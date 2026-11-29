La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sancionada por el Congreso, podría sumar viviendas y reducir el riesgo que asumen los propietarios

La nueva ley de propiedad privada con cambios en desalojos e impacto en alquileres abrió una discusión que va más allá de los cambios en los procedimientos de "desalojo exprés": ¿puede reducir el precio de los alquileres?

La posibilidad de recuperar un inmueble en menos tiempo podría modificar el riesgo que calculan los propietarios antes de ofrecer una vivienda y, eventualmente, trasladarse a los valores que piden y a las condiciones que exigen a los inquilinos.

El impacto no sería automático ni necesariamente inmediato. Los expertos coinciden en que una mayor seguridad jurídica podría incentivar a dueños que hoy prefieren no alquilar sus propiedades a volver al mercado. Si eso se traduce en más oferta, la competencia entre publicaciones podría darles mayor margen de negociación a quienes buscan vivienda y reducir valores de hasta un 20%. Sin embargo, el precio final también depende de la inflación, la demanda y la cantidad de departamentos disponibles en cada zona.

En la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler medio de un departamento de dos ambientes llegó a $909.058 mensuales en octubre, según el último relevamiento de Zonaprop. El valor subió 1,2% en ese mes y acumuló un incremento interanual del 27,2%, por debajo de la inflación del período.

El dato muestra que los precios ya atraviesan una etapa de desaceleración, por lo que será difícil aislar cuánto de cualquier movimiento futuro responderá a la reforma.

Qué puede pasar con el precio de los alquileres

Enrique Abatti (h.), abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), consideró que el tiempo que demanda recuperar una propiedad ante un incumplimiento puede influir en el valor que fija el dueño.

"La situación se asemeja a una compañía de seguros, cuanto mayor es el riesgo mayor el valor de la póliza", explicó. Su razonamiento es que un propietario que enfrenta la posibilidad de pasar dos años en un juicio puede incorporar ese riesgo al precio mensual. Como ejemplo, planteó que, ante esa incertidumbre, un alquiler que podría ubicarse en $1.000.000 puede terminar publicado en $1.200.000.

La diferencia de $200.000 representa un 20% sobre el primer valor. No se trata de un porcentaje promedio que se aplique a todos los contratos ni de una reducción garantizada por la nueva ley, sino de un ejemplo para ilustrar cómo el riesgo judicial puede influir en la decisión del propietario.

La reforma apunta precisamente a reducir esa incertidumbre. La norma, que obtuvo sanción definitiva en el Congreso el 19 de noviembre, establece que los desalojos tramiten por la vía sumarísima, con plazos procesales más breves. Sin embargo, al cierre de esta nota todavía debía completarse el proceso de promulgación y publicación oficial para entrar en vigencia.

Abatti (h.) consideró que la posibilidad de recuperar el inmueble en menos tiempo puede modificar la ecuación económica de quienes ofrecen propiedades en alquiler. Si el propietario percibe que el riesgo de afrontar un litigio prolongado disminuye, podría necesitar un margen menor para cubrirse ante un eventual incumplimiento.

El efecto también podría alcanzar a los seguros de caución. Una reducción del riesgo de siniestro podría repercutir en el costo de esas coberturas, aunque su precio depende de las condiciones de cada compañía y de la evaluación del inquilino.

Cómo influirá la nueva ley en la oferta de propiedades y la negociación

La otra variable es la cantidad de viviendas que podrían incorporarse al mercado tras la reforma de desalojos exprés. Algunos propietarios mantienen departamentos vacíos o eligen otros destinos para sus inmuebles por temor a enfrentar dificultades para recuperarlos ante un incumplimiento. Si la reforma genera mayor confianza, una parte de esas unidades podría volver a ofrecerse en alquiler.

Bibiana Varela Guijarro, abogada especialista en derecho inmobiliario y directiva de CAPRA, consideró que las demoras judiciales desalientan la inversión en propiedades destinadas a renta y terminan encareciendo los alquileres por el riesgo de litigios prolongados. Según su estimación, los procesos por falta de pago o vencimiento del contrato pueden extenderse entre un año y medio y dos años, mientras que los casos de intrusión pueden demorar al menos tres años.

La especialista estimó que, con el nuevo procedimiento, los tiempos podrían reducirse a entre tres y cinco meses. "Si se abrevian los trámites de desalojo, eso juega también en favor de los inquilinos buenos cumplidores de los contratos", sostuvo.

