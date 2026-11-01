Opciones de viviendas top, inversiones en auge y alquileres exclusivos definen el nuevo escenario de bienes raíces en los destinos más codiciados

Cariló mantiene su propuesta high end con oferta acotada y un ritmo de ventas más moderado.

El mercado de lujo crece con grandes proyectos y una oferta de alquileres premium casi agotada.

Punta del Este se consolida como destino residencial internacional con alta demanda argentina.

Ya consolidada como plaza residencial, turística y de inversión, Punta del Este encara la próxima temporada con expectativas altas. Más de 40 vuelos semanales desde Buenos Aires anticipan un fuerte movimiento de visitantes, pero también vuelven a poner en escena un fenómeno que se repite cada verano: turistas que, después de conocer la ciudad durante la temporada, comienzan a evaluar Punta del Este como destino de residencia permanente.

Según el último censo, Maldonado fue el departamento de Uruguay que más creció en población entre 2011 y 2023, con un incremento del 23,7%. A esto se suma otro dato que da cuenta del peso argentino en el mercado: de acuerdo con relevamientos del sector inmobiliario uruguayo, entre el 50% y el 55% de las compras concretadas en Maldonado durante 2025 y 2026 correspondieron a argentinos.

En este contexto, zonas como Roosevelt y los alrededores de Punta Shopping mantienen una demanda sostenida, impulsadas por quienes buscan vivir en la ciudad también fuera de la temporada alta. En el segmento high end, en cambio, La Brava continúa concentrando buena parte de la oferta premium frente al mar.

El precio del lujo frente al mar en Punta del Este

El segmento de departamentos high end a estrenar en Punta del Este se mueve actualmente en valores de entre u$s6.000 y u$s9.000 el metro cuadrado, dependiendo de la ubicación, las vistas y las características de cada proyecto.

En Punta del Este, Cipriani Residences ya lleva comercializadas el 60% de sus unidades.

Un ejemplo es Signature, las torres ubicadas en la Parada 31, inauguradas el año pasado tras una inversión cercana a los u$s50.000.000.

Allí, una residencia de 265 m² en primera línea frente al mar cotiza en u$s1.800.000.

Nicolás Schnaider, socio y director Comercial de Grupo Upgrade, destaca que se trata de un proyecto innovador y sin precedentes que permite la experiencia de vivir en una obra de arte y que se diferencia de la oferta esteña tradicional a través de sus world-class amenities.

Otro de los grandes proyectos del segmento es Cipriani Residences Punta del Este, cuya finalización está prevista para 2028 y que ya lleva comercializadas el 60% de sus unidades. El desarrollo se convertirá en la torre más alta de la ciudad, con más de 90 metros de altura.

Cipriani se destaca por servicios al niverl de un resort internacional

El proyecto contempla 65 residencias de entre 203 y 1.620 m², que combinan la privacidad y amplitud de una vivienda con servicios propios de un resort internacional.

El diseño arquitectónico parte de una propuesta de Rafael Viñoly, mientras que los interiores fueron concebidos por Hassen Balut.

El precio por metro cuadrado en este proyecto oscila entre los u$s10.797 para las residencias en esquina y los u$s11.352 para los penthouses.

Uno de sus principales diferenciales es la escala de su infraestructura para un desarrollo de solo 65 unidades:

Piscinas interiores y exteriores

Spa y gimnasio

Cine y simulador de golf

Bowling, canchas de pádel y pickleball

Estudio de arte y podcast

Servicios de conserjería, housekeeping, mantenimiento y gastronomía en la residencia

En Cipriani, el precio por metro cuadrado en este proyecto oscila entre los u$s10.797 para las residencias en esquina

Más allá de su dimensión arquitectónica, el proyecto se inscribe en una transformación del mercado inmobiliario local: la consolidación de Punta del Este como polo residencial internacional, con una temporada que busca extenderse más allá del verano.

Alquileres en Punta: la demanda premium anticipa la temporada

Desde Grupo Upgrade señalan que, de cara a la temporada 2027, los alquileres muestran una suba interanual de entre 10% y 20% en dólares frente al año pasado, impulsada por una demanda anticipada. En el segmento premium, estiman que el incremento se ubique por encima de esos valores.

Sebastián Gattas, licenciatario de Barnes, la inmobiliaria internacional especializada en propiedades de lujo, señala que el alquiler de un departamento de primera categoría de tres dormitorios en Manantiales parte de los u$s30.000 por una estadía de 15 días en enero. Ese mismo valor es el que se está manejando para la última semana del año.

En el segmento de ultra lujo, alquilar una casa premium sobre la playa puede alcanzar los u$s100.000 por una quincena.

