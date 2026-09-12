El Banco Ciudad bajó al 6,5% la tasa de su crédito hipotecario en UVA para primera vivienda y ofrece hasta $150 millones a 25 años

La cuota inicial debe representar máximo el 25% de los ingresos. Se puede gestionar mediante su asistente virtual Bit.

El monto máximo llega a $150 millones para inmuebles de hasta 80 m² y un valor limitado por m². El plazo de pago es de 25 años.

El Banco Ciudad ofrece créditos hipotecarios en UVA al 6,5% TNA para primera vivienda en CABA, financiando hasta el 75% del valor total.

El Banco Ciudad redujo al 6,5% TNA la tasa fija de su línea de créditos hipotecarios en UVA destinada a la compra de primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. El financiamiento permite acceder a préstamos de hasta $150 millones, con un plazo de devolución de hasta 25 años y una cobertura de hasta el 75% del valor de la propiedad.

La línea está dirigida a personas que buscan adquirir su primera vivienda en CABA y contempla inmuebles de hasta 80 metros cuadrados cubiertos, siempre que el precio del metro cuadrado no supere los u$s 2.800. La entidad informó que la reducción de la tasa busca ampliar las posibilidades de acceso al crédito para sectores medios.

Con las condiciones anunciadas, un préstamo de $100 millones a 25 años tendrá una cuota inicial de aproximadamente $658.000. El cálculo fue realizado tomando como referencia el valor de la UVA correspondiente al 9 de septiembre de 2026. Para acceder a ese monto, los solicitantes deberán acreditar ingresos totales desde $2.632.000.

Cuánto presta el Banco Ciudad para comprar una vivienda

La nueva línea hipotecaria del Banco Ciudad establece un monto máximo de $150 millones y permite financiar hasta el 75% del valor de la propiedad. El inmueble que se pretende adquirir debe estar ubicado dentro de la Ciudad de Buenos Aires y cumplir con las condiciones establecidas por la entidad para esta línea.

Uno de los límites está relacionado con la superficie. La vivienda no puede superar los 80 metros cuadrados cubiertos. Además, el valor del metro cuadrado debe ser igual o inferior a u$s2.800.

El préstamo se encuentra denominado en UVA, por lo que el capital adeudado se expresa en esa unidad de valor. La tasa de interés es fija y quedó establecida en 6,5% TNA, mientras que el sistema de amortización utilizado es el francés.

El plazo máximo de devolución alcanza los 25 años. De esta manera, quienes accedan al financiamiento pueden distribuir el pago del crédito durante un período extenso, sujeto a las condiciones de evaluación crediticia establecidas por el banco.

Cuánto hay que ganar para acceder al crédito hipotecario

El Banco Ciudad estableció una relación máxima entre la cuota mensual y los ingresos netos del 25%. Este parámetro determina la capacidad de pago que se tendrá en cuenta al momento de evaluar la solicitud.

Como referencia, para un préstamo de $100 millones a 25 años, la cuota inicial se ubica en $658.000, según el valor de la UVA al 9 de septiembre de 2026. En ese caso, los ingresos totales acreditados deberán partir de $2.632.000.

La entidad contempla además la posibilidad de incorporar un garante. Esta alternativa puede utilizarse para ampliar la capacidad crediticia del solicitante, de acuerdo con las condiciones de evaluación establecidas para la operación.

El esquema también permite considerar los ingresos del grupo familiar para determinar la relación entre cuota e ingresos. De esta manera, la evaluación no queda necesariamente limitada a los ingresos individuales de quien solicita el préstamo.

Quiénes pueden solicitar el préstamo del Banco Ciudad

La línea de créditos hipotecarios para primera vivienda está disponible para personas físicas mayores de edad que cumplan con las condiciones establecidas por el Banco Ciudad.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, deben percibir su sueldo a través del Banco Ciudad o trasladar su cuenta sueldo a la entidad para acceder al financiamiento.

También pueden solicitar el crédito los monotributistas y trabajadores autónomos. En estos casos, deberán contratar el denominado Paquete Crecer del Banco Ciudad como parte de las condiciones para acceder a la línea.

El crédito está destinado exclusivamente a la compra de primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el inmueble elegido debe cumplir tanto con las condiciones de ubicación como con los límites establecidos en cuanto a superficie y valor del metro cuadrado.

La entidad mantiene además otras alternativas de financiamiento hipotecario destinadas a primera vivienda, vivienda única y segunda vivienda, aunque con características y condiciones diferentes.

Cómo se calcula la cuota del crédito hipotecario

El préstamo utiliza un sistema de amortización francés. Bajo este esquema, el pago se organiza mediante cuotas periódicas que incluyen una parte correspondiente al capital y otra vinculada a los intereses.

La particularidad de esta línea es que el capital se encuentra expresado en UVA. Esta unidad se actualiza de acuerdo con la evolución establecida para la UVA, por lo que el monto en pesos de las cuotas puede modificarse a lo largo del tiempo.

La tasa de interés, en cambio, es fija y quedó establecida en 6,5% TNA para esta línea de primera vivienda.

El ejemplo informado por el Banco Ciudad permite observar las condiciones iniciales del financiamiento. Para un crédito de $100 millones a 25 años, la primera cuota es de $658.000, mientras que los ingresos totales requeridos parten de $2.632.000.

