REMAX y REAL concretaron una integración valuada en u$s880 millones. Argentina prevé invertir u$s6 millones en 2026 y u$s9 millones en 2027

La integración global entre Remax Holdings Inc. y The Real Brokerage Inc. quedó oficializada y marca una nueva etapa para una de las principales redes inmobiliarias del mundo. En Argentina, Remax opera bajo un modelo de franquicia y mantiene una estructura de gestión independiente. El acuerdo, valuado en u$s880 millones, busca combinar el alcance internacional y la experiencia de Remax con las capacidades tecnológicas y la cultura digital de REAL, y da lugar al nuevo holding internacional Real REMAX Group, con el centro de decisiones trasladado a Miami.

En paralelo, el mercado argentino mantendrá el ritmo de expansión e inversión. "Remax Argentina abre alrededor de 15 a 20 oficinas por año", señala Sebastián Sosa, presidente de la compañía. Además, la inversión rondará los u$s6 millones durante 2026 y alcanzará unos u$s9 millones en 2027, según explicó, contemplando nuevas aperturas, un proyecto inmobiliario para el ecosistema y tecnología.

Al frente del nuevo holding estará Tamir Poleg, quien asumirá como chairman y CEO de Real Remax Group. La conducción de Remax Argentina y Uruguay se reunirá este domingo con Poleg en Asheville, Tennessee, en uno de los primeros encuentros con el equipo que estará al frente de la compañía.

El lanzamiento abre una serie de interrogantes para el mercado argentino: qué impacto tendrá sobre los agentes y las oficinas, qué herramientas tecnológicas podrían llegar al país, si habrá nuevos desembolsos y cómo podría cambiar la experiencia de los clientes.

Dotti Peñate, CEO de REMAX Argentina y Uruguay

Para Argentina y Uruguay, el mensaje de la compañía es claro: Remax opera como una master franquicia de gestión independiente, con derechos exclusivos para desarrollar la marca en ambos países. Por eso, el cambio de control a nivel internacional no modificará, por ahora, la conducción ni el funcionamiento cotidiano. Agentes y oficinas continuarán trabajando bajo la misma marca y modelo.

"La integración modifica la estructura corporativa global, pero no nuestra forma de desarrollarnos en el país. Continuaremos impulsando los más altos estándares de calidad, ética y profesionalismo", explica Dotti Peñate, CEO de Remax Argentina y Uruguay.

Tecnología e inteligencia artificial: qué puede cambiar para los agentes de Remax

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la tecnología. REAL desarrolló su negocio alrededor de un modelo fuertemente apoyado en herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial, por lo que la combinación con la red de Remax puede acelerar la incorporación de estas capacidades.

La adopción de estas herramientas deberá, de todos modos, contemplar las particularidades del mercado argentino y latinoamericano, donde las características de las operaciones pueden requerir soluciones adaptadas.

Para los agentes inmobiliarios, esto podría traducirse en una mayor automatización de tareas repetitivas y operativas, desde la gestión de información y contenidos hasta procesos vinculados con clientes y operaciones.

La apuesta, sin embargo, no pasa por reemplazar al agente inmobiliario, sino por modificar la manera en que utiliza su tiempo. La automatización puede liberar horas para concentrarlas en la atención al cliente, la negociación y el asesoramiento.

"Estamos frente a una nueva etapa del mercado a nivel mundial, en la que los adelantos tecnológicos están transformando herramientas y procesos, pero no reemplazarán la confianza. Por eso, la mejor estrategia es la que nos permite dedicarle más valor a las personas", señala Peñate.

La cuestión no es solamente cuánto puede automatizarse, sino cómo cambia el valor que aporta el profesional inmobiliario cuando parte de las tareas operativas dejan de consumir tiempo.

Según Peñate, "tras 25 años de evolución tecnológica en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, el 91% de la gente que opera en el sector sigue siendo profesional inmobiliario".

En este escenario, la tecnología puede potenciar al profesional, pero la confianza sigue siendo un diferencial central. "La confianza no se automatiza", resume Peñate.

Los cinco cambios que transformarán el mercado inmobiliario en los próximos años, según Remax

Desde Remax identifican cinco cambios que marcarán los próximos años: la tecnología potenciará a las personas, ganarán los ecosistemas, la experiencia del cliente tendrá cada vez más peso, habrá una mayor profesionalización y convivirán distintos modelos de negocio.

Tecnología: herramientas digitales que complementarán y potenciarán el trabajo profesional. Ecosistemas: ganarán las redes capaces de resolver más necesidades alrededor de una decisión inmobiliaria, desde financiamiento y garantías hasta tecnología y servicios. La amenaza, asegura Peñate, "será quedar aislado o mantener modelos de negocio sin adaptarse a los cambios". Experiencia del cliente: tendrá cada vez más peso, al punto de ser tan relevante como la propiedad, con procesos más rápidos, mayor información y nuevas posibilidades de autogestión. Profesionalización: la matrícula será apenas el punto de partida, con mayor peso de la capacitación continua, la actualización y los estándares de calidad, ética y servicio. Diversidad: convivencia de distintos modelos de negocio y formas de intermediación.

Más allá de la inmobiliaria: el nuevo ecosistema de negocios

La nueva etapa también se vincula con una estrategia que busca ampliar el negocio más allá de la intermediación tradicional y sumar herramientas que acompañen distintas etapas de una decisión inmobiliaria, desde el financiamiento hasta la operación y los servicios asociados.

En Argentina y Uruguay, ese ecosistema ya suma servicios financieros, alquileres, tecnología, información de mercado y un segmento premium, con la capacitación como uno de sus pilares.

La operación cuenta con 200 oficinas en 78 ciudades y más de 9.000 personas entre agentes, dueños de oficinas y staff. Además, acumula un millón de compraventas en 20 años y proyecta superar las 120.000 transacciones durante 2026, según datos de la compañía.

La lógica es construir un ecosistema que acompañe al cliente en distintas etapas, con una combinación de financiamiento, tecnología, información, capacitación y servicios.

La integración con REAL puede convertirse en un nuevo impulso para este ecosistema, especialmente si las capacidades tecnológicas de la compañía comienzan a trasladarse a otros mercados de la red.

El desafío para Argentina: aprovechar la tecnología sin perder el componente humano

La operación combina así dos activos diferentes: por un lado, la escala, la trayectoria y la red internacional de Remax; por otro, la tecnología y la cultura digital de Real.

Para Argentina, "el desafío será traducir esa combinación en herramientas concretas para agentes, oficinas y clientes, sin modificar la independencia con la que funciona actualmente la operación local", enfatiza Peñate.

La tecnología, en este escenario, no busca reemplazar al profesional, sino potenciar su trabajo. "La inteligencia artificial puede aportar información, automatizar procesos y liberar tiempo, pero la confianza sigue siendo un componente central del negocio inmobiliario", suma.

Para el cliente, esa confianza también implica seguridad y acompañamiento durante todo el proceso: "contar con un profesional que cuide su inversión, dé respaldo sobre la documentación y pueda guiarlo en una operación de compra o venta", plantea.

"El futuro no es ‘personas contra tecnología’, es personas y tecnología. Por eso creemos que lo humano es el lujo del futuro", concluye Peñate.