El Colegio de Escribanos registró 13.296 operaciones en octubre. Las hipotecas también crecieron frente a septiembre, pero cayeron 25% interanual

El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires registró en octubre una nueva caída en la cantidad de operaciones respecto del año pasado. Durante ese mes se concretaron 13.296 compraventas, un volumen 13% inferior al de octubre de 2025, cuando se habían contabilizado 15.321 escrituras.

El relevamiento mensual del Colegio de Escribanos bonaerense también mostró una variación positiva frente al mes anterior. En septiembre se habían registrado 12.971 operaciones, por lo que el resultado de octubre implicó una suba del 3% en la comparación mensual.

Pese al retroceso interanual, el balance de los primeros diez meses del año se mantiene por encima del promedio histórico de la serie. Entre enero y octubre se acumularon 105.712 escrituras, frente a una media anual de 83.578 operaciones.

Hipotecas en Buenos Aires: crecieron 8% mensual, pero cayeron 25% interanual

El financiamiento hipotecario también presentó resultados dispares según el período de comparación. En octubre se firmaron 1.961 actos hipotecarios, un 8% más que en septiembre, cuando se habían registrado 1.823.

Sin embargo, al contrastar el dato con el mismo mes de 2025, el balance fue negativo: la cantidad de hipotecas disminuyó un 25% frente a las 2.600 otorgadas entonces. De acuerdo con el relevamiento, estas operaciones representaron casi el 15% del total de las compraventas del mes, según datos recogidos por Reporte Inmobiliario.

En cuanto a los valores involucrados, el monto global de las operaciones registró una baja interanual del 7%. El comportamiento fue diferente al observar el importe promedio de cada compraventa, que aumentó un 7% frente a octubre del año anterior.

Qué explicó el Colegio de Escribanos sobre la actividad inmobiliaria

El presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, destacó la recuperación mensual, aunque advirtió que el mercado todavía no alcanza el nivel de actividad del año pasado.

"Los números de octubre muestran una leve recuperación respecto de septiembre, tanto en las compraventas como en las hipotecas. Es un dato positivo, aunque todavía estamos lejos de los niveles de actividad registrados el año pasado. La evolución del mercado sigue dependiendo de factores centrales como el acceso al crédito, la estabilidad de las condiciones económicas y la confianza de quienes buscan concretar una operación inmobiliaria", señaló Longhi.

El directivo también puso el foco en la posibilidad de que la mejora observada durante octubre se mantenga en los próximos meses. Para eso, consideró necesario que se consoliden condiciones que favorezcan las decisiones de compra y de inversión, junto con una mayor continuidad del financiamiento hipotecario.

"Es importante que esta mejora mensual pueda consolidarse en los próximos meses. Para eso, será fundamental que se generen condiciones que permitan sostener las decisiones de compra e inversión y que el crédito hipotecario continúe desarrollándose como una herramienta para dinamizar el mercado inmobiliario", agregó el Presidente del Colegio.

Por qué los créditos hipotecarios todavía no logran impulsar las compraventas

Aunque el financiamiento para la vivienda volvió a mostrar señales de crecimiento, acceder a un préstamo sigue siendo difícil para una parte importante de quienes buscan comprar una propiedad. Entre los principales condicionantes aparecen los ingresos que exigen los bancos, las tasas de interés y la necesidad de contar con ahorros suficientes para afrontar el anticipo y los gastos de la operación.

Un análisis reciente de iProfesional sobre las tres barreras que frenan el acceso a los créditos hipotecarios expuso las dificultades que enfrenta un comprador para calificar. Como referencia, para adquirir una vivienda de u$s120.000 con una financiación bancaria del 75%, se necesita acreditar ingresos cercanos a los $4 millones mensuales. El cálculo parte de una cuota estimada en $1.200.000 y de una exigencia habitual de las entidades: que el pago mensual no supere el 25% de los ingresos del solicitante.

Las tasas también condicionan el acceso. A noviembre de 2026, algunas entidades, como Banco Nación, Banco Ciudad e ICBC, ofrecían préstamos con intereses de entre el 6,5% y el 6,9% nominal anual más UVA. En buena parte del sistema financiero, en cambio, las propuestas se ubicaban alrededor del 7,5%, mientras que Banco del Sol y Brubank superaban el 9%.

A esas condiciones se suma la situación financiera de los potenciales compradores. Los niveles de endeudamiento y los atrasos en otros compromisos pueden reducir la capacidad de demostrar ingresos suficientes. El problema también se presenta entre monotributistas y trabajadores autónomos, para quienes acreditar ingresos regulares puede resultar más complejo.

Sin embargo, el panorama del financiamiento no muestra únicamente señales negativas. Otro relevamiento de iProfesional, publicado el 5 de noviembre, indicó que los créditos hipotecarios alcanzaron un saldo de $9,6 billones en octubre. Durante ese mes se incorporaron $481.677 millones al stock de préstamos para vivienda, con un crecimiento real del 3,3% respecto de septiembre y del 23,7% interanual, según datos del Banco Central analizados por First Capital Group.

La expansión del financiamiento estuvo vinculada, entre otros factores, con los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES destinados a fondear a los bancos. Ese mecanismo permitió ampliar los recursos disponibles para otorgar préstamos y favoreció una revisión de las tasas ofrecidas por algunas entidades.

La diferencia entre el crecimiento del stock de créditos y la cantidad de operaciones inmobiliarias concretadas ayuda a entender el momento del mercado: hay más recursos destinados a financiar viviendas, pero las exigencias de ingresos, el costo de los préstamos y el ahorro inicial todavía limitan cuántas familias pueden transformar una consulta en una escritura.