Una alianza entre CRIBA e ICBC permite financiar hasta el 80% de una vivienda en construcción, a 20 años y desde la firma del boleto

El acceso al crédito hipotecario para la compra de viviendas en construcción suma una nueva alternativa en el mercado inmobiliario. CRIBA Real Estate y el banco ICBC acordaron ofrecer financiamiento para determinados proyectos de la desarrolladora, con la posibilidad de iniciar el proceso desde la firma del boleto de compraventa y sin esperar a la escritura.

La particularidad de la propuesta está vinculada con el momento en que puede gestionarse el crédito. En los esquemas tradicionales, una de las principales dificultades para financiar una propiedad en construcción es que el inmueble todavía no cuenta con escritura para ser utilizado como garantía hipotecaria.

La alternativa acordada entre ambas empresas permite incorporar el financiamiento bancario durante la etapa de obra y extender el plazo de pago más allá del período habitual de construcción.

Cómo funciona el crédito para comprar una propiedad en construcción

El préstamo estará disponible para los compradores de proyectos seleccionados de CRIBA Real Estate y tendrá las condiciones generales de los créditos hipotecarios UVA de ICBC.

Para vivienda principal y permanente, el banco informa una financiación de hasta el 80% del valor de la propiedad, mientras que el plazo puede extenderse hasta 20 años. La cuota inicial no debe superar el 25% de los ingresos demostrados por el solicitante.

El monto máximo informado actualmente por ICBC para la compra de una vivienda principal y permanente es de $450 millones. También existe la posibilidad de sumar ingresos de familiares, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad. En el caso de una compra de vivienda permanente, se pueden considerar ingresos del cónyuge, conviviente, padre o madre.

La línea se expresa en UVA, por lo que el capital se actualiza de acuerdo con la evolución de esta unidad vinculada al CER. La tasa general informada por el banco es de 9,90% más UVA, mientras que quienes acrediten sus haberes en ICBC pueden acceder a una tasa preferencial de 6,90% más UVA.

La aprobación del préstamo queda sujeta al análisis crediticio y a las condiciones vigentes al momento de la contratación.

Bóreas Almagro, el primer proyecto de CRIBA con esta modalidad

El primer desarrollo de CRIBA Real Estate que incorporará esta alternativa es Bóreas Almagro, ubicado sobre la avenida Rivadavia y Bulnes, en la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto contempla 16 pisos y 104 unidades, con departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes. La propuesta apunta tanto a compradores que buscan una vivienda como a quienes consideran la adquisición de una unidad en construcción como una inversión.

El emprendimiento se encuentra en el barrio de Almagro, con acceso a distintas alternativas de transporte, comercios, servicios y establecimientos educativos. La oferta publicada del proyecto ya identifica a las unidades como aptas para crédito hipotecario de ICBC.

La incorporación de un préstamo bancario modifica el esquema de financiamiento disponible para quienes compran durante la etapa de obra. Hasta ahora, en este segmento, una parte importante de las operaciones dependía de los planes de pago ofrecidos directamente por las desarrolladoras.

Qué cambia frente a la financiación tradicional de las desarrolladoras

CRIBA Real Estate ya cuenta con alternativas de financiación propia para sus proyectos. Según la información difundida por la empresa, estos esquemas pueden cubrir entre el 70% y el 80% del valor de venta durante la obra, con posibilidades de extender los pagos, dependiendo del proyecto, por algunos años después de la posesión.

El crédito bancario suma otra posibilidad: en lugar de concentrar el pago en el período de construcción o en los años posteriores a la entrega, el comprador puede acceder a un préstamo con un plazo de hasta dos décadas.

Para el director comercial de CRIBA Real Estate, Manuel Valdés, la disponibilidad de financiamiento es uno de los factores que inciden en la decisión de compra.

"El acceso al financiamiento es una de las principales variables que motivan la decisión de compra. Incorporar esta herramienta nos permite ampliar las alternativas para nuestros clientes y combinar la compra en etapa de construcción con un crédito bancario de largo plazo".

La propuesta se inscribe en un mercado en el que los bancos comenzaron a ampliar las alternativas de crédito hipotecario, mientras desarrolladores buscan adaptar sus proyectos a una demanda que necesita mayores plazos para concretar la compra.

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