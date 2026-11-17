Las expensas en CABA aumentaron en octubre y un relevamiento revela cómo se distribuyen los principales gastos de los consorcios

En octubre, la expensa promedio en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en $381.134, lo que representó un incremento interanual del 25,7%. La suba quedó por debajo de la inflación general, que alcanzó el 33,1% en el mismo período, según el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en un contexto de aceleración de los precios durante octubre.

El dato surge de un informe de ConsorcioAbierto, elaborado a partir de los registros de 17.000 consorcios que utilizan su plataforma. La comparación mensual también mostró una variación moderada: el valor promedio pasó de $379.774 en septiembre a $381.134 en octubre, una diferencia del 0,4%.

El comportamiento de las expensas se dio en un mes en el que la división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos del índice de precios al consumidor, con una suba del 4,2%.

Expensas en CABA: cuáles son los cinco gastos que más pesan en los edificios

El relevamiento permite observar cómo se distribuye el dinero que recaudan los consorcios porteños. El rubro de Personal y Sueldos concentra la mayor parte de los desembolsos: representa el 31% del gasto total y constituye el principal componente de las expensas.

Su participación varía según las dimensiones del edificio. En los consorcios pequeños, de hasta 50 unidades funcionales, el peso de este concepto es mayor. En cambio, en los edificios de más de 200 departamentos se reduce, una diferencia que evidencia el efecto de las economías de escala.

El segundo lugar corresponde a los Gastos Operativos y de Mantenimiento, que explican en promedio el 27% de las erogaciones. Allí se incluyen servicios como limpieza, seguridad y tareas de conservación. A diferencia de lo que ocurre con los salarios, su participación aumenta en los edificios de mayor tamaño.

Los otros tres componentes completan la estructura de gastos:

Servicios públicos: representan el 16% del total y mantienen una participación relativamente estable, independientemente de las dimensiones del consorcio.

representan el 16% del total y mantienen una participación relativamente estable, independientemente de las dimensiones del consorcio. Gastos administrativos, bancarios e impositivos : concentran el 14%. Su peso disminuye en los edificios grandes, donde los costos fijos, como honorarios y seguros, se distribuyen entre más unidades.

: concentran el 14%. Su peso disminuye en los edificios grandes, donde los costos fijos, como honorarios y seguros, se distribuyen entre más unidades. Mantenimiento extraordinario y obras: explican el 10% restante y su participación se reduce levemente a medida que aumenta el tamaño del edificio.

De esta manera, personal y mantenimiento reúnen más de la mitad de los gastos de los consorcios porteños. La composición también muestra por qué el valor de las expensas puede variar entre edificios, incluso cuando están ubicados en una misma zona. En ese sentido, otros relevamientos también analizaron cómo se distribuyen los costos de los consorcios y cuánto pesan los distintos rubros.

Morosidad en los consorcios: cuántos departamentos tienen deudas por expensas

Otro de los indicadores que refleja la situación de los edificios es el nivel de morosidad. En CABA, el 16% de las unidades funcionales registra deudas por expensas. En otras palabras, de cada 100 departamentos, 16 tienen pagos pendientes.

Según ConsorcioAbierto, se trata de una tendencia que se mantuvo durante todo 2026. La persistencia de esas deudas representa un desafío para las administraciones, ya que los ingresos del consorcio deben sostener los servicios, los salarios, los trabajos de mantenimiento y los gastos habituales.

La falta de pago también puede afectar la capacidad de los edificios para afrontar sus obligaciones, como ya se observó en otros análisis sobre la morosidad en las expensas de los consorcios.

"Las administraciones envían recordatorios de pago y notificaciones de vencimiento. Cuando la deuda persiste buscan acordar planes de pago o medidas que incentiven el cumplimiento, siempre tratando de evitar llegar a instancias judiciales", comentó Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

Cómo organizar los gastos de los consorcios de cara a 2027

De cara al próximo año, ConsorcioAbierto puso el foco en la necesidad de mejorar la planificación y el uso de los recursos disponibles en cada edificio.

"En esta época del año se combinan los aguinaldos, los compromisos habituales, trabajos que quedaron pendientes y decisiones para el año que viene. Contar con información ordenada permite usar mejor los recursos del consorcio y llegar a 2027 con más previsibilidad", señaló Albano Laiuppa.

Entre las recomendaciones para mejorar el funcionamiento de los edificios, ConsorcioAbierto identifica cinco prácticas:

Expensas más predecibles: procurar variaciones mensuales más acotadas y una menor dispersión de los gastos durante el año.

Costos fijos bajo control : mantener una relación equilibrada entre las dimensiones del edificio y los desembolsos en administración y personal.

: mantener una relación equilibrada entre las dimensiones del edificio y los desembolsos en administración y personal. Gestión de la morosidad: realizar un seguimiento sistemático de las deudas para evitar que se acumulen.

realizar un seguimiento sistemático de las deudas para evitar que se acumulen. Menos gastos imprevistos: reducir el peso relativo de las erogaciones extraordinarias y anticipar las necesidades de mantenimiento.

reducir el peso relativo de las erogaciones extraordinarias y anticipar las necesidades de mantenimiento. Gastos trazables: ordenar los rubros para que sean claros y puedan compararse a lo largo del tiempo.

"Los gastos de mantenimiento suelen concentrar una parte importante de las expensas porque responden a necesidades que se acumulan en el tiempo. Atenderlas antes no elimina los costos, pero permite evitar urgencias y proteger mejor el valor del edificio", señaló Laiuppa.

El desafío, agregó, es que cada consorcio pueda combinar previsibilidad, mantenimiento y decisiones tomadas a tiempo. "Cada edificio es el hogar de muchas familias y una parte importante de su patrimonio. El desafío de cara a 2027 es cuidarlo con una planificación que combine previsibilidad, mantenimiento y decisiones tomadas a tiempo", concluyó.