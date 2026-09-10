El metro cuadrado en La Plata ya cuesta un 41% menos que en la Ciudad de Buenos Aires

El precio de publicación en la capital bonaerense es 41% menor al porteño. Cuáles son las zonas más buscadas y qué tipo de viviendas concentran la demanda

El mercado inmobiliario de La Plata mantiene una brecha importante frente a la Ciudad de Buenos Aires: el metro cuadrado de las propiedades en venta se publica a un promedio de u$s1.467, un 41% menos que en CABA, donde alcanza los u$s2.471.

Al mismo tiempo, las consultas paracomprar propiedades en La Plata aumentaron 4,8% en los últimos doce meses, según datos de Zonaprop. Las cifras fueron presentadas ante martilleros y corredores públicos de la ciudad, en el marco del Programa de Formación Profesional de la MLS La Plata.

Cómo evolucionó el precio de las propiedades en La Plata

El metro cuadrado de publicación se ubica en u$s1.467 y acumula una suba de 0,76% en el último mes y de 2,3% en lo que va de 2026. En la comparación interanual, el incremento llega al 3,42%.

Se trata de precios de publicación y no de cierre, por lo que reflejan el monto solicitado por los propietarios o comercializadores y no necesariamente el valor final al que se concretan las operaciones.

Qué propiedades se buscan

Las casas concentran el 67% de las búsquedas de propiedades en la ciudad. Los departamentos representan el 20%, mientras que los terrenos explican el 12%.

La diferencia entre casas y departamentos es de casi 50 puntos porcentuales, uno de los principales rasgos que muestra la demanda inmobiliaria platense.

En cuanto al destino de las búsquedas, la intención de compra supera levemente a la de alquiler: 52% corresponde a compradores y 48% a quienes buscan alquilar.

Cuál es la zona más buscada

La demanda se concentra principalmente en La Plata Centro, que reúne el 69% de las consultas.

Muy por detrás aparecen City Bell, con el 5%, y Tolosa, con el 3%. Luego se ubican Manuel B. Gonnet, con el 2,80%, y Los Hornos, con el 2,33%.

El Centro también concentra la mayor parte de la oferta disponible: representa el 51% de las propiedades publicadas en la plataforma. Le siguen City Bell, con el 9,21%, y Manuel B. Gonnet, con el 4,86%.

Quiénes buscan propiedades

Las mujeres representan el 65% de las búsquedas, frente al 35% de los hombres. Además, el público es mayoritariamente adulto: el 80% de la audiencia supera los 35 años.

La Plata también tiene un peso significativo dentro del mercado inmobiliario del sur del Gran Buenos Aires. La ciudad concentra el 35% de las consultas de toda esa zona y el 23% de los avisos publicados.

La Plata también se destaca en GBA Sur

El interés por el mercado inmobiliario platense no es nuevo. Un relevamiento publicado por iProfesional en julio, basado en datos de Mercado Libre Inmuebles y la Universidad de San Andrés, había ubicado a La Plata como la zona más visitada de GBA Sur para comprar departamentos.

Ese antecedente refuerza el peso de la ciudad dentro del mercado inmobiliario de la región y coincide con el nuevo relevamiento de Zonaprop, que muestra que La Plata concentra actualmente el 35% de las consultas de GBA Sur.

Qué pasa con la inversión inmobiliaria

El escenario de precios de venta convive con una mejora en la rentabilidad de los alquileres. En CABA, el rendimiento bruto anual de una propiedad llegó al 6,42%, el nivel más alto de los últimos nueve años, mientras que el valor del metro cuadrado usado se mantuvo estable en u$s2.221.

La actividad de compraventa, sin embargo, todavía muestra señales mixtas. En julio se registraron 6.051 escrituras en CABA, apenas 1% más que en junio y 9% menos que un año atrás. Las operaciones realizadas con hipoteca fueron 959, con una caída del 30% interanual.

Al mismo tiempo, la oferta en venta se redujo 1% mensual hasta las 110.907 propiedades, mientras que la absorción del mercado mejoró: pasó de cinco a 5,5 propiedades vendidas cada 100 publicadas.