Los presupuestos de obra suben y cambian las cuentas de quienes compran departamentos deteriorados para renovarlos y venderlos con una ganancia extra

La renovación de los ambientes principales de un departamento representa una inversión cada vez más elevada. Para remodelar por completo una cocina y un baño de dimensiones estándar se necesitan actualmente casi $20 millones, equivalentes a unos u$s15.568 al dólar blue vendedor de fines de octubre de 2026.

El relevamiento de Reporte Inmobiliario correspondiente a octubre muestra que la refacción de una cocina de 5,60 metros cuadrados demanda $10.233.401,10, mientras que la renovación de un baño de 3,75 m2 requiere otros $9.434.763,03. En conjunto, ambas obras alcanzan los $19.668.164,13.

Los presupuestos registraron subas durante el último trimestre: el costo de remodelar la cocina avanzó 3,69% y el del baño aumentó 5,26%. La evolución también se refleja en la comparación interanual: medido en dólares, el costo conjunto de las refacciones se ubica un 8,18% por encima del nivel de octubre de 2025.

En el caso de la cocina, el incremento fue del 14,26% en pesos durante los últimos doce meses. Expresado en moneda estadounidense, la suba llegó al 5,86% en el mismo período.

Por qué remodelar sigue siendo cada vez más caro

La estabilidad cambiaria durante un período más prolongado de lo previsto no se tradujo en una reducción de los presupuestos de obra. Por el contrario, los aumentos de materiales y mano de obra, el encarecimiento de los insumos vinculados con la construcción y la disponibilidad limitada de trabajadores especializados mantienen elevados los valores de las refacciones.

A esos factores se suma la transformación del equipamiento que se incorpora a los ambientes. En una cocina, por ejemplo, los artefactos y accesorios tienen cada vez más tecnología y prestaciones, lo que puede elevar considerablemente el presupuesto final.

Heladeras panelizables, hornos con función de vapor y extractores de marcas de primera línea forman parte de un equipamiento que hace una década no tenía la misma presencia en los proyectos de renovación.

Por eso, el costo de una remodelación puede superar ampliamente el presupuesto de referencia cuando se eligen materiales, terminaciones o artefactos de mayor categoría. Los valores relevados contemplan una renovación integral con materiales y mano de obra, pero no representan necesariamente el gasto de todas las obras posibles.

Cuánto cuesta remodelar una cocina de un departamento

El presupuesto de Reporte Inmobiliario toma como referencia una cocina de 5,60 metros cuadrados y 2,50 metros de altura. La obra contempla la demolición y el retiro de los revestimientos, el picado de los revoques y la extracción del mobiliario existente.

También incluye el reemplazo de las cañerías de alimentación de agua y desagües, con materiales Acqua System y Duratop; una mesada de granito Gris Mara; grifería monocomando FV Dúo; y muebles bajo mesada y alacena revestidos en melamina.

La renovación comprende, además, el cambio de las instalaciones de gas, con cañerías Sigas por termofusión y alimentación para un calefón Orbis de 14 litros y una cocina Domec de 58 centímetros. Se suman los trabajos eléctricos, el cableado, las bocas de alimentación, la colocación de luminarias, los cerámicos San Lorenzo para pisos y paredes y la pintura general.

El costo total asciende a $10.233.401,10. El rubro de artefactos, griferías, sanitarios, cerámicos y mesada concentra $4.975.455,50, mientras que la mano de obra y la colocación de revestimientos representan $1.649.863,60.

El resto del presupuesto se distribuye entre:

La instalación sanitaria: $932.112

La colocación de mesada y muebles: $824.180

Los trabajos eléctricos: $768.100

La instalación de gas: $604.610

La pintura: $479.080

Cuánto cuesta renovar un baño completo

Para el baño se considera una superficie de 3,75 metros cuadrados y una altura de 2,50 metros. El trabajo incluye el retiro de los revestimientos y artefactos existentes, el picado de los revoques y el reemplazo de las cañerías de provisión de agua y desagües.

La memoria descriptiva contempla artefactos Ferrum línea Pilar, bañera con hidromasaje, griferías FV Alessia, accesorios de la misma marca, vanitory y espejo. También se incluyen las instalaciones eléctricas, el cableado, las luminarias, los cerámicos San Lorenzo para pisos y paredes y la pintura.

El presupuesto llega a $9.434.763,03. Los artefactos, griferías, sanitarios, cerámicos y mesada representan $5.253.595,89, el componente de mayor peso dentro del cálculo.

A ese monto se agregan:

$1.690.416 por mano de obra y colocación de revestimientos

por mano de obra y colocación de revestimientos $1.047.155,14 por instalación sanitaria

por instalación sanitaria $891.960 por trabajos eléctricos

por trabajos eléctricos $551.636 por pintura

Pintar un departamento también exige una inversión millonaria

Los valores de referencia también permiten dimensionar cuánto cuestan otros trabajos habituales para poner en condiciones una propiedad. La pintura general de un departamento de dos ambientes se estima en $4.400.000, mientras que para una unidad de tres ambientes el presupuesto asciende a $6.000.000.

En cuanto a los pisos, el pulido y plastificado cuesta $68.000 por metro cuadrado, con una superficie mínima de contratación de 20 metros cuadrados. Para colocar alfombra, los materiales se cotizan en $38.000 por metro cuadrado y la instalación suma otros $25.000 por metro cuadrado.

El encarecimiento de las obras también afecta al flipping inmobiliario

El aumento de los presupuestos de remodelación tiene consecuencias sobre el flipping, una modalidad de inversión que consiste en comprar departamentos en mal estado, renovarlos y venderlos a un precio superior para obtener una diferencia.

Aunque el mercado puede ofrecer unidades con valores atractivos por su estado de conservación, el costo de ponerlas en condiciones se convirtió en una variable decisiva para calcular la rentabilidad. Una propiedad que parece una oportunidad de compra puede dejar de serlo cuando se incorporan los gastos de cocina, baño, pintura, instalaciones y terminaciones.

En ese escenario, los inversores deben calcular con mayor precisión cuánto pueden gastar en la obra y a qué precio podrían vender el departamento una vez renovado. Si los costos de construcción avanzan más rápido que el valor de reventa, el margen de ganancia se reduce y la operación puede perder atractivo.

La remodelación, por lo tanto, ya no es solamente una cuestión estética o una forma de mejorar la presentación de una propiedad. Se convirtió en uno de los componentes centrales de la ecuación económica de quienes buscan comprar, refaccionar y vender departamentos.