Se presenta una nueva línea para acceso a vivienda, destinada a quienes buscan construir, ampliar o mejorar su hogar con respaldo salarial

El Banco Provincia comenzó a ofrecer nuevas líneas de créditos hipotecarios UVA destinadas a financiar la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas. Los préstamos cuentan con fondeo propio de la entidad y contemplan montos de hasta 250.000 UVA, equivalentes actualmente a unos $524 millones.

La nueva propuesta, denominada UVA Casa Propia, no está destinada a la compra de viviendas terminadas. El financiamiento puede utilizarse para distintos tipos de obras sobre inmuebles, además de proyectos de construcción desde cero.

Los créditos tienen un plazo de hasta 240 meses, equivalente a 20 años. Según el destino del préstamo, se puede agregar hasta un año correspondiente al período constructivo. La tasa parte del 9% nominal anual para los clientes que cumplen con las condiciones establecidas por el banco.

La nueva línea incorpora además una cláusula vinculada con la evolución de los salarios, denominada CVS, que establece un mecanismo de comparación entre el ajuste de la cuota por UVA y una alternativa calculada según el Coeficiente de Variación Salarial más dos puntos porcentuales.

Cómo funcionan los nuevos créditos hipotecarios UVA

Los créditos hipotecarios UVA se caracterizan porque el capital adeudado se expresa en Unidades de Valor Adquisitivo, cuyo valor se actualiza de acuerdo con la evolución de la inflación. De esta manera, el monto de la deuda y las cuotas en pesos pueden modificarse a lo largo del tiempo.

Con la nueva línea UVA Casa Propia, Banco Provincia estableció un monto máximo de 250.000 UVA. Según la cotización vigente de la unidad al momento del lanzamiento, ese límite representa aproximadamente $524 millones.

El préstamo puede destinarse a la construcción de una vivienda, pero también a obras de ampliación, terminación o refacción. El porcentaje de financiamiento depende de si el solicitante percibe sus haberes en Banco Provincia.

Para quienes cobran su sueldo en la entidad, el crédito puede cubrir hasta el 80% del valor de tasación o del presupuesto de obra. Para el resto de los solicitantes, el límite de financiamiento alcanza el 70%.

La línea permite incorporar hasta tres titulares, una alternativa que puede facilitar la conformación del grupo de ingresos considerado para determinar la capacidad de pago.

Otro de los requisitos establecidos está relacionado con la relación entre la cuota y los ingresos. Para quienes acreditan haberes en Banco Provincia, la cuota puede representar como máximo el 25% de los ingresos. Para el público general, el límite se establece en el 20%.

Qué obras se pueden financiar

El nuevo préstamo hipotecario UVA de Banco Provincia contempla diferentes destinos vinculados con la vivienda. Entre ellos se encuentran la construcción, la ampliación de una propiedad existente, la terminación de una obra iniciada y la refacción de una vivienda.

La línea también permite financiar proyectos desarrollados mediante sistemas constructivos industrializados. Entre las alternativas contempladas aparecen el steel frame y el balloon frame, métodos que utilizan estructuras prefabricadas o industrializadas para avanzar en la construcción de una vivienda.

El plazo máximo general es de 240 meses, aunque el banco contempla la posibilidad de sumar hasta 12 meses de plazo constructivo, de acuerdo con el destino de la financiación.

La tasa nominal anual parte del 9%, con condiciones que varían según las características del solicitante y su relación con Banco Provincia.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, explicó: "La nueva línea busca financiar proyectos relacionados con la vivienda y, al mismo tiempo, generar actividad vinculada con la construcción".

Según señaló el titular de la entidad, los préstamos destinados a construcción, ampliación y refacción pueden involucrar a proveedores de materiales, comercios, profesionales, pequeñas y medianas empresas y trabajadores vinculados con las obras.

La nueva cláusula CVS para las cuotas

Uno de los principales elementos incorporados por Banco Provincia a esta línea de hipotecarios UVA es la cláusula CVS.

El mecanismo establece una comparación mensual entre dos valores: por un lado, se calcula la cuota correspondiente al préstamo actualizada por la evolución de la UVA; por otro, se determina una cuota alternativa tomando como referencia la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) más dos puntos porcentuales.

Ambos importes se expresan en pesos y se comparan entre sí. Si la cuota resultante de la actualización por UVA supera a la que surge de aplicar la variación del CVS más dos puntos porcentuales, el banco bonifica la diferencia.

De esta manera, la cláusula establece un límite relacionado con la evolución de los salarios para determinados períodos en los que la actualización de la UVA pueda superar la referencia definida a partir del CVS.

Cuattromo indicó que este mecanismo busca contemplar la evolución de los ingresos de los clientes y reducir el impacto que puede producir una diferencia entre el comportamiento de los precios y el de los salarios.

La incorporación de esta cláusula diferencia a la nueva propuesta de otras alternativas de financiamiento hipotecario que se basan exclusivamente en la actualización del capital y de las cuotas mediante UVA.