Cariló se consolida como el principal destino high end de la costa argentina, con una oferta inmobiliaria cada vez más orientada al segmento premium

"La oferta de alquileres ya está prácticamente agotada, con la mayoría de las unidades ocupadas. En cambio, en el segmento medio todavía queda disponibilidad, lo que refleja un comportamiento dispar de la demanda según el nivel de precios", señala Gattas.

Cariló: el high end de la costa argentina

Del otro lado del Río de la Plata, Cariló se consolida como el principal destino high end de la costa argentina, con una oferta inmobiliaria cada vez más orientada al segmento premium.

En departamentos, uno de los proyectos de mayor categoría es Colline, ubicado frente al mar. El desarrollo cuenta con unidades de entre 120 y 150 m², acceso directo a la playa y diseño de vanguardia. El metro cuadrado parte de los u$s3.600 y alcanza los u$s5.000 en las unidades de último piso, que cuentan con las mejores vistas.

Otra propuesta es Altos Verdes, a unos 150 metros del mar, con valores desde u$s3.000 por m². El desarrollo combina departamentos, PH y casas dentro de un mismo lote, con servicios vinculados a la hotelería.

En departamentos, uno de los proyectos de mayor categoría de Cariló es Colline, ubicado frente al mar

En cuanto a edificios ya construidos, la oferta es más limitada y está compuesta principalmente por desarrollos de más de 15 años de antigüedad. En este segmento, el metro cuadrado construido se ubica entre u$s2.300 y u$s4.200.

En los desarrollos ubicados en segunda línea de mar, como Sea View, Sea Point y Aguacalma, los valores oscilan entre u$s2.500 y u$s3.000 por m².

"Durante los últimos meses las ventas han bajado. Algunos precios se han mantenido, pero otros han bajado entre un 5% y un 10% respecto del año pasado", señalan desde Celtis Inmobiliaria.

En el segmento de casas a estrenar, en tanto, adquirir una propiedad en primera línea de mar requiere una inversión de al menos u$s1.000.000.

En Colline, el m2 parte de los u$s3.600 y alcanza los u$s5.000 en las unidades de último piso, que cuentan con las mejores vistas.

Inversiones inmobiliarias en Cariló: proyectos nuevos y oferta disponible

A diferencia de Punta del Este, donde avanzan grandes desarrollos de escala internacional, la oferta de nuevos proyectos high end en Cariló es limitada. La escasez de nuevos desarrollos convive con un mercado de compraventa que durante los últimos meses mostró un ritmo más moderado, especialmente frente al dinamismo de años anteriores.

Uno de los barrios más destacados es ST Thomas Golf, un mega desarrollo sobre la Ruta 11 en el límite entre Cariló y Villa Gesell que busca posicionarse como un nuevo ícono de la Costa Atlántica.

Se trata de un barrio abierto y con seguridad controlada en 500 hectáreas de médanos con un concepto integral de vida premium.

La megaurbanización va a incluir los siguientes elementos:

Un campo de golf frente al mar, único en el país

Edificios residenciales

Un complejo hotelero de categoría

Un centro comercial

En Signature, una residencia de 265 m² en primera línea frente al mar cotiza en u$s1.800.000.

El masterplan de ST. Thomas Golf contempla más de 2.500 lotes con un valor promedio que ronda los u$s80.000.

Alquileres: cuánto cuesta pasar enero en Cariló

En el mercado de alquileres, desde el sector inmobiliario describen una temporada con comportamientos dispares según el período y el tipo de propiedad. Diciembre y marzo muestran una demanda más débil, mientras que los valores se encuentran alrededor de un 8% por debajo de los registrados en 2025 en algunos segmentos.

En el segmento premium, en cambio, la demanda muestra una evolución diferente. Desde el sector señalan que los alquileres de propiedades de alta gama aumentaron alrededor de 30%, aunque aclaran que se trata de un segmento reducido y, por lo tanto, con una oferta mucho más acotada.

Durante enero, las casas ubicadas en primera línea de mar tienen un alquiler que parte de los u$s28.000.

Las torres Signature, fueron inauguradas el año pasado tras una inversión cercana a los u$s50.000.000.

Para propiedades más alejadas de la playa, los valores son sensiblemente menores. Una casa de dos plantas, tres dormitorios y 900 m² totales, ubicada en el bosque y a nueve cuadras del mar, puede alquilarse por alrededor de u$s13.000 durante enero completo. Si se trata de una propiedad con pileta y ubicada a dos cuadras de la playa, el valor puede ascender a u$s20.000 por mes.