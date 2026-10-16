Ocho bancos ofrecen créditos UVA al 7,5%, mientras el FGS aporta fondos para reducir las tasas y el costo de los préstamos otorgados ronda el 7%

La reducción de las tasas de los créditos hipotecarias todavía no se refleja en una baja equivalente del costo de los préstamos que reciben las familias. En septiembre, las operaciones con créditos UVA registraron intereses de entre el 6,7% y el 7,2%, pese a que los bancos ajustaron a la baja sus ofertas durante el trimestre.

La diferencia entre las tasas publicadas por las entidades y las acordadas en los préstamos concretados se achicó de 1,7 a 0,7 puntos porcentuales. El dato muestra que los nuevos valores comerciales aún no provocaron una disminución del costo promedio de los créditos otorgados.

"Esto sugiere que una parte importante de los créditos se otorga en las entidades con tasas más bajas, y que la baja de la oferta privada todavía no se tradujo en un menor costo promedio de los préstamos efectivamente otorgados", señaló el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava).

Cuánto bajaron las tasas hipotecarias en los bancos

El relevamiento de Ofava sobre 20 entidades financieras mostró que el promedio de las tasas ofrecidas pasó del 8,7% a comienzos de julio al 7,7% en el registro del 22 de septiembre. Durante ese lapso, nueve bancos redujeron sus intereses, diez no los modificaron y uno los elevó.

Las rebajas no fueron uniformes. La mayoría se ubicó entre uno y dos puntos porcentuales, aunque un caso sobresalió por la magnitud del recorte: la tasa pasó del 15% al 7,5%, una diferencia de 7,5 puntos.

El 7,5% se convirtió en uno de los valores de referencia del mercado. Siete de los nueve bancos que aplicaron reducciones fijaron allí sus nuevas tasas y, en total, ocho de las 20 entidades relevadas ofrecen ese interés. Las otras dos que recortaron sus valores quedaron en el 6,5% y el 8,3%.

Solo un banco avanzó en sentido contrario y aumentó la tasa del 6% al 6,7%. Las demás entidades mantuvieron las condiciones que tenían al inicio del período.

Los privados acortaron la brecha con los bancos públicos

La mayor parte del ajuste provino de las entidades privadas. Ocho de los 13 bancos de ese grupo bajaron sus tasas, con lo que el promedio del segmento retrocedió del 9,5% al 8%. También se redujo el interés máximo ofrecido, que pasó del 15% al 12%, mientras que el mínimo continuó en el 6,9%.

Entre los siete bancos públicos —nacionales, provinciales y municipales—, los cambios fueron más acotados: uno redujo su tasa, otro la aumentó y los cinco restantes no introdujeron modificaciones. El promedio de este conjunto pasó del 7,4% al 7,2%, con valores que siguieron dentro de un rango del 3,5% al 10%.

La distancia entre las tasas promedio de los dos segmentos se redujo de 2,1 a 0,9 puntos porcentuales. El movimiento se explica principalmente por las bajas aplicadas por los bancos privados, cuyas condiciones se acercaron a las del sector público.

El papel de los $400.000 millones del FGS

La evolución de las tasas coincidió con la puesta en marcha de un esquema de financiamiento que utiliza recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El objetivo es que los bancos accedan a fondos a un costo inferior al del mercado y los destinen a nuevos préstamos hipotecarios.

En las dos primeras licitaciones, realizadas el 7 de septiembre y el 6 de octubre, se colocaron $400.000 millones en plazos fijos dentro del sistema bancario. El monto equivale a u$s264 millones y, según el relevamiento, permitiría financiar alrededor de 3.500 créditos para la vivienda.

El mecanismo busca reducir el costo de fondeo de las entidades para que esa ventaja se traslade a los clientes. De acuerdo con Ofava, las tasas que pagan los bancos por esos recursos son compatibles con intereses finales cercanos al límite del 7,5%, una vez incluidos los costos de originación.

En septiembre se otorgaron u$s280 millones en créditos UVA

En septiembre, los créditos hipotecarios UVA mostraron una recuperación frente a los meses anteriores, aunque el volumen otorgado todavía quedó por debajo del registrado un año antes. Ofava destacó la evolución de los desembolsos y su relación con los recursos aportados por el FGS.

"En septiembre se otorgaron u$s280 millones en créditos UVA, un 21% menos que en el mismo mes de 2025, aunque con una marcada recuperación respecto de los niveles registrados durante 2026. El monto desembolsado superó en $61.000 millones al de agosto, una diferencia equivalente a un tercio de los fondos que el FGS colocó en plazos fijos", agregó.