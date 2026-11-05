El fundador de Consultatio subrayó la necesidad de estabilidad normativa y demanda previsibilidad para inversiones en centros urbanos y zonas premium

El empresario Eduardo Costantini advirtió sobre las dificultades que enfrenta el mercado inmobiliario argentino por el aumento de los costos de construcción y la falta de previsibilidad política y económica. Lo hizo durante una entrevista con Alex Milberg, Publisher y Director General de Forbes Cono Sur, en el Forbes Real Estate Summit 2026.

Al analizar la situación del sector, señaló que los gastos de construcción aumentan a un ritmo que no se refleja en los precios de venta de las propiedades, lo que presiona sobre la rentabilidad de los desarrolladores.

"Lo económico está bastante apretado porque estamos en una época de costo push: tenés un aumento del costo de la construcción y los precios no acompañan el mismo ritmo", sostuvo.

Costantini cuestionó la falta de previsibilidad política

El titular de Consultatio describió un escenario que, según su análisis, rompe con comportamientos históricos del mercado argentino. Recordó que en otros períodos la baja del dólar solía coincidir con subas de las propiedades, las acciones y los bonos.

Sin embargo, señaló que actualmente el riesgo país continúa elevado, pese a la estabilidad cambiaria, el crecimiento de las exportaciones y los precios favorables de la energía.

Para Costantini, una de las principales causas es la falta de previsibilidad política y de acuerdos que permitan sostener políticas económicas más allá de los cambios de gobierno.

"Nosotros tenemos un problema estructural que es cualitativo, del que no se habla tanto, que es la falta de previsibilidad política", afirmó.

En ese sentido, planteó la necesidad de alcanzar consensos sobre:

Estabilidad de precios

Disciplina fiscal

Independencia del Banco Central

Moneda

Políticas estratégicas, como la energética

"No estamos preparados para la alternancia política; si cambia el gobierno parece que todo se va al demonio. En una democracia es sano que haya alternancia, pero acá nos vamos al fuera de borda", sostuvo.

Qué pasa con el mercado inmobiliario en Miami

En su repaso internacional, Costantini describió un mercado estadounidense más selectivo. Según explicó, las propiedades de alta gama mantienen actividad, con valores superiores a los 4.000 o 5.000 dólares por pie cuadrado, mientras que el aumento de las tasas de interés afectó especialmente a los segmentos medios.

También recordó el ingreso de Consultatio a Miami después de la crisis financiera de 2008-2009. En ese momento, la compañía lanzó Key Biscayne y vendió más del 60% del emprendimiento, por unos u$s400 millones, en apenas dos meses.

Posteriormente, compró un terreno en Bal Harbour por u$s225 millones. Sobre ese desarrollo, destacó la importancia del diálogo con los vecinos para avanzar con el proyecto y realizar modificaciones arquitectónicas.

"Fuimos personalmente a hablar con los vecinos más beligerantes; siempre es el diálogo y tener una actitud humilde", relató.

Los detalles del proyecto de Consultatio en Palermo

En el mercado local, uno de los principales temas fue el desarrollo que la compañía proyecta en el predio de Cerviño, en Palermo. Costantini explicó que la ubicación y las dimensiones del terreno fueron determinantes para concretar la compra.

"Lo que nos gustó fue la escala y la ubicación. Es un proyecto desafiante que nos da libertad: al no ser torres, tenés que buscar el master plan de cero", explicó.

La propuesta contempla una planificación integral que incluye edificios, espacios verdes, circulación, paisajismo y arte. Sobre los costos, indicó que la incidencia del terreno ronda los u$s1.600 por metro cuadrado y puede llegar a los u$s2.000 cuando se incorpora la infraestructura.

El empresario también recordó el caso de Nordelta, donde la escala permitió financiar obras como siete kilómetros de accesos y dos puentes. Además, confirmó que analiza un posible desarrollo en Mendoza, para el que evalúa factores como la disponibilidad de agua, la infraestructura, las dimensiones del terreno y la demanda potencial.

El proyecto de 145 hectáreas en Uruguay

Costantini también se refirió al emprendimiento que lleva adelante junto con el polista Adolfo Cambiaso en Uruguay, sobre una superficie de 145 hectáreas vinculadas con la actividad del polo.

Sobre ese mercado, señaló que existen particularidades regulatorias, pero destacó la combinación de ubicación, valor de la tierra y equipos profesionales como factores para evaluar una inversión.

"Uruguay tiene su ritmo y sus dificultades regulatorias, pero cuando sumás atributos como ubicación, socios sanos y profesionales, y un valor de tierra accesible, la ecuación se vuelve sumamente atractiva", explicó.

Al finalizar la entrevista, identificó la concepción y el diseño de los emprendimientos como la etapa que más disfruta de su actividad. También sostuvo que, ante el contexto de costos elevados, los desarrolladores deben enfocarse en los segmentos con mayor poder adquisitivo.

"En este contexto donde los costos están apretados, tenés que ir al segmento con mayor poder de compra, que es el que valida la excelencia y sostiene la demanda", concluyó.