El importe de la cuota corresponde al cálculo realizado con el valor de la UVA del 9 de septiembre de 2026. Por tratarse de un crédito denominado en UVA, la evolución posterior de la cuota estará vinculada a la actualización de esa unidad.

Cómo solicitar el crédito hipotecario del Banco Ciudad

Los interesados pueden iniciar la consulta y solicitud del préstamo a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad, disponible en WhatsApp.

Para realizar la gestión se debe utilizar el número 11 5150 5050. A través de este canal, la entidad brinda información sobre la línea y permite avanzar con el proceso correspondiente.

También existe la posibilidad de realizar consultas mediante el sitio web oficial del Banco Ciudad o de acercarse personalmente a cualquiera de sus sucursales.

La aprobación del crédito queda sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos por el banco y a la evaluación correspondiente de la capacidad de pago del solicitante.

El Gobierno porteño destinó recursos al crédito hipotecario

La reducción de la tasa de interés forma parte de una política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vinculada al acceso al financiamiento para la compra de viviendas.

En este marco, el Banco Ciudad también obtuvo recursos durante la primera licitación de una parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, una medida dispuesta por el Gobierno nacional con el objetivo de ampliar el crédito hipotecario en el país.

A esto se suma la reglamentación de una modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad. La reforma establece la asignación de un porcentaje de las utilidades de la entidad para el otorgamiento de préstamos hipotecarios.

Según la información oficial, estas medidas están orientadas a incrementar los recursos disponibles para el financiamiento de viviendas y ampliar las condiciones de acceso a este tipo de préstamos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, vinculó la reducción de la tasa con las prioridades de su administración: "Orden también es tener claras las prioridades. Durante demasiados años, se olvidaron de la clase media. Hoy bajamos al 6,5% la tasa de los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para primera vivienda. Lo logramos porque dejamos de regalarles viviendas a unos pocos. Esto es ordenar y hacer justicia".

Qué dijo el Banco Ciudad sobre la nueva tasa hipotecaria

El presidente del Banco Ciudad, Guillermo A. Laje, relacionó el crecimiento del crédito hipotecario con las condiciones de estabilidad y previsibilidad necesarias para ampliar el financiamiento a largo plazo.

"El crecimiento del crédito hipotecario va de la mano de la estabilidad, la previsibilidad y la posibilidad de ir aumentando el acceso a fondeo de más largo plazo. Esto permite aumentar la oferta y mejorar condiciones, así hoy presentamos la cuota más baja del mercado", señaló.

La entidad sostiene que el acceso a fuentes de financiamiento de mayor plazo permite incrementar la disponibilidad de recursos para préstamos hipotecarios y modificar las condiciones ofrecidas a los clientes.

La nueva tasa del 6,5% TNA se aplica a la línea destinada a la compra de primera vivienda en CABA y debe analizarse junto con el resto de las condiciones del préstamo, entre ellas el ajuste del capital mediante UVA, el porcentaje máximo de financiación y el límite establecido para la relación entre cuota e ingresos.

Todas las condiciones del nuevo crédito hipotecario

La línea del Banco Ciudad presenta una serie de requisitos vinculados tanto con el solicitante como con el inmueble que se pretende adquirir:

Beneficiarios: personas físicas mayores de edad empleadas en relación de dependencia que cobren su sueldo en el Banco Ciudad o trasladen allí su cuenta sueldo. También pueden acceder monotributistas y trabajadores autónomos que contraten el Paquete Crecer

personas físicas mayores de edad empleadas en relación de dependencia que cobren su sueldo en el Banco Ciudad o trasladen allí su cuenta sueldo. También pueden acceder monotributistas y trabajadores autónomos que contraten el Paquete Crecer Destino: compra de primera vivienda ubicada en la Ciudad de Buenos Aires

compra de primera vivienda ubicada en la Ciudad de Buenos Aires Superficie: hasta 80 metros cuadrados cubiertos

hasta 80 metros cuadrados cubiertos Valor del inmueble: el precio del metro cuadrado debe ser igual o inferior a USD 2.800

el precio del metro cuadrado debe ser igual o inferior a USD 2.800 Monto máximo: $150 millones

$150 millones Financiación: hasta el 75% del valor de la propiedad

hasta el 75% del valor de la propiedad Plazo máximo: 25 años

25 años Moneda: UVA

UVA Tasa: fija de 6,5% TNA

fija de 6,5% TNA Relación cuota-ingreso: hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar

hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar Garante: se admite su incorporación para ampliar la capacidad crediticia

se admite su incorporación para ampliar la capacidad crediticia Amortización: sistema francés

sistema francés Solicitud: a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp, además de los canales digitales y las sucursales de la entidad

Ejemplo: un préstamo de $100 millones a 25 años tiene una cuota inicial de $658.000 y requiere acreditar ingresos totales desde $2.632.000, según el valor de la UVA del 9 de septiembre de 2026.

De esta manera, el Banco Ciudad estableció una tasa fija de 6,5% TNA para su línea de crédito hipotecario en UVA destinada a primera vivienda en CABA. El financiamiento alcanza hasta $150 millones y cubre como máximo el 75% del valor de una propiedad que cumpla con los límites de superficie y precio por metro cuadrado establecidos por la entidad.