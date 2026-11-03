El Estado subasta dos departamentos en Villa Urquiza y Villa Pueyrredón desde u$s74.000

Las propiedades están en Villa Urquiza y Villa Pueyrredón. Cuándo se rematan, cómo participar y qué gastos se suman al precio de compra

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastará dos departamentos en Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, con precios base de u$s74.468 y u$s74.733, respectivamente. El primero tiene terraza y balcón; el segundo es un dos ambientes en planta baja con espacio para estacionar. Las operaciones sen online, el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, con inscripciones previas y condiciones propias.

La unidad de Villa Urquiza está en avenida Congreso 4778, piso 11, departamento C. Según la ficha oficial del departamento de Villa Urquiza, cuenta con 80,31 m² totales, distribuidos entre 31,47 m² cubiertos, 39,15 m² descubiertos y un balcón de 9,69 m².

El departamento incluye living comedor, cocina con calefón y artefactos, baño con bañera y terraza a cielo abierto. El edificio se encuentra en la comuna 12, a unos 1.400 metros del Hospital Pirovano y a 2.100 metros de la avenida General Paz. La subasta comenzará el 30 de noviembre a las 14 y la inscripción cerrará el 19 de noviembre a las 12.

En Villa Pueyrredón, la propiedad está en Argerich 5855/71, unidad funcional 4, y tiene 45,37 m². Se trata de un departamento de dos ambientes con salida directa a la vía pública, estar-comedor, cocina integrada, baño y un dormitorio. La ficha oficial del departamento de Villa Pueyrredón ubica el inmueble en una zona residencial, a unos 150 metros de General Paz, 700 metros de la avenida de los Constituyentes y 1.000 metros de la estación Pueyrredón del ferrocarril Mitre.

El pliego precisa que los 45,37 m² son cubiertos y que existe una superficie común de uso exclusivo para guardar un automóvil chico.

El remate de esta unidad se realizará el 2 de diciembre a las 14, con cierre de inscripción el 24 de noviembre a las 12. Las consultas al pliego podrán presentarse hasta el 16 de noviembre a las 17. Para el departamento de Congreso, ese plazo vence el 12 de noviembre a las 17.

Las bases difieren en apenas u$s265, pero las propiedades tienen distribuciones y superficies distintas. En ambos casos, el monto publicado es el inicio de la puja. El resultado dependerá de las ofertas y la adjudicación requiere aprobación de la AABE.

Cómo participar y cuánto hay que pagar además del departamento

El primer paso es registrarse como oferente en el módulo de subastas públicas de compr.ar. Después hay que descargar el pliego e inscribirse en el procedimiento elegido, cumpliendo sus requisitos antes del cierre. Tener usuario y contraseña no alcanza para quedar habilitado para ofertar.

La guía de la AABE diferencia el alta en el portal de la inscripción a cada venta. El pliego contiene las especificaciones del inmueble y las obligaciones que asumirá quien lo compre. Las consultas se realizan dentro del sistema y deben respetar los plazos de cada convocatoria. También corresponde revisar las circulares aclaratorias o modificatorias que se publiquen, porque pueden cambiar las condiciones informadas inicialmente.

El día del remate, los participantes deben estar conectados para presentar sus ofertas. El sistema permite seguir la puja y, después del acto, comunica el informe de evaluación a los oferentes. Por eso, la revisión de papeles y condiciones debe hacerse antes de competir por el precio.

Los pliegos exigen documentación digital y en papel, con firmas certificadas. Las garantías, restituibles, son u$s1.117 para Villa Urquiza y u$s1.121 para Villa Pueyrredón.

Las visitas a los inmuebles se solicitan por correo electrónico a visitassubastas@bienesdelestado.gob.ar, hasta un día hábil antes del cierre de inscripción.

Cada mejora de oferta debe ser de al menos u$s2.300. En Villa Pueyrredón, una oferta superadora durante los últimos cinco minutos abre un nuevo plazo de cinco minutos para recibir otras ofertas.

Para Villa Urquiza, quien haga la mayor oferta deberá pagar una seña del 10% dentro de los 15 días corridos posteriores a la subasta. Tras notificarse la adjudicación, deberá abonar otro 30% en 15 días corridos y el 60% restante en 90 días corridos.

Se suma una comisión de u$s1.489,36, pagadera en pesos. El precio puede cancelarse en pesos o dólares; para los pesos se aplica la cotización billete vendedor del Banco Nación del cierre del día anterior al pago.

El pliego de la subasta de Argerich establece iguales porcentajes y plazos. La comisión es de u$s1.494,66, también en pesos. Los gastos de escrituración corresponden al comprador.

Las escrituras se otorgarán dentro de los 90 días corridos posteriores a cancelar el saldo. La posesión se entregará en ese momento, con la unidad desocupada y libre de deudas y gravámenes. El comprador asume las regularizaciones y renuncias a garantías previstas en el pliego.

Las dos subastas llegan a barrios donde los valores de publicación vienen en alza. Según el informe del Instituto de Estadística y Censos porteño, durante el primer trimestre de 2026 el metro cuadrado de los departamentos usados de dos ambientes promedió u$s2.834 en Villa Urquiza y us2.472 en Villa Pueyrredón, con aumentos interanuales del 3,3% y el 6,4%. Son referencias que ayudan a dimensionar el mercado de ambas zonas, aunque la comparación con cada unidad requiere considerar su estado, superficie y características.