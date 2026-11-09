Cuánto cuesta construir una casa y dónde se puede ahorrar sin perder calidad

La elección de materiales, el sistema y la planificación son claves para ajustar el presupuesto sin comprometer la durabilidad de la casa.

Construir una casa desde cero exige una planificación detallada para evitar que el presupuesto inicial quede corto. El desembolso de una obra varía de acuerdo al aumento del costo de construcción, la ubicación, la calidad de los materiales y el nivel de terminaciones. Sin embargo, existen alternativas para reducir gastos sin comprometer la seguridad ni la vida útil de la vivienda. La clave está en definir el proyecto antes de comprar, comparar productos y organizar las tareas para evitar desperdicios y demoras.

El costo de construir en dólares volvió a subir. Según Zonaprop, en septiembre aumentó 1,5%. Durante 2025, el costo de construcción medido en dólares había bajado 6,7%, mientras que los precios de las propiedades subieron 5,4%, una combinación que permitió recuperar parte de los márgenes de los desarrolladores. En 2026, el costo en dólares acumula un incremento del 18,5%. Desde octubre de 2023, el alza alcanza el 141%. Además, construir cuesta 3,6 veces más que en octubre de 2020, cuando la serie registró su mínimo, y se ubica un 52% por encima del promedio de 2012-2025.

Nicolás Marín, titular de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO), estimó que el costo directo de una vivienda tradicional oscila entre u$s700 por m2 para una alternativa económica y u$s1.250 por m2 para una de mayor nivel. En una casa de 100 m2, eso representa entre u$s70.000 y u$s125.000, con materiales y mano de obra incluidos.

Esos valores no contemplan impuestos, derechos municipales, honorarios profesionales ni la ganancia de la empresa constructora. Por eso, el desembolso total puede superar esas cifras, según las características del proyecto y los gastos asociados.

"Como orientación, en una vivienda de construcción tradicional podemos considerar un costo directo de unos u$s700 por metro cuadrado para una opción económica y de alrededor de u$s1.250 para una de mayor nivel", explicó Marín.

El presupuesto también cambia según el peso de cada rubro. En una vivienda económica, la estructura, la mampostería, los techos y los revoques representan una parte importante de la inversión. En una casa con terminaciones superiores, las aberturas, los revestimientos, los artefactos sanitarios y las instalaciones pueden elevar el costo.

Alejo Staffieri, gerente de Planeamiento y Operaciones de Construyo al Costo, puso el foco en el desembolso inicial para adquirir los insumos: "Para construir hoy una vivienda tradicional de 100 metros cuadrados, podemos tomar como referencia una inversión en materiales del orden de los 80 a 100 millones de pesos, es decir, entre 0,8 y 1 millón por metro cuadrado".

Ese monto corresponde únicamente a materiales y no incluye la mano de obra ni otros gastos de la obra. La cifra final depende del diseño, la ubicación y el nivel de terminación elegido.

En qué materiales se puede ahorrar

La primera diferencia aparece en los productos de terminación para una casa sin resignar calidad. Los pisos, los revestimientos, las griferías, los sanitarios y el mobiliario ofrecen distintas alternativas de precio y permiten ajustar el presupuesto sin modificar la estructura de la vivienda.

"Las diferencias entre marcas y líneas de productos pueden ser importantes, pero un precio más alto no siempre significa una mejora proporcional en calidad", señaló Marín.

La recomendación es comparar prestaciones, durabilidad y mantenimiento, además del precio. Un producto económico puede resultar conveniente si cumple con las necesidades del proyecto, mientras que una opción más costosa no siempre representa una mejora equivalente.

Staffieri también recomendó concentrar los ahorros en los rubros estéticos. Sostuvo: "Nuestra recomendación es simple: ahorrar en lo estético, nunca en la seguridad ni en la calidad constructiva".

La estructura, las instalaciones eléctricas y sanitarias, la impermeabilización y los elementos que garantizan la estabilidad de la casa requieren especial atención. Reducir gastos en esos sectores sin asesoramiento puede generar reparaciones futuras que superen el ahorro inicial.

Las aberturas también merecen un análisis particular. No alcanza con comparar el precio de una ventana: el tipo de marco, el vidrio, la hermeticidad y el aislamiento térmico influyen en el confort y en el consumo de energía. Elegir medidas estándar, cuando el proyecto lo permite, puede reducir costos frente a diseños especiales.

