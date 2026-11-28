De un ambiente a dos, de dos a tres o de tres a cuatro: cuánto hay que sumar, qué gastos considerar y cómo puede ayudar el crédito hipotecario.

El cambio de vivienda suele aparecer cuando un monoambiente queda chico, una pareja necesita un dormitorio más o una familia busca sumar espacio. Pero pasar a una propiedad más grande exige calcular la diferencia de precio, los gastos de compra y venta y las posibilidades de financiamiento.

En la Ciudad de Buenos Aires, pasar de un monoambiente a un dos ambientes requiere entre u$s20.000 y u$s25.000 adicionales, en un mercado donde la diferencia de precio por m2 entre tipologías suele encarecer las unidades más chicas. Para pasar de un dos a un tres ambientes, la diferencia puede llegar a u$s50.000. En barrios como Palermo y Belgrano, ese salto supera los u$s65.000 o u$s70.000.

Candela Gómez, directora del área residencial de Baigún Realty, explicó que el primer cambio representa un incremento cercano al 19% en el valor de la propiedad, mientras que el segundo implica alrededor de un 37%. La diferencia responde principalmente a la superficie que se incorpora.

Cuánto dinero hace falta para cada cambio

Los montos adicionales a tener en cuenta para dar el salto de departamento - crédito Generado con IA

"Hoy, en el promedio de la Ciudad, el salto de un monoambiente usado estándar (unos 40 m2) a un dos ambientes (50 m2) exige reunir entre u$s20.000 y u$s25.000 adicionales en valor de propiedad", detalló Gómez.

El siguiente paso demanda un esfuerzo mayor. Un departamento de tres ambientes suele tener alrededor de 70 m2. Precisó: "En cambio, pasar de un dos a un tres ambientes amplía fuerte la brecha: requiere entre u$s45.000 y u$s50.000 extra".

Las diferencias según la ubicación también son importantes:

Caballito y Villa del Parque: pasar de dos a tres ambientes requiere sumar entre u$s45.000 y u$s50.000.

pasar de dos a tres ambientes requiere sumar entre u$s45.000 y u$s50.000. Palermo y Belgrano: la diferencia puede superar los u$s65.000 o u$s70.000.

El arquitecto Oscar Puebla, de Puebla Inmobiliaria, aportó otras referencias para dimensionar los valores: "Hay que calcular que un departamento de un ambiente está en 60.000 dólares y uno de dos ambientes, entre 90.000 y 100.000 dólares". En ese caso, el primer salto representa entre u$s30.000 y u$s40.000 adicionales, antes de los gastos.

El salto a cuatro ambientes y las unidades más grandes

Cuando una familia necesita pasar de tres a cuatro ambientes, la ecuación cambia. Las unidades grandes tienen una oferta más limitada y suelen incluir atributos que elevan el precio, como cochera, dos baños, toilette, dependencia y balcones aterrazados.

"Cuando una familia busca un cuatro ambientes o más, la ecuación cambia por completo porque deja de tratarse solo de sumar superficie y pasa a jugar la escasez de oferta", advirtió Gómez. Según la especialista, una cochera puede elevar alrededor de un 20% el precio por m2.

También inciden las expensas y el mantenimiento, especialmente en edificios con amenities o seguridad. Por eso, algunas familias resignan ubicación y buscan alternativas en Villa Urquiza, Villa Devoto o Flores. Los PH con patio también aparecen como opción para sumar superficie sin afrontar expensas de edificio.

Puebla señaló que el salto de tres a cuatro ambientes puede tener oportunidades en unidades antiguas. "Un departamento de tres ambientes suele tener dos baños y cocina comedor. Por lo tanto, a veces se necesita pasar de una propiedad de 100.000 dólares a otra de 160.000 dólares", explicó.

Sin embargo, aclaró que los departamentos de cuatro ambientes no siempre tienen la misma demanda que los más chicos. Agregó: "Los departamentos de cuatro ambientes, es decir, de tres dormitorios, suelen ser a veces propiedades más antiguas. Por lo tanto, se pueden conseguir buenas oportunidades. No son las unidades más buscadas y tienen un nivel de demanda distinto".

Los gastos que hay que calcular antes de mudarse

Uno de los errores frecuentes al planificar el cambio es considerar solamente la diferencia entre el precio de venta y el de compra. Las dos operaciones tienen costos propios que pueden modificar el presupuesto.

