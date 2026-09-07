El Gobierno licitó los primeros $200.000 millones para impulsar los nuevos créditos hipotecarios

Organismos públicos habilitan líneas de financiamiento con el FGS, bancos privados y públicos resultaron adjudicatarios en la primera ronda

La ANSES realizó este lunes la primera licitación de fondos destinada a fortalecer el financiamiento de créditos hipotecarios. El monto adjudicado alcanzó los $200.000 millones, informó el Banco Central en un comunicado oficial.

Las ofertas presentadas por los bancos sumaron $258.640 millones. Participaron 18 entidades con un total de 42 posturas. Al cierre de la licitación, 13 bancos resultaron adjudicatarios de los fondos.

La convocatoria marca el arranque de un programa que busca ampliar el acceso a préstamos para la primera vivienda. Se trata de la primera etapa del esquema anunciado a fines de agosto por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El objetivo central es que los bancos accedan a fondeo de mayor plazo y puedan ampliar la oferta de préstamos destinados a familias que buscan acceder a una vivienda propia.

Cómo se divide el financiamiento y qué tasas tendrán los bancos

La adjudicación se dividió en dos tramos con plazos y condiciones diferentes. El primero tiene un plazo de un año con un monto de $35.570 millones. La tasa será de UVA más un spread promedio ponderado de 2,67%.

El segundo tramo se extenderá por cinco años. El monto asignado alcanza los $164.429 millones. En este caso, la tasa será de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94%.

Cada entidad financiera puede ofertar hasta el 20% del monto total de cada subasta. Esta limitación busca evitar concentración y garantizar participación amplia del sistema bancario.

La iniciativa contempla movilizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) mediante sucesivas licitaciones. Los bancos adjudicatarios deberán luego ofrecer créditos hipotecarios bajo las condiciones establecidas por la cartera económica nacional.

El rol del FGS y qué responsabilidad tienen los bancos

El ministro Caputo había aclarado semanas atrás que el FGS no asumirá el riesgo de los préstamos otorgados por los bancos. El fondeo no implica garantía sobre la cartera de créditos.

"No es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos", había señalado al presentar el programa. Y agregó: "El FGS simplemente provee de liquidez a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio".

Esto significa que cada banco evaluará el perfil crediticio de los solicitantes, otorgará los préstamos bajo su propia normativa de riesgo y asumirá las consecuencias si los tomadores no cumplen con los pagos.

El rol del FGS se limita a proveer fondeo de largo plazo que los bancos tradicionalmente no consiguen en el mercado local. La ANSES adelantó que habrá nuevas licitaciones en los próximos meses hasta alcanzar el tope de $2 billones establecido para el programa.

Con este esquema, el Gobierno busca reactivar el mercado de créditos hipotecarios sin comprometer recursos del Tesoro y utilizando fondos que históricamente estuvieron invertidos en títulos públicos con menor rendimiento.

Cómo serán los nuevos créditos hipotecarios UVA

Las nuevas líneas de créditos hipotecarios UVA se podrían utilizar solo para la compra de una primera vivienda, así como para la mejora, ampliación o refacción de un inmueble, y tendrá alcance en todo el país. Los plazos de financiación en el futuro se podrían extender desde los 20 a 30 años.

De acuerdo a lo establecido, los bancos podrán tomar depósitos a un año, con una tasa de UVA más el 2,5%, o a cinco años, con una tasa de UVA más el 4,5%, y cada entidad podrá licitar como máximo con un 20% de los fondos ofrecidos en cada licitación y tendrá 90 días para transformarlos en nuevos créditos hipotecarios bajo la modalidad UVA.

Además, esos créditos que se otorguen bajo la operatoria UVA con ese fondeo deberán cumplir las siguientes condiciones:

No podrán tener una tasa superior al 7,5%

Se deberán otorgar a un plazo mínimo de 15 años

Serán de un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por operación o de unos $315 millones

o de unos $315 millones Estarán destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda

Los fondos adjudicados deberán ser aplicados al otorgamiento de los créditos hipotecarios dentro de un período de 120 días corridos desde el momento en que sean efectivamente acreditados en la entidad financiera.

La normativa también contempla la posibilidad de cancelar anticipadamente los depósitos a plazo fijo bajo determinadas condiciones.

El FGS podrá solicitar la cancelación anticipada del plazo fijo en una única oportunidad, una vez transcurridos 120 días corridos desde su constitución y hasta su vencimiento.

El monto máximo que podrá cancelarse anticipadamente será equivalente a la diferencia entre el monto inicialmente adjudicado y el monto correspondiente a los créditos hipotecarios efectivamente colocados por la entidad financiera.

En caso de que se concrete la cancelación, el banco deberá abonar al FGS el capital correspondiente junto con los intereses devengados hasta la fecha de la operación.

Luego se cancelará el certificado de plazo fijo original y se emitirá uno nuevo por el monto neto correspondiente a los créditos efectivamente colocados. Ese nuevo certificado mantendrá las condiciones de tasa y plazo establecidas para el depósito original.