cocina y baño, como mesada, bacha, grifería e inodoro con bidet. Según Rodríguez, "es la alternativa más elegida y suele destinarse a viviendas, alquileres y proyectos turísticos".

Nivel 3: Confort

La tercera opción apunta a un público que busca mayor confort y mejores terminaciones. La aislación térmica aumenta a 5,5 centímetros y se incorporan vidrios laminados de seguridad y materiales de mayor calidad en paredes y pisos.

Mejora el equipamiento de cocina y baño, con materiales y artefactos de una gama superior. Por sus características, esta versión está orientada a proyectos que buscan un estándar residencial u hotelero más elevado.

Una unidad estándar se construye en un plazo de entre 90 y 120 días, según el nivel de terminación

Cuánto demora la construcción y qué se necesita para instalar la vivienda

La construcción de una unidad estándar demanda entre 90 y 120 días como máximo, según el nivel de terminación elegido. En los niveles Intermedio y Confort, la vivienda se entrega 100% terminada y funcional, aunque no incluye los muebles de living, comedor y dormitorio.

Para instalar el módulo, "el cliente debe contar previamente con los pilotes simples necesarios para su apoyo y tener disponibles las conexiones de electricidad, agua y desagües", pormenoriza el titular de Bamboo Container.

En ese sentido, compara el proceso con la instalación de un lavarropas: "La unidad llega preparada y solo requiere conectarse a los servicios correspondientes para comenzar a utilizarse".

A estos requisitos se suma el costo de traslado y descarga, que se calcula por separado y depende de la ubicación y las características de cada proyecto.

El Loft Chañar de 15 m² parte de u$s6.309,38 y llega a u$s14.887,76 más IVA

Una vivienda que puede ampliarse

El sistema también permite prever futuras ampliaciones desde la etapa de fabricación. Conforme el proyecto, se pueden dejar preparadas las estructuras y las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias para realizar modificaciones posteriores o incorporar nuevos módulos.

De esta manera, "el loft de 15 m² puede ser el primer paso de un proyecto de mayor superficie, una posibilidad especialmente interesante para quienes planean ampliar la vivienda con el tiempo o desarrollar un emprendimiento turístico y sumar nuevas unidades de manera progresiva", entiende Rodríguez.

Cuánto cuesta una casa contenedor de 15 m² y cómo se puede financiar

El Loft Chañar de 15 m² se ofrece en tres niveles de terminación, con precios que parten de u$s6.309,38 más IVA y llegan hasta u$s14.887,76 más IVA.

Según los valores informados por la empresa:

Base : u$s6.309,38 + IVA.

: u$s6.309,38 + IVA. Intermedio : u$s11.688,69 + IVA.

: u$s11.688,69 + IVA. Confort: u$s14.887,76 + IVA.

El traslado y la descarga se cotizan por separado según la ubicación del proyecto

El modelo cuenta con una garantía estructural de 10 años y puede trasladarse a distintos puntos del país. Tanto el traslado como la descarga se cotizan por separado, de acuerdo con la ubicación y las características de cada proyecto.

Aparte del equipamiento incluido en cada versión, la empresa ofrece adicionales para las aberturas y distintas mejoras de terminación. En cuanto al pago, existen diferentes alternativas para financiar la compra.

La firma mantiene convenios con Banco Hipotecario, Banco Ciudad de Buenos Aires y Bancor para acceder a préstamos personales destinados a la construcción modular. Se trata de créditos no hipotecarios, con plazos de hasta 120 meses y condiciones que varían según cada entidad.

También ofrece un plan propio de financiación por avance de obra, dividido en cuatro desembolsos que se realizan a medida que se completan las distintas etapas de construcción.

A estas opciones se suman el pago con tarjetas de crédito en hasta 24 cuotas y la posibilidad de entregar vehículos como parte de pago. La empresa también contempla planes personalizados según las posibilidades de cada comprador.