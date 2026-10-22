Créditos hipotecarios del IAF para militares: cómo inscribirse online

El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) permite que el personal de las Fuerzas Armadas que reúne las condiciones solicitadas gestione la inscripción a un crédito hipotecario a través de internet.

El trámite se realiza desde eIAF Beneficiarios, la plataforma digital del organismo, sin necesidad de acudir a una oficina para iniciar la solicitud. Desde el portal, los interesados pueden consultar las líneas disponibles, simular cuotas y revisar el estado de una solicitud.

El IAF ofrece los planes CVC 10 y CVC 20, destinados a financiar la compra, construcción, refacción o ampliación de una vivienda.

Quiénes pueden solicitar los créditos hipotecarios del IAF y cómo hacerlo

Las líneas están dirigidas al personal militar del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas que se encuentra en actividad, a los retirados y a los pensionistas. Para quienes permanecen en servicio activo, el requisito informado por el organismo es contar con al menos un año de antigüedad, además de cumplir las condiciones específicas del crédito.

El marco legal del IAF habilita al organismo a otorgar créditos hipotecarios para vivienda a personal militar en actividad o en situación de retiro y a sus pensionistas. El otorgamiento y el monto de cada operación quedan sujetos a la evaluación correspondiente y a las condiciones que establezca el Instituto.

Con respecto al procedimiento, el primer paso consiste en entrar al portal eIAF Beneficiarios. También se puede utilizar la aplicación eIAF para dispositivos Android. Quienes ya tienen una cuenta pueden ingresar con sus credenciales habituales.

Los nuevos usuarios deben elegir la opción de registro y completar los datos personales que solicita la plataforma, entre ellos el CUIL, la fecha de nacimiento, la fuerza y el tipo de personal. Luego, deben informar un correo electrónico y un número de celular para completar la validación.

Una vez dentro del sistema, hay que ingresar a la sección "Créditos Hipotecarios". Allí se encuentran las alternativas de financiamiento y el simulador, que permite estimar las cuotas según el importe solicitado y el plan elegido.

Antes de avanzar, es recomendable consultar la opción "+INFO" para chequear las condiciones de cada línea. La simulación permite conocer valores estimados, pero no equivale a la aprobación del préstamo ni garantiza que el organismo otorgue el monto calculado.

Cuál es la diferencia entre los planes CVC 10 y CVC 20

Las dos líneas contemplan un derecho de admisión que se descuenta del monto del crédito. En el plan CVC 10, ese importe equivale al 10% del monto otorgado; en el CVC 20, alcanza el 20%.

Por ese motivo, es importante distinguir entre el monto aprobado y el dinero que finalmente recibe el beneficiario. El porcentaje correspondiente al derecho de admisión reduce el importe neto disponible para concretar la operación.

Para comparar las alternativas, el usuario debe elegir el plan y presionar "Calcular cuotas". El simulador muestra los valores estimados de los pagos y el total de la operación según los datos ingresados.

Las tasas, los plazos y las demás condiciones deben consultarse en la información vigente de cada línea, ya que pueden incidir en el costo final del financiamiento. Después de elegir el plan de pagos, la plataforma permite avanzar con la opción "Deseo Inscribirme".

El sistema solicita indicar el destino del dinero y confirmar si el préstamo se utilizará para una primera vivienda. También requiere adjuntar la documentación correspondiente, incluida la información de salud que exige el trámite.

Una vez completados los campos y cargados los archivos, hay que seleccionar "Inscribirme" y confirmar la operación en la pantalla siguiente. Si el proceso finaliza correctamente, la plataforma informa un número de solicitud.

La solicitud queda registrada en la sección "Créditos". Desde allí, el interesado puede entrar a "Consultar Solicitud" para revisar los datos y las novedades que el organismo publique en el apartado "Observaciones". Por último, se debe consultar ese espacio para seguir el trámite y verificar si el Instituto solicita información adicional.