Los salarios registrados subieron por encima del costo de construir

El costo de construcción subió 19,51% en 2026, mientras que los salarios registrados avanzaron 21,36%. Cuánto cuesta hoy el metro cuadrado.

El costo de construcción acumuló un aumento del 19,51% entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, mientras que las remuneraciones medidas por el RIPTE avanzaron 21,36% en el mismo período.

La diferencia muestra que, durante esos ocho meses, los ingresos registrados crecieron ligeramente por encima de los costos de edificación. En septiembre, el último relevamiento de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco) llevó el costo de referencia a $2.438.217,50 por metro cuadrado, sin incluir el terreno ni el IVA.

Cuánto aumentó el costo de construcción frente a los salarios

La comparación entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 permite observar cómo evolucionaron las dos variables durante el año. Los valores de referencia fueron:

Costo de construcción en diciembre de 2025: $1.994.703,26 por metro cuadrado

Costo de construcción en agosto de 2026: $2.383.862,97 por metro cuadrado

Aumento acumulado: 19,51%

En el caso de los salarios, el RIPTE registró los siguientes importes:

Diciembre de 2025: $1.633.547

Agosto de 2026: $1.982.518,19

Aumento acumulado: 21,36%

De esta forma, las remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables avanzaron 1,85 puntos porcentuales por encima del costo de construcción relevado por Apymeco.

El metro cuadrado llegó a $2,4 millones en septiembre

La evolución posterior muestra que los costos de construcción continuaron en alza. Según el informe de Apymeco, el metro cuadrado llegó a $2.438.217,50 en septiembre, frente a los $2.383.862,97 de agosto.

Con ese valor, el indicador acumuló un incremento del 22,23% desde diciembre de 2025. La cifra equivale a un presupuesto de referencia de aproximadamente $243,8 millones para una superficie de 100 metros cuadrados.

El valor informado por Apymeco funciona como una referencia técnica para seguir la evolución de los costos del sector. Sin embargo, no representa todo el dinero necesario para completar un proyecto inmobiliario.

Entre los conceptos que quedan afuera se encuentran:

La compra del terreno y los gastos de escrituración

El IVA y otros impuestos

El beneficio del desarrollador

Los costos legales asociados con el esquema de inversión

También se debe tener en cuenta que el indicador se construye a partir de un modelo de edificio de viviendas multifamiliares ubicado en La Plata. Por lo tanto, sirve como referencia para analizar la evolución de los costos, por lo que no equivale a un presupuesto específico para cualquier vivienda unifamiliar.

Qué rubros aumentaron más y encarecieron la construcción

El informe de septiembre de Apymeco mostró que los principales incrementos se concentraron en los materiales vinculados con las instalaciones de una vivienda. Entre los productos que más subieron durante el mes se destacaron:

Artefactos sanitarios: 12,57%

Griferías: 8%

Termotanques: 5,02%

En la comparación mensual, la mano de obra aumentó 2,86%, mientras que los materiales registraron una suba del 2,46%. De esta forma, ambos componentes avanzaron por encima del incremento general del índice durante septiembre.

No obstante algunos insumos registraron bajas:

Ladrillos huecos: -4,64%

Ascensores: -4,02%

Malla de acero: -1,90%

De esta forma, aunque los salarios registrados le ganaron por poco a los costos de construcción entre diciembre y agosto, además de la baja en algunos materiales, construir sigue requiriendo una inversión elevada.