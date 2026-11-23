Cocina y baño ofrecen las mejoras de mayor impacto antes de vender una propiedad. Qué recomiendan los expertos para no gastar de más

Evaluar la rentabilidad es vital. Si la obra es extensa o costosa, a veces vender sin reforma es la mejor opción para el propietario.

Refacciones clave como pintar, mejorar cocina o baño, elevan el valor de la propiedad y agilizan su venta en el mercado actual.

Pintar, renovar la cocina, actualizar el baño o mejorar la iluminación pueden cambiar la percepción de una vivienda y darle una ventaja frente a otras propiedades en venta. En un mercado donde los compradores comparan precios, estado de conservación y costos de futuras refacciones, la presentación del inmueble puede incidir tanto en el valor final como en el tiempo que demanda cerrar una operación.

Según expertos del sector inmobiliario y de la construcción, una reforma bien planificada puede elevar hasta 20% el valor de una propiedad. Sin embargo, el porcentaje no está garantizado: depende del estado inicial del inmueble, la ubicación, el tipo de intervención y el presupuesto destinado a los trabajos. La pregunta que se hacen muchos propietarios antes de publicar es si conviene invertir para vender más caro o aceptar una oferta menor y dejar que el comprador se ocupe de las mejoras.

El arquitecto Maximiliano Olmi, de ArquitectoxHora, explicó que las refacciones pueden mejorar la cotización, pero advirtió que no cualquier inversión se traduce en un mayor precio. "Las cocinas y los baños son los espacios más caros por metro cuadrado, y también los más valorados", señaló. En su experiencia, renovar esos ambientes puede aportar hasta 20% adicional al valor de una vivienda, siempre que los trabajos tengan sentido para el inmueble y no se conviertan en una obra demasiado costosa.

Gabriela Salas, de Corralón del Oeste, también destacó la importancia de elegir los ambientes adecuados. Precisó que "la cocina, el baño y la sala de estar son los espacios que más pueden influir en el atractivo de una propiedad. En la cocina, recomendó actualizar muebles, mesadas y electrodomésticos; en el baño, renovar sanitarios, griferías y revestimientos; y en el living, mejorar la iluminación, los pisos y la pintura".

Los ambientes que más pesan

La cocina suele ser uno de los primeros espacios que observa un potencial comprador. Una distribución funcional, muebles en buen estado, una mesada renovada y artefactos modernos pueden cambiar la impresión general del departamento o la casa. No siempre hace falta reemplazar todo: en algunos casos, alcanza con actualizar frentes de alacenas, cambiar la grifería, renovar el revestimiento o mejorar la iluminación.

El baño también tiene un peso importante. Sanitarios antiguos, griferías deterioradas, revestimientos dañados o problemas de humedad pueden convertirse en argumentos para pedir una rebaja. Una renovación que contemple esos elementos puede mejorar la presentación y reducir las objeciones durante las visitas.

Olmi, sin embargo, advirtió que las reformas superficiales pueden terminar en un resultado contraproducente. Pintar sobre una mancha de humedad sin resolver el origen del problema, por ejemplo, no elimina el defecto y puede generar desconfianza cuando el comprador lo detecta.

También puso el foco en las instalaciones. Renovar una cocina sin revisar cañerías antiguas puede ser una inversión poco conveniente. "Si los caños siguen siendo de plomo de hace 70 años, el comprador sabe que en algún momento tendrá problemas. En esos casos, la inversión no se recupera y hasta puede ser un factor de negociación a la baja", sostuvo Olmi.

Por eso, antes de iniciar una obra conviene determinar si el problema es estético o requiere una intervención más profunda. Una cocina que necesita nuevos muebles no plantea el mismo presupuesto que otra con instalaciones deterioradas. Lo mismo ocurre con un baño: cambiar accesorios y revestimientos es muy distinto de reemplazar cañerías y desagües.

Qué mejoras conviene hacer antes de publicar

No todas las propiedades necesitan una remodelación integral para mejorar su presentación. En muchos casos, las intervenciones de menor costo pueden generar un cambio significativo en la percepción del comprador.

Entre las mejoras que suelen tener buena recepción se destacan:

• Pintura: renovar paredes y techos, con colores neutros y terminaciones prolijas, ayuda a dar sensación de mantenimiento.

• Cocina: actualizar muebles, mesadas, griferías y artefactos sin necesidad de modificar toda la distribución.