Banco Provincia vuelve a ofrecer una línea ajustada por UVA

La decisión representa un cambio respecto de la posición que había adoptado Banco Provincia cuando los créditos hipotecarios UVA comenzaron a reaparecer en el sistema financiero argentino durante 2024.

En ese momento, varias entidades bancarias volvieron a ofrecer préstamos hipotecarios ajustados por UVA después de varios años en los que este tipo de financiación había tenido una participación limitada.

Banco Provincia no se había incorporado inicialmente a ese esquema. Ahora, con UVA Casa Propia, la entidad provincial vuelve a ofrecer una alternativa hipotecaria ajustada por UVA, aunque con un destino específico: el préstamo no contempla la adquisición de una vivienda terminada, sino que su objetivo está concentrado en proyectos de construcción, ampliación, terminación y refacción.

Además de esta nueva línea, Banco Provincia mantiene alternativas de créditos hipotecarios tradicionales en pesos con tasa variable, por lo que actualmente ofrece más de una modalidad de financiamiento para proyectos vinculados con la vivienda.

El banco también ofrece créditos para viviendas modulares

Junto con el lanzamiento de UVA Casa Propia, Banco Provincia incorporó una línea específica para quienes buscan adquirir una vivienda modular.

A diferencia del crédito hipotecario UVA, esta alternativa se instrumenta como un préstamo personal. La gestión se realiza directamente en la empresa donde se compra la vivienda y no requiere constituir una hipoteca sobre el inmueble.

El financiamiento permite cubrir hasta el 100% del valor de la vivienda modular, incluido el IVA. El monto máximo alcanza los $100 millones y el plazo puede extenderse hasta 96 meses, equivalente a ocho años.

Las condiciones de la tasa dependen de si el solicitante percibe sus haberes en Banco Provincia. Para quienes cobran su sueldo en la entidad, la tasa es del 9% anual. Para el público general, la tasa asciende al 15% anual.

Al tratarse de un préstamo personal, la operación no requiere la intervención de un escribano ni la constitución de una garantía hipotecaria.

Cómo se financia una vivienda modular

El crédito para viviendas modulares tiene un mecanismo de desembolso diferente al de un préstamo hipotecario tradicional. Una vez aprobada la financiación, los fondos se transfieren directamente a la empresa proveedora adherida al programa.

Banco Provincia publica en su sitio web el listado de empresas de viviendas modulares que participan de esta línea.

El esquema también permite combinar hasta tres préstamos personales para financiar una misma vivienda modular. En ese caso, la suma de los créditos no puede superar el valor total de la vivienda adquirida.

La posibilidad de combinar préstamos permite estructurar la financiación de un mismo proyecto utilizando más de una operación, aunque siempre dentro del límite establecido por el valor de la vivienda.

Cuánto se puede financiar con Banco Provincia

En el caso de la línea UVA Casa Propia, el máximo establecido es de 250.000 UVA, que actualmente representan aproximadamente $524 millones. El porcentaje que puede financiar el banco depende de la situación del solicitante.

CaracterísticaUVA Casa Propia

Monto máximo 250.000 UVA Equivalencia aproximada actual $524 millones Plazo máximo 240 meses Plazo constructivo adicional Hasta 12 meses Tasa nominal anual desde 9% Financiamiento para quienes cobran haberes en Banco Provincia Hasta 80% Financiamiento para público general Hasta 70% Relación cuota-ingreso para clientes con haberes Hasta 25% Relación cuota-ingreso para público general Hasta 20% Cantidad máxima de titulares 3

En el caso de la línea para viviendas modulares, el monto máximo es de $100 millones, con un plazo de hasta 96 meses y financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda, incluido el IVA.

Para clientes que cobran sus haberes en Banco Provincia, la tasa es del 9% anual, mientras que para el público general es del 15% anual.

Qué tener en cuenta antes de solicitar el crédito

Los interesados en acceder a los nuevos créditos hipotecarios de Banco Provincia deben considerar que la línea UVA no está destinada a comprar una vivienda terminada. El destino se limita a proyectos de construcción, ampliación, terminación y refacción.

También es necesario contemplar que se trata de un crédito ajustado por UVA, por lo que el capital y las cuotas están vinculados a la evolución de esta unidad. La nueva cláusula CVS incorpora un mecanismo de bonificación cuando la cuota actualizada por UVA supera el parámetro calculado mediante el CVS más dos puntos porcentuales.

El porcentaje que puede financiar el banco también depende de si el solicitante acredita sus haberes en la entidad. La relación máxima entre cuota e ingresos es otro de los parámetros utilizados para determinar el acceso al préstamo.

Por otra parte, quienes busquen comprar una vivienda modular cuentan con una alternativa diferente mediante un préstamo personal, con un monto máximo de $100 millones y sin necesidad de constituir una hipoteca.

Con estas dos propuestas, Banco Provincia amplió las opciones de financiamiento destinadas a proyectos habitacionales y sumó nuevamente una alternativa hipotecaria ajustada por UVA dentro de su oferta de préstamos para vivienda.