Invierten u$s120 millones en un hotel boutique de 500 habitaciones en pleno Palermo

Un desarrollo inmobiliario en Palermo atraerá inversores con la promesa de transformar la hotelería y sumar cientos de habitaciones al destino

Palermo se convirtió en el barrio más elegido por turistas extranjeros y argentinos que visitan Buenos Aires. La oferta de bares, restaurantes y propuestas culturales crece año a año, pero la infraestructura hotelera de gran escala no acompaña esa demanda.

Un grupo de empresarios identificó esa oportunidad y decidió apostar fuerte. Invertirán u$s120 millones para construir Simon Hotel Palermo, un hotel boutique de más de 500 habitaciones en el terreno donde funcionaba Bodegas López.

El emprendimiento ocupará buena parte de la manzana entre Godoy Cruz, Costa Rica y El Salvador. Tendrá entre 35.000 m² y 38.000 m² construidos. Se levantará en una zona de Palermo que atraviesa una profunda transformación urbana.

El proyecto permite que inversores particulares participen desde u$s1.000 a través de un fondo común de inversión cerrado. La primera colocación ya captó u$s32 millones.

Por qué es boutique si tiene 500 habitaciones

La pregunta es inevitable. Cuando se piensa en un hotel boutique, la imagen que aparece es la de un espacio íntimo, con pocas habitaciones y atención personalizada.

"El que inventa el concepto es Ian Schrager en los 80, haciendo el Hotel Paramount", explica Patricio Fuks, empresario hotelero y uno de los socios detrás de Simon Hotel Palermo. Después vinieron el Delano y el Hudson, todos proyectos de gran escala.

"Su definición tiene que ver con el diseño, con el estilo del hotel, no con el tamaño. Schrager venía a romper con la arquitectura de los hoteles tradicionales de los 80", sostiene Fuks.

El concepto boutique nació como una ruptura estética y conceptual. No como una limitación de tamaño. "Nosotros venimos a hacer el hotel más grande que se va a construir en Argentina después del Sheraton", afirma el empresario.

Fuks tiene experiencia en el sector. Anteriormente participó en el desarrollo de las marcas Dazzler y Esplendor, dos cadenas hoteleras que marcaron la renovación del rubro en Argentina durante las últimas dos décadas.

La zona de Palermo que está cambiando

La ubicación del proyecto no es casual. El entorno donde se construirá Simon Hotel Palermo atraviesa un proceso de transformación impulsado por nuevos emprendimientos y obras públicas.

"Es una zona de la ciudad que está evolucionando mucho", explica Alejandro Frenkel, socio de Fuks y responsable del desarrollo inmobiliario.

El Gobierno porteño tiene previsto extender la calle Costa Rica hasta Juan B. Justo. También generará nuevas conexiones viales y espacios públicos en las inmediaciones de las antiguas vías ferroviarias.

Se creará una plaza cerca del futuro hotel. Varios edificios con oficinas y viviendas están en desarrollo en la zona. El barrio gana densidad y conectividad.

"Sabemos que esa zona tiene una demanda hotelera totalmente insatisfecha. Hoy el hotel más grande de Palermo tiene solo 160 habitaciones", afirma Frenkel.

La apuesta es clara: convertir a Palermo en el destino turístico principal de Buenos Aires, con infraestructura hotelera acorde a esa ambición.

Cómo será el hotel de 500 habitaciones en Palermo

El anteproyecto está siendo desarrollado junto con el estudio Bodas Miani Anger y Asociados. La construcción tendrá planta baja y siete pisos.

Las 500 habitaciones se distribuirán en los niveles superiores. La planta baja contará con un gran lobby y un zócalo comercial con propuestas gastronómicas. En los tres subsuelos habrá espacio para 300 cocheras y un salón de eventos.

"La terraza tendrá un deck donde funcionará un solárium, para que la gente pueda estar ahí. Después tiene todo un zócalo comercial y un gran lobby del hotel", describe Frenkel.

En el interior, el proyecto contempla un patio que funcionará como expansión de los espacios comunes. Habrá vegetación y un espejo de agua.

El chef Fernando Trocca participará como asesor y curador de la propuesta gastronómica. Su tarea será contribuir a la selección de los restaurantes y bares que funcionarán en el complejo.

La intención es generar un circuito gastronómico que atraiga tanto a huéspedes como a vecinos y visitantes del barrio. Frenkel aclara que la composición comercial todavía no está completamente definida.

"Yo me inspiré mucho en una cadena que empezó en Europa llamada The Student Hotel, ahora llamado The Social Hub", cuenta Fuks. "Hacían hoteles grandes de 500 cuartos, les daban 300 a estudiantes y eso generaba una vibra que hacía explotar los bares y restaurantes de abajo".

La intención es comenzar las obras durante el primer trimestre de 2027. Una vez iniciada la construcción, los trabajos demandarán entre dos años y medio y tres años.

El hotel será el primer gran establecimiento de la nueva cadena Simon Hoteles, impulsada por empresarios que anteriormente desarrollaron Dazzler y Esplendor. "Es una marca más contemporánea, más moderna y canchera, muy tecnológica para que sea eficiente el manejo", define Frenkel.

Cómo invertir en el proyecto desde u$s1.000

A diferencia de un emprendimiento inmobiliario residencial tradicional, donde las unidades se venden individualmente durante la construcción, este proyecto se estructura de manera diferente.

Se creó un vehículo de inversión junto con la plataforma Balanz para financiar el proyecto a través del mercado de capitales, mediante un fondo común de inversión cerrado con oferta pública.

Los inversores participan del activo hotelero a través del fondo. No adquieren una habitación o una unidad inmobiliaria individual. Las cuotapartes pueden negociarse en el mercado.

Claudio Porcel, CEO de Grupo Balanz, explica que la compañía decidió involucrarse por las características del desarrollo, su ubicación y la experiencia de los operadores.

"Al no tener acceso a créditos bancarios por 20 o 30 años, la manera que logramos es a través del REIT (real estate investment funds)", explica Fuks.

El fondo ya concretó una primera colocación donde se captaron alrededor de u$s32 millones. Se prepara una segunda ronda de financiamiento prevista para noviembre de 2026.

Según Fuks, el objetivo de esa instancia será reunir entre u$s40 millones y u$s50 millones adicionales.

Porcel sostiene que el instrumento permite que pequeños inversores también puedan participar del negocio. "Cualquiera a partir de u$s1.000 puede ser dueño de un pedacito de ese hotel", afirma.

El objetivo es una rentabilidad cercana al 20%, aunque se trata de una proyección del negocio y no de un retorno asegurado para quienes inviertan. El fondo permitirá que el proyecto Simon Hotel Palermo se convierta en una oportunidad de inversión inmobiliaria accesible para el mercado argentino.