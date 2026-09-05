El Banco Central impulsa una subasta clave para canalizar inversiones hacia líneas de préstamos accesibles destinados a primera vivienda

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizará el próximo lunes 7 de septiembre la primera licitación de plazos fijos UVA destinados a financiar créditos hipotecarios con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). En esta primera etapa se licitarán $200.000 millones, dentro de un programa que contempla un monto total de $2 billones.

La operatoria fue comunicada por el BCRA mediante la Comunicación "B" 13223, emitida el 4 de septiembre, en el marco de las condiciones establecidas previamente por la Comunicación "A" 8475.

El Banco Central será el encargado de organizar y ejecutar las licitaciones, en su carácter de colaborador técnico y operativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que administra el FGS.

Los fondos adjudicados deberán destinarse exclusivamente al otorgamiento de créditos hipotecarios para la compra, construcción o mejora de primera vivienda para personas humanas.

Cómo será la primera licitación de plazos fijos UVA

La primera licitación se realizará el 7 de septiembre, entre las 11 y las 15 horas, por un monto total de $200.000 millones.

Las entidades financieras participantes podrán presentar una o más ofertas en cada uno de los tramos previstos. La operación se realizará a través del sistema SIOPEL de A3 Mercados, en la Rueda LIC2, bajo un sistema de precio múltiple.

El programa establece dos alternativas de plazo:

Tramo corto: un año, con una tasa mínima de 2,5% por encima de la inflación, ajustable por UVA

por encima de la inflación, ajustable por UVA Tramo largo: cinco años, con una tasa mínima de 4,5% por encima de la inflación

El monto mínimo de cada oferta será de $1.000 millones y cada banco no podrá superar el 20% del monto total licitado.

Además, el monto adjudicado a cada entidad tendrá otros límites vinculados con su situación patrimonial y su cartera hipotecaria.

Qué condiciones tendrán los créditos hipotecarios

Los fondos obtenidos por las entidades financieras deberán utilizarse exclusivamente para otorgar los créditos establecidos por el programa.

El BCRA fijó que los préstamos hipotecarios otorgados con estos recursos no podrán superar una tasa de 7,5% más UVA.

A su vez, el monto de cada crédito no podrá exceder las 150.000 UVA y el plazo de financiación no podrá ser inferior a 15 años.

El objetivo de la operatoria es canalizar los recursos del FGS hacia el financiamiento de primera vivienda mediante créditos hipotecarios.

Qué límites tendrán los bancos

Además del límite general del 20% del monto total de cada licitación, cada entidad financiera tendrá un tope de adjudicación equivalente al 2% de su Responsabilidad Patrimonial Computable y al 20% del total de su cartera de créditos hipotecarios vigente al momento de la licitación.

Las entidades elegibles deberán contar, como mínimo, con una calificación de riesgo en escala local para el largo plazo correspondiente a la categoría BBB.

En aquellos casos en los que una entidad tenga más de una calificación de riesgo y existan diferencias entre las notas, se considerará la menor de ellas para determinar si cumple con el requisito establecido para integrar la cartera de inversiones del FGS.

Cómo se definirán las ofertas ganadoras

En caso de que se licite más de un tramo, primero se sumarán los montos de las ofertas y luego se agruparán según el plazo correspondiente.

Dentro de cada tramo, las propuestas se ordenarán de acuerdo con la tasa de interés ofrecida, de manera descendente. Las ofertas se irán aceptando sucesivamente a partir de la que presente la mayor tasa de interés pasiva nominal anual para el plazo subastado.

Si dos o más ofertas registran la misma tasa de corte y la suma de esos pedidos supera el monto disponible para distribuir, los cupos correspondientes se asignarán a prorrata entre las entidades adjudicatarias.

El BCRA también estableció un mecanismo para las entidades que presenten múltiples ofertas y no cumplan con alguno de los límites previstos. En esos casos, las propuestas de cada banco serán ordenadas por la tasa nominal anual ofrecida, de mayor a menor, y se descartarán las de menor tasa hasta adecuar la participación de la entidad a los límites establecidos.

Cuando una entidad presente una única oferta y esta no se encuentre dentro de los límites correspondientes, la propuesta será descartada.

Qué plazo tendrán los bancos para aplicar los fondos

Los fondos adjudicados deberán ser aplicados al otorgamiento de los créditos hipotecarios dentro de un período de 120 días corridos desde el momento en que sean efectivamente acreditados en la entidad financiera.

La normativa también contempla la posibilidad de cancelar anticipadamente los depósitos a plazo fijo bajo determinadas condiciones.

Cómo funcionará la cancelación anticipada

El FGS podrá solicitar la cancelación anticipada del plazo fijo en una única oportunidad, una vez transcurridos 120 días corridos desde su constitución y hasta su vencimiento.

El monto máximo que podrá cancelarse anticipadamente será equivalente a la diferencia entre el monto inicialmente adjudicado y el monto correspondiente a los créditos hipotecarios efectivamente colocados por la entidad financiera.

En caso de que se concrete la cancelación, el banco deberá abonar al FGS el capital correspondiente junto con los intereses devengados hasta la fecha de la operación.

Luego se cancelará el certificado de plazo fijo original y se emitirá uno nuevo por el monto neto correspondiente a los créditos efectivamente colocados. Ese nuevo certificado mantendrá las condiciones de tasa y plazo establecidas para el depósito original.

El programa de $2 billones para crédito hipotecario

La primera licitación de $200.000 millones forma parte de un programa que contempla $2 billones para canalizar recursos del FGS hacia créditos hipotecarios.

La iniciativa se implementa en un contexto de debilidad del crédito en pesos y busca ampliar el financiamiento hipotecario. De acuerdo con el material, el Gobierno también flexibilizó las condiciones para determinados préstamos en dólares destinados a empresas que no generan divisas, como parte de las medidas orientadas a impulsar el financiamiento.

En el caso de los créditos hipotecarios, la operatoria apunta a ampliar el acceso al financiamiento para la compra, construcción o mejora de la primera vivienda mediante recursos colocados por el FGS en entidades financieras.