Construcción tradicional, en seco y alternativas para el techo

El sistema constructivo es otra variable que incide en el presupuesto. La mampostería tradicional convive con opciones como los bloques de hormigón, los ladrillos cerámicos huecos y los sistemas de construcción en seco.

La elección depende del diseño, las prestaciones buscadas, la disponibilidad de materiales y la experiencia de los equipos de trabajo. No existe una alternativa que resulte más barata en todos los casos: la comparación debe considerar el costo total y no solo el precio de los insumos.

"En nuestra experiencia, el steel frame no presenta grandes diferencias de costo frente a la construcción tradicional cuando se comparan viviendas de prestaciones similares", explicó Marín.

La construcción en seco puede ofrecer ventajas en los plazos y en la previsibilidad de la obra, siempre que exista una planificación adecuada y mano de obra capacitada. También permite reducir ciertos desperdicios y ordenar mejor las etapas de ejecución.

En los techos, una cubierta de chapa con aislación puede costar menos que una losa, según las características del proyecto. Sin embargo, la decisión debe contemplar el comportamiento térmico, la durabilidad y el mantenimiento. La aislación no es un detalle menor: una vivienda bien resuelta puede reducir el gasto energético durante su uso.

En las terminaciones, los cerámicos nacionales, los formatos estándar y las aberturas de medidas habituales ofrecen alternativas para contener el presupuesto. La comparación debe incluir calidad, disponibilidad, transporte y condiciones de entrega.

Cómo comprar materiales para evitar gastos extra

La organización de las compras puede generar ahorros importantes. Comprar todo al inicio permite negociar ciertos precios y condiciones, pero también exige contar con espacio de almacenamiento y definir con precisión las cantidades. Además, algunas terminaciones dependen de decisiones que se toman durante la obra.

Una alternativa es acordar con el proveedor un sistema de acopio: se paga el material por adelantado y se retira a medida que avanza la construcción. Esta modalidad puede servir para asegurar precios cuando existe una ventaja concreta, aunque las condiciones deben revisarse antes de cerrar la operación.

Marín advirtió que el momento de compra depende del contexto económico. Si los materiales ofrecen una ventaja de precio clara o existen plazos de entrega prolongados, puede convenir anticipar la operación. En otros casos, resulta más razonable comprar por etapas y de acuerdo con el avance de los trabajos.

En particular, las aberturas a medida requieren previsión porque su fabricación puede demorar la obra. En cambio, acumular productos sin necesidad puede inmovilizar dinero, generar problemas de almacenamiento o dejar materiales expuestos a daños. "El mayor ahorro no suele estar en una promoción puntual, sino en evitar compras improvisadas, faltantes y fletes innecesarios", explicó Staffieri.

También conviene calcular las cantidades con precisión. Comprar de más genera sobrantes; adquirir productos en pequeñas partidas puede elevar el gasto en transporte. En el caso de los pisos y revestimientos, además, las distintas partidas pueden presentar diferencias de tono, por lo que es importante prever la cantidad necesaria desde el inicio.

Los errores que pueden encarecer la obra

Uno de los problemas más frecuentes es comenzar sin un presupuesto integral ni un cómputo de materiales. Sin esos datos, resulta difícil comparar proveedores, anticipar gastos y evaluar alternativas. Otro error consiste en elegir productos antes de definir el proyecto o decidir únicamente por el precio, sin revisar la calidad, las prestaciones y los costos de entrega.

La falta de coordinación también puede encarecer la construcción. Si los materiales no llegan a tiempo, la mano de obra queda sin tareas y se extienden los plazos. Por eso, el cronograma de compras debe acompañar el avance de la obra y las necesidades de cada etapa.

Marín amplió: "Un buen proyecto y una veloz y correcta ejecución son elementos esenciales que hacen al costo final de la obra".

La recomendación de los especialistas es definir primero el diseño, establecer las cantidades y comparar opciones antes de comprometer el presupuesto. Después, conviene organizar las entregas, consultar por descuentos y evaluar el acopio cuando exista una ventaja concreta.

La meta no consiste en elegir siempre el producto más barato, sino en decidir dónde conviene invertir y dónde existen alternativas equivalentes a menor precio. Staffieri concluyó: "Construir más barato no significa comprar siempre lo más barato. Significa comprar bien, evitar desperdicios y administrar cada peso invertido".