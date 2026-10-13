Cuánto se cobra de jubilación en noviembre 2026 tras conocerse dato de inflación

Las jubilaciones aumentarán 1,9% en noviembre de 2026, de manera que el haber mínimo llegará a $444.027,73 sin contar el bono adicional que el Gobierno suele otorgar a los que menos ganan.

El incremento se activa de manera automática tras darse a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el INDEC informó este martes. La inflación de septiembre fue de 1,9%, con una variación interanual de 33,4%.

Ese dato fija el porcentaje que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en el penúltimo mes del año. El ajuste alcanza a todos los beneficiarios del sistema previsional: jubilados, pensionados, titulares de prestaciones no contributivas y perceptores de asignaciones familiares como la AUH.

El cálculo surge de la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24. Ese mecanismo vincula los haberes con la evolución mensual de los precios, tomando como referencia el IPC registrado dos meses antes.

No se requiere un decreto adicional del Poder Ejecutivo para aplicar el porcentaje. La actualización opera de forma directa a partir del dato oficial del INDEC.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre 2026

Los valores para el undécimo mes del año quedarán de la siguiente manera, sin incluir el bono:

Jubilación mínima: $444.027,73

Jubilación máxima: $2.989.061,80

Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $355.222,19

Pensiones no Contributivas (PNC): $310.819,42

Prestación Básica Universal (PBU): $203.122,42

La jubilación mínima marca el piso del sistema. Es el haber que cobran más de 5 millones de personas entre jubilados y pensionados de todo el país.

La máxima, en cambio, representa el techo previsional. Solo la alcanzan quienes durante su vida laboral realizaron los aportes más altos al sistema.

Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados que cobran la mínima

El bono de refuerzo para los que perciben hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos. Desde hace dos años, ese extra está congelado en $70.000 mensuales.

La continuidad y el monto del bono extraordinario dependen de una decisión específica del Gobierno, que hasta el momento no confirmó si mantendrá el refuerzo durante noviembre.

Si el Ejecutivo ratifica el pago del bono, los jubilados de la mínima cobrarán $514.027,73 en total. Ese monto surge de sumar los $444.027,73 del haber base más los $70.000 del refuerzo.

El extra beneficia a todos los que tienen un haber igual o inferior a la jubilación mínima. También alcanza a pensionados y titulares de prestaciones no contributivas que no superen ese umbral.

Cuánto subirá la AUH en noviembre tras el dato de inflación

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones familiares se actualizan con el mismo porcentaje que las jubilaciones. La fórmula del DNU 274/24 aplica para todo el sistema de ANSES.

Los valores para noviembre quedarán así:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.563,17

Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE): $159.563,17

Asignación por hijo del sistema SUAF (primer escalón): $79.791,78

La AUH es una prestación mensual que cobran más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes de familias en situación de vulnerabilidad. El requisito principal es que los padres estén desocupados o trabajen en la economía informal.

La Asignación por Embarazo (AUE) funciona con la misma lógica. Se paga desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento, cuando pasa a convertirse en AUH.

El sistema SUAF, en cambio, alcanza a trabajadores registrados. Los montos varían según el nivel de ingresos del grupo familiar, con escalas que van desde $79.791,78 para los que menos ganan hasta montos inferiores para quienes tienen salarios más altos.

Cómo funciona la fórmula de movilidad que aumenta los haberes de ANSES

El DNU 274/24 estableció un mecanismo de actualización automática. Los haberes siguen mes a mes la evolución del IPC que publica el INDEC.

El esquema toma como referencia el dato de inflación de dos meses atrás. Por eso el IPC de septiembre define el aumento de noviembre.

Esta fórmula rige desde marzo de 2024. Reemplazó el esquema anterior que combinaba inflación con otros indicadores como recaudación y salarios.

La principal diferencia es que ahora el porcentaje surge de manera automática apenas el INDEC difunde el índice de precios. No hay margen para decisiones discrecionales del Ejecutivo sobre el incremento base.

El Gobierno solo interviene para definir si mantiene o modifica el bono extraordinario. Ese refuerzo no forma parte de la fórmula de movilidad y requiere una decisión política específica cada mes.