Gómez recomendó comenzar por una tasación realista. "Hoy la brecha entre precio publicado y cierre efectivo ronda el 4% al 8% en unidades bien tasadas, y sobrevaluar frena la venta", advirtió.

Si el comprador necesita el dinero de su propiedad para adquirir otra, debe coordinar los plazos de ambas operaciones. Quienes cuentan con liquidez o respaldo financiero tienen más margen para reservar antes de vender.

A los honorarios inmobiliarios se suman certificados, escribanía, inscripción registral, mudanza y eventuales refacciones. Según Gómez, al vender en CABA los honorarios suelen representar entre el 2% y el 3% más IVA. Al comprar, se ubican entre el 3% y el 4% más IVA, mientras que escribanía e inscripción pueden representar entre el 2% y el 3,5%.

Puebla puso el foco en el peso conjunto de esos desembolsos: "Entre la compra y la venta de una propiedad hay, por lo menos, entre un 10% y un 15% de gastos".

El arquitecto ejemplificó: "No es tan sencillo decir que vendo mi departamento de un ambiente en 60.000 dólares y, con 40.000 dólares más, me compro otro. En realidad, cuando uno vende en 60.000 dólares no recibe esa suma, sino alrededor de 55.000. Y cuando compra una propiedad de 100.000 dólares, termina pagando unos 110.000, entre comisiones, escrituras y demás gastos".

Cómo puede ayudar el crédito hipotecario

Los créditos hipotecarios con las tasas más bajas del mercado permiten cubrir parte de la diferencia entre una propiedad y otra sin utilizar todos los ahorros disponibles. Para quienes ya tienen una vivienda, el financiamiento puede representar una porción menor del valor del nuevo inmueble.

"Aunque los bancos financian hasta el 75% u 80% del valor de tasación, quien vende su vivienda suele necesitar apenas entre un 25% y un 40% de financiamiento sobre la propiedad nueva", explicó Gómez.

La especialista planteó el ejemplo de una familia que vende un departamento de dos ambientes en u$s125.000 netos y compra uno de tres ambientes por u$s175.000. La diferencia es de u$s50.000, equivalente a unos 36.200 UVAs. Ese monto podría cubrirse con un crédito a 20 años, sujeto a la aprobación bancaria.

Las tasas dependen de cada entidad y del destino del préstamo (tras el fondeo del FGS de la ANSES promedian en el 7,5%). A noviembre de 2026, el Banco Nación contempla líneas para vivienda única y permanente y para segunda vivienda, con condiciones diferentes. También cuenta con una alternativa para cambio de vivienda, sujeta a los requisitos de tasación y aprobación. El Banco Ciudad, por su parte, ofrece una línea para quienes venden una propiedad y compran otra más amplia, con posibilidad de coordinar ambas operaciones.

De todos modos, hay que evaluar la relación entre cuota e ingresos. Según Gómez, la cuota no debería superar entre el 25% y el 30% del ingreso neto familiar. Además, los préstamos UVA ajustan el capital y las cuotas según la evolución de esa unidad, vinculada con la inflación.

Puebla coincidió en que el financiamiento permite organizar la operación de otra manera. "Creo que el crédito hipotecario, sin duda, ayuda en todo esto, porque permite plantear esa operación de otra manera". También destacó que algunos bancos bonifican los gastos de escritura o los incorporan al crédito.

Cómo coordinar la venta y la compra

Uno de los mayores desafíos es hacer coincidir los tiempos. Quien necesita vender para comprar puede perder una oportunidad si espera a cerrar la primera operación antes de comenzar la búsqueda.

Gómez recomendó definir previamente el precio probable de venta, el presupuesto disponible y el monto que podría financiarse. Esa planificación permite buscar propiedades acordes con la capacidad real de compra.

Puebla consideró que conviene comenzar a buscar antes de concretar la venta. "Vender para comprar es un tema muy difícil porque siempre se demora. Cuando uno decide vender y necesita sí o sí comprar, tiene que salir a buscar antes", sostuvo.

El arquitecto resumió el dilema de quienes dependen de una operación para concretar la otra: "Si estás esperando que señen tu propiedad para salir a buscar, también es muy difícil lograrlo. Aconsejo salir a buscar antes y poder vincular realmente lo que quiero con lo que puedo hacer".