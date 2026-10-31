Créditos hipotecarios: qué banco ofrece la tasa más baja y qué requisitos pide

Hay líneas UVA con tasas desde el 3% anual, aunque el acceso depende de la provincia, los ingresos y las condiciones de cada banco

Los créditos hipotecarios siguen ganando terreno en Argentina y se posicionan como una gran alternativa frente al típico alquiler. Quienes buscan comprar una vivienda pueden encontrar créditos hipotecarios con tasas nominales anuales (TNA) inferiores al 7% en distintas entidades del país.

Entre las opciones relevadas, el programa NIDO de Santa Fe ofrece una tasa del 3% para quienes cobran sus haberes en el Banco Municipal de Rosario y del 4,2% para el resto de los beneficiarios.

En Neuquén, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) ofrece una tasa del 3,5% para determinados clientes y montos. Sin embargo, las tasas más bajas no están disponibles para cualquier comprador del país, ya que los programas provinciales tienen requisitos de residencia y otras condiciones de acceso.

Entre las líneas de alcance más amplio, el Banco Ciudad ofrece una TNA del 6,5% para la compra de una primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el Banco Nación publica una tasa del 6,7% para quienes cobran sus haberes en esa entidad y cumplen los requisitos de su línea.

Qué bancos ofrecen las tasas hipotecarias más bajas

Actualmente hay algunas entidades ofrecen créditos hipotecarios con tasas nominales anuales inferiores al 5%. Sin embargo, las condiciones varían según la provincia, los ingresos del solicitante y el monto del préstamo.

Además, al tratarse de créditos UVA, tanto el capital adeudado como las cuotas en pesos se ajustan con la evolución de esa unidad. Dentro de los bancos que ofrecen menores tasas se encuentran:

Banco Municipal de Rosario, programa NIDO: UVA más 3% para beneficiarios que cobran sus haberes en el banco y UVA más 4,2% para el público general. Los préstamos para compra o construcción alcanzan los $100 millones y tienen un plazo de hasta 20 años

Banco Provincia del Neuquén: TNA del 3,5% para clientes con acreditación de haberes y paquete de productos, en créditos de hasta $75 millones. Para montos de hasta $150 millones, la tasa sube al 8,5%. Los trabajadores autónomos y monotributistas con paquete tienen tasas del 4,5% y del 9,5%, respectivamente

Banco Ciudad: TNA del 6,5% para la línea Ciudad Primera Vivienda, con un plazo máximo de 25 años y un monto de hasta $150 millones. La propiedad debe estar en CABA, tener hasta 80 metros cuadrados cubiertos y un valor máximo de u$s2.800 por metro cuadrado

Banco Nación: TNA del 6,7% para vivienda única y de ocupación permanente, destinada a quienes cobran sus haberes en la entidad y compran una propiedad cuyo valor no supera las 210.000 UVA. El plazo llega a 30 años y el financiamiento puede cubrir hasta el 75% del valor de compra o tasación, según corresponda

Qué requisitos hay que cumplir para acceder a las tasas más bajas

El programa NIDO está destinado a personas que residían en Santa Fe antes del 30 de junio de 2024, no poseen otra vivienda y pueden demostrar ingresos. Para los créditos de acceso a la vivienda, se exige un ingreso equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles o superior. La adjudicación se realiza mediante sorteos mensuales entre quienes superan la evaluación crediticia.

En el BPN, el inmueble debe ubicarse en la provincia de Neuquén y destinarse a vivienda única y permanente. La entidad exige tener una cuenta, contar con un paquete de productos vigente y no registrar antecedentes crediticios desfavorables. También establece requisitos de antigüedad laboral y límites para la relación entre la cuota y los ingresos.

La línea del Banco Ciudad, por su parte, se limita a la primera vivienda familiar y permanente en CABA, con topes de superficie y precio por metro cuadrado. El banco financia hasta el 75% del valor de la propiedad y establece que la cuota inicial no supere el 25% de los ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar.

Por último, en el Banco Nación, la tasa preferencial exige acreditar los haberes en la entidad y comprar una vivienda única y permanente dentro del límite de valor establecido. Quienes no cumplen esas condiciones pueden quedar alcanzados por una tasa del 12% nominal anual, según el destino y el valor de la propiedad.