Un estudio estimó que un asalariado formal necesita 6,4 años para reunir el anticipo. En el AMBA supera los seis y en Misiones llega a 9,6

Comprar una vivienda requiere mucho más que conseguir un crédito hipotecario y demostrar ingresos suficientes para afrontar las cuotas. Antes de solicitar el financiamiento, el interesado debe reunir un capital inicial que puede representar una cuarta parte o casi un tercio del valor de la propiedad.

Ese requisito se convierte en una barrera para quienes dependen exclusivamente de sus salarios. Un análisis del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de Fundación Mediterránea, calculó cuánto tiempo necesitaría un trabajador asalariado privado registrado para reunir ese dinero.

El ejercicio considera que se destina el 20% de su remuneración mensual al ahorro y estima un plazo promedio de 6,4 años para contar con el anticipo, aunque existen diferencias importantes según el aglomerado urbano donde reside.

Cuántos años hay que ahorrar para reunir el anticipo de una vivienda

El esfuerzo cambia de acuerdo con la región. Según los resultados difundidos del estudio, Misiones presenta el plazo más extenso, con 9,6 años de ahorro. En el otro extremo, Mendoza y Neuquén registran una estimación de 5,1 años.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el tiempo necesario también supera los seis años. La estimación llega a 6,9 años para la Ciudad de Buenos Aires y a 6,5 años para los partidos del Gran Buenos Aires. En Santa Fe se ubica en 6,4 años y en Córdoba, en 6,1.

La diferencia entre Misiones y las jurisdicciones con menor esfuerzo de ahorro es de 4,5 años. Esto refleja que la relación entre los ingresos laborales y el precio de las propiedades no es igual en todos los mercados inmobiliarios. Para un trabajador con un ingreso similar, el tiempo necesario para reunir el capital inicial puede cambiar considerablemente según dónde busque comprar.

Por qué el anticipo se convirtió en una barrera para acceder al crédito hipotecario

Incluso cuando un banco ofrece financiar una parte importante del precio de una propiedad, el comprador debe contar con recursos propios para ingresar a la operación. El análisis del IERAL señala que el anticipo suele representar entre el 25% y el 30% del valor del inmueble.

La compra también implica otros desembolsos que deben contemplarse antes de tomar una decisión. Los gastos que hay que tener en cuenta al comprar con crédito UVA incluyen conceptos que van más allá de la cuota mensual y pueden modificar el cálculo de una familia.

Esto implica que una persona interesada en comprar no puede comenzar a ahorrar recién cuando encuentra una oferta de crédito que se ajusta a sus ingresos. Es decir, necesita haber acumulado previamente una suma consideable, que además debe conservar su poder de compra frente a las variaciones del precio de las propiedades.

La distancia entre los salarios y los valores inmobiliarios agrega otra dificultad. Mientras los ingresos laborales se perciben mayoritariamente en pesos, las viviendas suelen comercializarse en dólares.

Por lo tanto, la capacidad de ahorro no depende exclusivamente de qué porcentaje de los ingresos puede una familia reservar cada mes, sino también del tipo de cambio, cómo también la evolución del precio del inmueble medido en relación con sus ingresos.

Casi 600.000 hogares se sumaron al mercado de alquiler en una década

La dificultad para reunir el capital inicial forma parte de un cambio más amplio en la situación habitacional. Entre 2016 y 2026, la proporción de hogares propietarios en los principales aglomerados urbanos cayó del 71% al 68%. En paralelo, la participación de los inquilinos subió del 18% al 21%.

En términos absolutos, el análisis de Fundación Mediterránea estimó que se incorporaron 597.000 hogares al mercado de alquiler durante esos diez años. El cálculo se basa en información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y muestra que la pérdida de participación de los propietarios no fue acompañada por un crecimiento concentrado exclusivamente en los sectores de menores ingresos.

El comportamiento por nivel de ingresos resulta particularmente relevante. Los mayores incrementos en la proporción de hogares inquilinos se registraron en los estratos medios y altos. En el decil 5, la participación aumentó 6,1 puntos porcentuales; en el decil 7, avanzó 6,8 puntos; y en el decil 9, subió 8,7 puntos.

El estudio consignó que el ingreso promedio de los hogares de los deciles 5 a 8 era de $1.095.227, mientras que el de los deciles 9 y 10 alcanzaba $2.629.678. Los datos muestran que contar con ingresos relativamente elevados tampoco garantiza reunir el ahorro necesario para comprar una propiedad.

Cada vez más hogares llegan a los 40 años sin una vivienda propia

La transformación también se observa en la edad de las personas que alquilan. Los hogares encabezados por personas de entre 30 y 49 años pasaron de representar el 49% del total de inquilinos en 2016 al 57% en 2026. Ese grupo explicó cerca del 77% del aumento de los hogares inquilinos durante la década.

La evolución dentro de cada franja etaria permite dimensionar el cambio. Entre los hogares encabezados por personas de 40 a 49 años, la proporción de inquilinos subió del 17,5% al 23,9%. En el segmento de 30 a 39 años, el avance fue del 31,8% al 35,7%.

En cambio, los menores de 30 años redujeron su participación dentro del universo de inquilinos, ya que pasaron del 25% al 19%. Sin embargo, esto no significa que más jóvenes hayan accedido a una vivienda propia, sino que, en muchos casos, los problemas económicos pueden dificultarles o impedirles independizarse y sostener un alquiler.

Otro dato muestra que el problema alcanza incluso a trabajadores con empleo formal. Entre los asalariados privados registrados que son jefes de hogar, uno de cada tres alquila. Si se incorpora a quienes todavía viven con sus padres, menos de la mitad reside en una vivienda propia dentro de un hogar independiente.

Qué se necesita para ampliar el financiamiento hipotecario

El análisis del IERAL plantea que una de las condiciones para ampliar el acceso a la vivienda es reconstruir el crédito hipotecario de largo plazo. Los préstamos a 20 o 30 años requieren fuentes de financiamiento que permitan sostener esos compromisos durante períodos extensos.

El problema es que los depósitos bancarios suelen tener plazos mucho más cortos que los créditos inmobiliarios. Esa diferencia limita la posibilidad de ofrecer financiamiento de largo plazo sin contar con instrumentos que permitan canalizar ahorro hacia ese tipo de préstamos.

El informe también menciona el papel potencial del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). A septiembre de 2026, sus inversiones equivalían al 12,1% del Producto Bruto Interno (PBI), aunque 9,6 puntos correspondían a títulos públicos nacionales.

Se estima que destinar recursos del fondo a depósitos bancarios condicionados al otorgamiento de créditos hipotecarios podría contribuir a ampliar las fuentes de financiamiento.