Multan al Colegio Inmobiliario porteño por $290 millones tras una denuncia de REMAX

Así lo determinó la Autoridad Nacional de la Competencia, quien determinó que el CPI (exCUCICBA) incurrió en abuso de posición dominante

La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) concluyó que el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CPI), anteriormente denominado CUCICBA, incurrió en abuso de posición dominante contra corredores inmobiliarios que trabajan con REMAX Argentina. Según la resolución, el organismo utilizó sus facultades regulatorias y disciplinarias para obstaculizar la actividad de estos profesionales y excluirlos del mercado.

La decisión, emitida el 9 de octubre, se conoció tras una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en 2021 por REMAX Argentina y algunos de los corredores que integran su red. El caso se inscribe en un conflicto que lleva más de diez años entre la franquicia inmobiliaria y el colegio profesional porteño.

Según la ANC, el CPI aplicó de manera sistemática y discriminatoria sus facultades administrativas y disciplinarias para dificultar el acceso, la permanencia y el desarrollo profesional de los corredores vinculados a REMAX.

En particular, el organismo detectó una "doble vara" en la aplicación de sanciones: los profesionales de esa red fueron sancionados de manera selectiva y mayoritaria, mientras que otros corredores ajenos a ella no recibieron el mismo tratamiento ante conductas similares. Entre estos últimos, incluso, había integrantes del Tribunal de Disciplina del propio CPI.

La investigación también puso el foco en un posible conflicto de intereses: quienes ejercían las facultades regulatorias y disciplinarias del colegio eran, al mismo tiempo, competidores de los profesionales afectados. De acuerdo con la resolución, esa situación derivó en un uso selectivo de las atribuciones institucionales en beneficio de los intereses comerciales de las autoridades del CPI y en perjuicio de la competencia.

Además, la ANC acreditó obstáculos para la matriculación de corredores y restricciones en el acceso a servicios y herramientas institucionales necesarias para el ejercicio de la actividad inmobiliaria.

La multa y las recomendaciones para modificar las reglas del sector

Como consecuencia de las conductas detectadas, la Autoridad Nacional de la Competencia ordenó al CPI que cese sus prácticas anticompetitivas y discriminatorias. También le impuso una multa de $290.010.000, equivalente al monto establecido al momento de la resolución.

La decisión no se limitó a las medidas contra el colegio profesional. La ANC también formuló recomendaciones al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Legislatura porteña para que impulsen regulaciones destinadas a revisar las barreras de acceso a la actividad inmobiliaria.

Entre los objetivos planteados figuran garantizar condiciones de igualdad entre los profesionales y establecer controles sobre el ejercicio de las facultades regulatorias y disciplinarias de los colegios profesionales.

Qué dijo REMAX tras la resolución

Sebastián Sosa, presidente y cofundador de REMAX Argentina y Uruguay, sostuvo que la decisión representa un punto de inflexión para la empresa, luego de más de una década de conflicto con el CPI.

"Después de más de diez años de discriminación y persecución contra los corredores de nuestra red, esta resolución representa un punto de inflexión. Siempre sostuvimos que cada profesional debe tener la libertad de elegir las herramientas comerciales y de marketing que considere más adecuadas para desarrollar su actividad, sin enfrentar obstáculos ni un trato desigual por adoptar un modelo de trabajo diferente. Esa convicción va más allá de REMAX. Cada vez más corredores apuestan por propuestas innovadoras para brindar más y mejores servicios. Creemos en la libertad de trabajo, la competencia y la innovación como motores de un mercado inmobiliario que ofrezca más alternativas y una mejor atención a los consumidores", afirmó.

Desde la compañía señalaron que la resolución excede la disputa particular con el CPI y plantearon que puede contribuir a modificar las condiciones de competencia en el mercado inmobiliario. La empresa sostiene que la igualdad de reglas entre los profesionales permitiría ampliar la diversidad de servicios y las alternativas disponibles para los consumidores.

"Este es un paso muy importante, no sólo para nuestra red, sino para todos los profesionales que creen en un mercado más libre y competitivo. Seguiremos trabajando para que la innovación, el profesionalismo y la libertad de elegir cómo desarrollar una actividad sean pilares del futuro del sector", concluyó Sosa.