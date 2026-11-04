El valor de un inmueble no cabe en un metro cuadrado

Cambiar la forma en que se evalúan los departamentos premium permitiría conocer realmente el valor y los diferenciales de cada inmueble exclusivo

En el mercado inmobiliario, dos propiedades con la misma superficie pueden tener valores muy distintos. La ubicación, la calidad constructiva, el diseño, la antigüedad y la experiencia que ofrece cada edificio cambian lo que una persona está dispuesta a pagar. Por eso, el precio por metro cuadrado puede servir como referencia inicial, pero no alcanza para comparar propiedades de lujo.

El problema aparece cuando se usa un promedio como si describiera cada inmueble. En Puerto Madero conviven edificios de distintas épocas y tipologías, desde los antiguos docks hasta torres contemporáneas. La zona es la misma, pero no necesariamente lo son la distribución, las prestaciones ni el estado de cada propiedad. Un promedio general puede orientar; aplicado a una unidad concreta, puede ocultar diferencias decisivas.

También importa qué se está midiendo. Una superficie puede incluir metros cubiertos, semicubiertos y descubiertos, además de cocheras y bauleras. Dos avisos que informan la misma cantidad de metros pueden estar sumando componentes distintos. Antes de comparar precios, hay que saber qué superficie se computó y qué utilidad tiene cada parte.

La propuesta de los metros cuadrados comparables que cambiaría el juego

Propongo que el sector avance hacia una medida complementaria: los metros cuadrados comparables, o m²c. El cálculo partiría de la superficie cubierta propia y sumaría, por separado, las superficies semicubiertas, descubiertas, cocheras y bauleras, aplicándoles ponderaciones explícitas según su aporte de uso y valor en cada mercado. Así, un balcón no contaría automáticamente como un metro interior, y una cochera tendría un tratamiento distinto de una baulera.

Las ponderaciones tendrían que publicarse y definirse por zona y tipología, con referencias de operaciones comparables. No conviene fijar un coeficiente universal: la utilidad de una terraza, por ejemplo, cambia según el clima, la vista, el tamaño y el tipo de edificio. El resultado permitiría informar un precio por m²c junto con el desglose de superficies, sin esconder qué componentes explican la comparación.

La superficie ponderada tampoco resume la calidad. Por eso, la ficha de comparación debería mostrar aparte las variables que modifican el valor:

Trayectoria del desarrollador y arquitectura del proyecto

Antigüedad y altura de piso a techo

Luz natural y calidad de las carpinterías y aberturas, incluidos los sistemas de doble vidriado hermético (DVH) y su desempeño térmico y acústico

y su desempeño térmico y acústico Continuidad entre interior y balcón

Terminaciones y equipamiento de la unidad

Amenities disponibles en el edificio

Tecnología y eficiencia energética del edificio

Sistemas de climatización: individual o central, controles, eficiencia y costos de operación

La ubicación de los equipos —en balcones o terrazas de uso privado, en espacios técnicos o en una cubierta común— influye en el ruido, el mantenimiento y el espacio realmente aprovechable.

También debería describir la vista: al río, a los diques, a la ciudad o a espacios verdes; frente a otra torre cercana o a un patio interior. No alcanza con etiquetarla como "vista al río": importan la apertura, la distancia, la altura, la orientación, la luz, la privacidad y la posibilidad de que quede obstruida. Una altura interior de tres metros, como la de Harbour Tower, ofrece una experiencia distinta de otra de 2,60 metros. Lo mismo sucede entre un gimnasio equipado con tecnología de primera línea y uno convencional.

La infraestructura invisible que define el valor real de una propiedad

La infraestructura para autos eléctricos merece una mención propia. En las cocheras conviene aclarar si existe solo previsión eléctrica, si hay cargador instalado y qué potencia de carga está disponible. Una plaza preparada para cargar no ofrece lo mismo que otra que solo podría adaptarse, y esa diferencia también incide en el valor y la utilidad del inmueble.

En los desarrollos de alta gama, las terminaciones y las marcas importan, pero también la infraestructura y los servicios. La ficha debería registrar:

Ascensores y respaldo energético del edificio

Sistemas de acceso y cobertura Wi-Fi en unidades y espacios comunes

Cerraduras digitales y qué integra la domótica: iluminación, climatización, cortinas y seguridad

Recepción segura de paquetes y compras, refrigeración para alimentos perecederos

Entrega coordinada a cada unidad

Todo esto influye en la experiencia, los costos y la continuidad del servicio.

Administrar un edificio y operarlo no son lo mismo. La administración organiza expensas, reglas y mantenimiento preventivo; la operación presta y coordina, todos los días, los servicios que hacen que el residente o huésped se sienta atendido. Si a las tres de la mañana se rompe un caño, tiene que haber un equipo de mantenimiento que responda y lo resuelva. La calidad también se mide por esa respuesta cuando algo falla.

La antigüedad también pesa. Un edificio terminado hace diez o quince años puede compartir ubicación y superficie con uno nuevo, pero ofrecer otra infraestructura, tecnología y nivel de mantenimiento. En una zona donde los terrenos premium son limitados y el costo de construir condiciona los nuevos proyectos, distinguir entre generaciones de edificios se vuelve todavía más relevante.

Hacia un mercado inmobiliario más transparente y profesional

La propuesta no es abandonar el precio por metro cuadrado. Es usarlo con más precisión: informar la superficie cubierta y complementaria por separado, comparar los inmuebles mediante m²c con ponderaciones transparentes y evaluar la calidad con una ficha común. Los compradores tendrían mejores herramientas para entender qué están pagando; los desarrolladores, un lenguaje más riguroso para explicar el valor de sus proyectos.

No todos los metros cuadrados son iguales, ni todos los edificios ofrecen la misma experiencia. Si el mercado reconoce esa realidad con criterios claros y verificables, podrá comparar mejor sin reducir propiedades distintas a una sola cifra. Porque vivir es una experiencia: no se define solo por los metros, sino también por cómo se siente y cómo responde el edificio cada día.