Para Varela Guijarro, el cambio puede beneficiar a quienes cumplen con sus obligaciones porque, ante un escenario de menor riesgo para el propietario, podrían disminuir las exigencias para acceder a una vivienda. Esto incluye las garantías, los requisitos de ingresos y las condiciones adicionales que algunos dueños establecen antes de firmar.

Qué puede cambiar en las condiciones para alquilar

La reforma de desalojos exprés también abre interrogantes sobre los requisitos que se solicitan para firmar un contrato. Si el riesgo de recuperar una propiedad disminuye, algunos propietarios podrían flexibilizar las garantías o aceptar alternativas que antes descartaban. Pero no existe una obligación de reducir las exigencias ni de modificar los precios: esas condiciones seguirán sujetas al acuerdo entre las partes.

Entre los aspectos que podrían cambiar en las negociaciones aparecen las garantías, ya que los propietarios podrían aceptar más alternativas, como seguros de caución, garantías bancarias o distintas combinaciones de respaldo. También podrían moderarse algunas exigencias sobre los ingresos del inquilino o de los garantes.

Los depósitos y otras condiciones adicionales podrían ser objeto de negociaciones más flexibles, aunque no hay una reducción automática de los montos que se pactan. En cuanto al precio inicial, si aumenta la oferta, los propietarios podrían tener menos margen para sostener valores elevados, especialmente en unidades con poca demanda o que llevan tiempo publicadas.

Qué deben tener en cuenta los inquilinos

Desde la perspectiva de quienes alquilan, la mayor velocidad de los procesos judiciales también exige prestar más atención a la documentación y a las comunicaciones con el propietario. Ludmila Mazzoni Amado, abogada experta en derecho inmobiliario y defensora de inquilinos, advirtió que la formalidad del contrato y la conservación de los comprobantes serán fundamentales ante eventuales conflictos.

"Tratar de aminorar lo máximo posible las situaciones de informalidad, que son muchas en el alquiler", recomendó. Pidió contar con un contrato escrito y firmado por el propietario, además de conservar los comprobantes de transferencias, recibos y facturas que acrediten cada pago.

También aconsejó a inquilinos formalizar los reclamos cuando existen problemas en la vivienda, en especial si el dueño no realiza reparaciones que le corresponden. En esos casos, consideró que no alcanza con intercambiar mensajes informales: conviene recurrir a notificaciones fehacientes para dejar constancia del pedido y de la respuesta.

Otro punto importante es mantener actualizado el domicilio electrónico que figura en el contrato. Las notificaciones pueden tener consecuencias legales y los plazos pueden comenzar a correr aunque un correo termine en la carpeta de correo no deseado.

En los alquileres de vivienda se mantiene, además, la intimación previa de al menos 10 días corridos para regularizar una deuda antes de iniciar una demanda por falta de pago. La propuesta de reducir ese período a tres días quedó afuera del texto aprobado. El plazo de intimación no equivale al tiempo para abandonar la propiedad ni significa que el desalojo se concrete automáticamente.

Mazzoni Amado también recomendó no firmar acuerdos anexos de desocupación inmediata sin asesoramiento legal y documentar la devolución del inmueble mediante un acta de entrega de llaves firmada por el propietario.

Por qué la baja de precios de los alquileres dependerá del mercado

La posibilidad de que la reforma de desalojos exprés abarate los alquileres dependerá de que el cambio en los procedimientos judiciales se traduzca en decisiones concretas de los propietarios.

Si más viviendas ingresan al mercado y se reduce el temor a enfrentar litigios prolongados, podría aumentar la competencia y mejorar la capacidad de negociación de los inquilinos. Pero no hay, por ahora, una estimación confiable que permita anticipar una baja generalizada ni asignarle un porcentaje.

El resultado dependerá de la aplicación efectiva de la norma, de la reacción de los dueños y de la evolución de la oferta y la demanda. Para Mazzoni Amado, el nuevo escenario también obliga a mirar el impacto sobre los hogares que atraviesan dificultades económicas y pueden quedar más expuestos ante un conflicto locativo. La abogada cerró que, en un contexto de endeudamiento y dificultades para afrontar los gastos mensuales, "los plazos más cortos y la posibilidad de una desocupación anticipada pueden generar situaciones muy problemáticas para los inquilinos".