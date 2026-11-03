Conocé las características y precios de la nueva torre de lujo en Costanera Sur con departamentos desde 62 m2 y vista a la Reserva Ecológica

El proyecto prioriza la integración ambiental con la Reserva Ecológica y su sostenibilidad.

Ramblas del Plata es un megadesarrollo mixto de IRSA en Costanera Sur.

En Costanera Sur, sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, avanza la principal apuesta inmobiliaria de IRSA para los próximos años: Ramblas del Plata

El masterplan contempla la creación de un nuevo barrio de usos mixtos con viviendas, oficinas, comercios, espacios gastronómicos y amplias áreas verdes abiertas al público.

El masterplan, que cambiará por completo la zona este de la ciudad de Buenos Aires, está desarrollando su primera etapa, con 19 lotes firmados y obras en marcha para la construcción de la bahía, las redes pluviales, los tendidos de servicios, las calles y los espacios de uso público, además del showroom central del masterplan.

El nuevo edificio que toma forma frente a la Reserva Ecológica

Como parte de esa primera etapa del proyecto, se suma una nueva propuesta residencial que combina arquitectura contemporánea, integración con el paisaje y una mirada integral de la relación entre la ciudad y el río. El edificio tendrá 55 viviendas sobre una parcela de más de 2.000 m².

El masterplan de Ramblas del Plata incorporó la gestión ambiental como un eje central de su planificación.

Se trata de una torre de 11 pisos ubicada frente a la reserva que incluye 4 fachadas libres sin medianeras y retiradas del borde del lote para mejor calidad de vida.

Tendrá residencias con tipologías de 2, 3, 4 y 5 ambientes con superficies desde 62m² hasta más de 300m².

El masterplan también contempla la construcción de dúplex de 3 y 4 ambientes de más de 200 m² con piscinas privadas.

Además, en la planta baja, habrá 2 locales comerciales, 2 subsuelos con más de 100 cocheras y más de 1.000 m² de amenities.

La propuesta arquitectónica prioriza el confort, la eficiencia y la durabilidad

El desarrollo está a cargo de Grupo 8.66 bajo el nombre VERA Cyma y prevé una finalización estimada para el año 2031.

En cuanto a los valores, las unidades se proyectan desde los u$s4.500 por metro cuadrado, con diferencias de acuerdo con la tipología, ubicación dentro del edificio, altura y orientación.

Para la desarrolladora este es uno de sus proyectos más importantes no sólo por la ubicación estratégica sino también por la escala y el contexto urbano en el que se desarrolla.

"Formar parte de Ramblas del Plata nos permite dar un salto en términos de posicionamiento y participar de un desarrollo urbano de una magnitud diferente a la de nuestros proyectos anteriores", asegura Kevin Savelski, director de Grupo 8.66.

Las características del suelo de Ramblas del Plata son similares a las de Puerto Madero

Cómo es el diseño sustentable y la integración con la Reserva Ecológica

Con la implementación de medidas orientadas a preservar la biodiversidad y favorecer la conectividad con la Reserva Ecológica, el masterplan de Ramblas del Plata incorporó la gestión ambiental como un eje central de su planificación.

Por eso, su plan contempla el saneamiento y mantenimiento de la bahía central, la incorporación de especies nativas, la plantación de más de 5.000 árboles y la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible.

Esa búsqueda de integración con el paisaje también se refleja en la arquitectura del nuevo edificio a través de terrazas escalonadas y volúmenes que se retiran progresivamente a medida que ganan altura, generando espacios exteriores profundos y visuales hacia el río, la Reserva Ecológica y el perfil urbano de Puerto Madero.

En ese diseño, uno de los elementos distintivos es un vacío central pasante de triple altura, que conecta visualmente ambas fachadas. Pero además, sobre ese espacio se proyecta un puente que alberga viviendas.

El masterplan, que cambiará por completo la zona este de la ciudad de Buenos Aires, está desarrollando su primera etapa, con 19 lotes firmados

También las terrazas y los espacios comunes van a incorporar vegetación para reforzar la continuidad entre el edificio y el paisaje.

Gabriel Joga, arquitecto y socio fundador de Grupo 8.66, indicó que se tomó la topografía, el movimiento del río y las formas del entorno "como punto de partida para desarrollar una volumetría de terrazas, vacíos y planos que, como capas geológicas, se van retirando progresivamente desde el primer piso hasta el último".

Esa misma lógica se traslada a las viviendas, las cuales una vez finalizadas se van a distinguir por ambientes amplios, residencias en esquina, dobles alturas, grandes terrazas y piscinas de uso exclusivo en algunas unidades de los niveles superiores.

Qué materiales y soluciones constructivas se utilizarán frente al río

Las características del suelo de Ramblas del Plata son similares a las de Puerto Madero, una zona con experiencia en el desarrollo de edificios de gran escala que permite tomar como referencia soluciones de ingeniería y sistemas de fundación que ya se utilizaron en proyectos de características similares.

El proyecto prioriza la integración ambiental con la Reserva Ecológica y su sostenibilidad.

La relación de este nuevo proyecto con el borde costero fue contemplada desde las primeras etapas de diseño, tanto en la orientación y disposición de las residencias como en la selección de materiales y soluciones constructivas.

"Buscamos aprovechar al máximo las vistas, la luz natural y la conexión con el paisaje, integrando las características propias de este entorno en una propuesta arquitectónica que prioriza el confort, la eficiencia y la durabilidad", señaló Savelski.

En cuanto a la calidad constructiva, el proyecto contempla materiales y soluciones de primera línea, como carpinterías de aluminio Aluar con doble vidriado hermético, que favorecen la aislación térmica y acústica y permiten una integración entre los espacios interiores y los balcones aterrazados con parrilla privada. Vegetación nativa con riego automático, cerraduras electrónicas y sistemas de domótica.