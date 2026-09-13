Créditos hipotecarios: los bancos que más bajaron las tasas en 2026

Los bancos recortaron las tasas de los créditos hipotecarios UVA y ya hay opciones por debajo del 7,5%. Cuánto exige cada entidad

Los créditos hipotecarios UVA volvieron a ganar protagonismo en septiembre, después de que varios bancos recortaran con fuerza las tasas que cobran por encima de la actualización UVA. Algunas entidades ya ofrecen préstamos al 7,5% más UVA, mientras que ICBC y Banco Nación se ubican incluso por debajo de ese nivel para determinados clientes.

La competencia se aceleró durante 2026 y tuvo un nuevo impulso con el programa de fondeo del FGS de ANSES, que comenzó con una primera licitación por $200.000 millones. Los bancos que reciban esos recursos deberán destinarlos a nuevos créditos para primera vivienda con una tasa máxima de UVA más 7,5%.

Qué bancos bajaron más las tasas de los créditos UVA

El recorte más importante entre las principales entidades privadas lo protagonizó Banco Macro, que llevó su tasa para clientes del Plan Sueldo Selecta de 15% a comienzos de 2026 a 8,5% y luego a 7,5% en septiembre.

En términos acumulados, la reducción llegó a 7,5 puntos porcentuales. La nueva línea también alcanza a los hijos de los clientes Selecta y tiene un plazo de hasta 20 años.

ICBC también protagonizó uno de los movimientos más fuertes. La entidad había comenzado el año con una tasa preferencial del 13%, la redujo progresivamente y actualmente ofrece 6,9% más UVA para quienes depositan su sueldo en el banco. Para el resto de los clientes, la tasa publicada es de 9,9%.

En el caso de Santander, la rebaja también fue significativa, ya que la tasa pasó de 15% a 9,5%, una reducción de 5,5 puntos porcentuales. El plazo de financiación que ofrece es de 20 años y financia el 70% de la propiedad.

Credicoop también redujo el costo del financiamiento. La entidad pasó de una tasa del 8% al 7,5% más UVA para clientes que cobran su sueldo en el banco y destinan el préstamo a la compra de una primera vivienda. El recorte se produjo después de una baja anterior desde niveles del 12%.

Por su parte, BBVA redujo su tasa preferencial del 10,5% al 7,5% para clientes que cobran el sueldo en la entidad. Actualmente mantiene esa condición y permite plazos de hasta 30 años. La tasa también puede alcanzar a monotributistas y autónomos bajo las condiciones del banco.

Cómo quedan las tasas de los principales bancos en septiembre

Con los últimos movimientos, el mercado presenta una diferencia considerable entre las tasas ofrecidas por las entidades. Banco Nación ofrece una tasa de 6,7% para clientes que perciben sus haberes en la entidad y cumplen las condiciones de la línea; ICBC tiene una tasa de 6,9% para quienes acreditan sueldo, mientras que Macro, Credicoop, BBVA y Banco Ciudad se ubican en 7,5% en sus respectivas líneas preferenciales.

Banco Ciudad ofrece 7,5% más UVA para primera vivienda en CABA, con un plazo de hasta 25 años y un monto máximo de $150 millones para esa línea. Para su línea general, la tasa publicada es de 9,5%.En paralelo, Santander y Galicia ofrecen tasas del 9,5% más UVA.

El FGS de ANSES pone un nuevo techo para las tasas

El Gobierno lanzó un programa para canalizar hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hacia créditos hipotecarios. El esquema contempla diez licitaciones de hasta $200.000 millones cada una y establece que los bancos que reciban ese fondeo deberán utilizarlo para préstamos destinados a primera vivienda.

La primera licitación se realizó por $200.000 millones y terminó con fondos adjudicados a 13 bancos. El 82% del dinero correspondió al tramo de cinco años, que tuvo una tasa promedio de captación de UVA más 4,94%, mientras que el tramo a un año recibió una tasa promedio de UVA más 2,67%.

Los bancos que accedan a estos recursos deberán otorgar los nuevos préstamos a una tasa máxima de UVA más 7,5%, con un plazo mínimo de 15 años y un límite de 150.000 UVA por operación. El objetivo oficial es que el fondeo se transforme en una nueva oferta de crédito para la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

Cuánto hay que ganar para sacar un crédito hipotecario UVA

El Gobierno tomó como referencia un crédito de aproximadamente $120,9 millones, equivalente al 75% de una propiedad valuada en unos u$s106.667. Para una operación a 25 años y con una tasa de UVA más 7%, la cuota inicial estimada es de $865.098. Con una relación cuota-ingreso del 25%, el grupo familiar debería acreditar ingresos netos de aproximadamente $3,46 millones mensuales.

El dato permite dimensionar el principal desafío del mercado: la baja de tasas mejora las condiciones del crédito, pero no elimina la barrera de ingreso que enfrentan quienes buscan financiar una vivienda.

Por eso, para comparar propuestas no alcanza con mirar qué banco tiene la tasa más baja: también resulta clave cuánto financia, durante cuánto tiempo y qué ingreso exige para aprobar la cuota.