• Baño: renovar sanitarios, accesorios, griferías y revestimientos deteriorados.

• Living: mejorar la iluminación, reparar pisos y despejar los ambientes para aprovechar mejor la superficie.

• Instalaciones: solucionar filtraciones, problemas eléctricos y fallas de cañerías antes de mostrar la propiedad.

• Carpinterías: reparar puertas, ventanas, persianas y herrajes que presenten desgaste.

Salas recomendó evitar los materiales de lujo cuando el objetivo es vender. Una mesada de mármol importado o una grifería de alta gama pueden elevar mucho el presupuesto sin que el mercado reconozca ese gasto en el precio final. En cambio, los cambios funcionales y estéticos, con materiales de buena calidad y costos razonables, pueden ofrecer una mejor relación entre inversión y resultado.

La planificación también resulta determinante. Olmi señaló que uno de los errores frecuentes es comenzar una obra sin definir previamente el alcance, los materiales y el presupuesto. Comprar sobre la marcha o modificar decisiones durante la ejecución puede encarecer los trabajos y extender los plazos. También recomendó evitar materiales de baja calidad: si el comprador considera que deberá reemplazarlos poco después de la compra, difícilmente pague un adicional por esa reforma.

Cuándo conviene bajar el precio y negociar

Refaccionar antes de vender no siempre es la mejor alternativa. Si la vivienda necesita una obra integral, tiene instalaciones antiguas o requiere una inversión que el propietario no puede recuperar, puede resultar más conveniente publicarla a un valor competitivo y dejar que el comprador decida cómo actualizarla.

Martina Razec, de Punto Uno Inmuebles, dijo: "La decisión depende también del perfil de la demanda. Hay compradores que buscan una propiedad lista para mudarse y están dispuestos a pagar más por una cocina y un baño renovados. Otros prefieren adquirir una unidad a menor precio para hacer una reforma a su gusto. En este último caso, una remodelación costosa puede no aportar una ventaja suficiente".

El margen de negociación es otro factor. En el mercado inmobiliario, una propiedad con desperfectos visibles puede recibir ofertas por debajo del precio publicado. Si el vendedor no cuenta con presupuesto para refaccionar, puede anticipar ese costo en el valor de salida y evitar que cada visita termine en una nueva discusión sobre las obras pendientes.

También importa el estado general del inmueble. Razec recomendó evaluar qué mejoras pueden recuperar su costo antes de iniciar una obra: "Si la propiedad tiene buena ubicación, distribución y superficie, pero necesita mantenimiento o mejoras estéticas, una puesta en valor puede ayudar a diferenciarla de otras publicaciones. En cambio, si requiere una renovación integral o cambios importantes en su distribución, puede ser más conveniente ajustar el precio y dejar que el comprador realice las obras según sus preferencias".

Casos concretos: cuánto puede cambiar el valor

En el mercado porteño existen ejemplos de propiedades que modificaron su precio de oferta después de una remodelación. Un departamento de tres ambientes en Boedo, con unos 45 años de antigüedad, se había vendido por u$s90.000. Tras renovar los baños, la cocina y el balcón, volvió al mercado con un precio de publicación de u$s107.000.

Otro caso fue el de un PH en Villa Pueyrredón, que se había vendido por u$s102.000. Después de refaccionar el baño y la cocina y cambiar los pisos, se publicó a u$s122.400, un 20% por encima del valor de la operación anterior. Se trata de precios de oferta posteriores a las mejoras, no de operaciones de cierre que permitan asegurar que toda esa diferencia se haya concretado.

"La comparación muestra por qué es importante distinguir entre revalorización potencial y recuperación efectiva de la inversión. Una propiedad puede publicarse a un precio mayor después de una reforma, pero eso no significa que el comprador esté dispuesto a convalidarlo", dijo Razec.

La clave está en calcular cuánto cuesta la obra, qué problemas resuelve y qué valor puede reconocer el mercado. Antes de empezar, conviene solicitar presupuestos, consultar a un profesional y pedir una tasación inmobiliaria del inmueble en su estado actual y después de las mejoras previstas.

En definitiva, no se trata de reformar todo para vender más caro. Una cocina funcional, un baño en buen estado y ambientes luminosos pueden marcar una diferencia, pero las obras deben responder a las necesidades reales de la propiedad y al presupuesto disponible. Como resumió Salas: "La clave para decidir si reformar antes de vender radica en evaluar costos y beneficios".