En las inmobiliarias del mercado de alta gama reciben consultas para comprar viviendas por más de u$s 300.000. ¿Se viene un boom?

En un panorama económico volátil, el segmento de propiedades premium en Argentina encuentra un aliado importante en el nuevo blanqueo de capitales. Este tipo de medidas no sólo estimulan la inversión en bienes raíces de alto valor sino que, según varios expertos, refuerzan la dinámica de este mercado exclusivo.

Se abrieron varias cuentas (Cuenta Especial de Regularización de Activos, CERA). Hay gran expectativa en el mercado inmobiliario por el fuerte crecimiento en los depósitos en dólares, que subieron más de u$s 5.000 millones en los primeros ocho meses del año, lo que representa un incremento superior al 40%.

El stock de dólares en los bancos argentinos superó esta semana los US$ 20.000 millones, un nivel que no se alcanzaba desde hace cinco años. Este incremento refleja la creciente confianza en la economía y está generando mayor dinamismo en sectores clave, como el inmobiliario, que espera aprovechar este flujo de capitales para revitalizarse y expandirse en los próximos meses.

Mateo García, director comercial en el Sector Residencial de Toribio Achával, asegura que "el segmento premium siempre es atractivo por las características de los productos y la multiplicidad de zonas donde se ubican en la ciudad de Buenos Aires". Esta ha sido una constante en barrios históricos y tradicionales como Recoleta, Retiro y Palermo Chico, así como en áreas modernas como Puerto Madero.

Frente a las fluctuaciones económicas, el comportamiento de la inversión en propiedades de lujo demuestra una notable resistencia. García señaló que "el sector es contra ciclo. Tiene una demanda constante y siempre hay zonas y productos que son demandados". Añadió que, actualmente, el mercado se encuentra en un buen momento, con un alto volumen de consultas y operaciones de montos elevados.

El blanqueo se presenta como una oportunidad significativa para dinamizar el sector. Las políticas vigentes permiten que los fondos anteriormente no declarados se inviertan en propiedades, una medida que García tilda de "gran noticia para el sector y para el nicho premium".

Un dormitorio construido con materiales lujosos como madera de roble en pisos, muy resistentes

Además de las ventajas que el blanqueo aporta, los compradores y vendedores en este mercado enfrentan desafíos únicos. La discreción y la personalización juegan un papel crucial en las transacciones de propiedades de lujo. García enfatizó que "el desafío principal es la personalización y la exclusividad de la comercialización". Este carácter exclusivo hace que muchas de las propiedades no se publiquen abiertamente, sino que se manejen con un sistema de información reducido y altamente confidencial.

Como prueba de la efectividad de estas políticas, García compartió un caso reciente donde el comprador, tras abrir una cuenta específica de blanqueo, pudo adquirir una propiedad en menos de diez días. "El comprador abrió una cuenta CERA donde depositó menos de u$s 100.000 dólares y presentó en el banco una declaración jurada de que los iba a utilizar para comprar un inmueble", explicó García.

Añadió que todo el proceso se completó sin la necesidad de abrir cuentas adicionales para el vendedor, haciendo la transacción más fluida y eficiente.

En cuanto a las preferencias de los inversores, hay una diversidad en las consultas, pero la relación precio-calidad-ubicación juega un papel determinante. García mencionó que "los departamentos más consultados son los que comparando precio/calidad/ubicación tienen mejor relación". Sin embargo, en el sector premium, muchas veces se valoran aspectos más subjetivos e inherentes a cada propiedad, que trascienden la mera racionalidad económica.

Otro aspecto importante es la resiliencia del sector ante la volatilidad económica. El blanqueo ofrece una especie de escudo, permitiendo que los capitales se transformen en inversiones tangibles. En un contexto de incertidumbre, esta medida se convierte en una herramienta de gran valor para mantener la dinámica de la inversión en propiedades de alto valor.

Tendencia alcista

El sector del mercado inmobiliario premium está experimentando un significativo dinamismo, impulsado por el aumento en el valor de las propiedades debido a factores como el costo de reposición y los materiales de construcción. Hay barrios en donde los valores de las propiedades ya presentan una suba de hasta el 12% interanual según Mercado Libre Inmuebles y la Universidad de San Andrés (realizan informe mensual) como Colegiales, Villa Ortúzar, Villa Urquiza y Núñez (todos del corredor norte). Palermo y Puerto Madero recuperaron un 5% promedio su precio.

Este incremento tracciona tanto las propiedades de alta gama como los inmuebles usados, los cuales no pueden quedar tan relegados en el mercado.

Según Susana Valle Fonrouge, directora de GPS Propiedades, el interés y las consultas en este segmento están en aumento, aunque las concreciones se analizan (sobre todo en propiedades de más u$s 1.000.000). Los actores del mercado evalúan aspectos clave como el blanqueo, las formas de pago y los trámites bancarios, los cuales aún no están completamente aceitados".

Además, se considera el estado de las propiedades y las inversiones necesarias para adecuarlas a las expectativas de los compradores, así como el costo de reposición.

Los departamentos de mayor consulta se sitúan entre los u$s 400.000 y u$s 500.000. En estos rangos de valores, varias operaciones se realizan mediante créditos hipotecarios y otras a través del blanqueo, siendo el monto más blanqueado hasta u$s 100.000.

Valle Fonrouge concluyó que realizó operaciones de blanqueo, aunque en propiedades de un valor hasta u$s 300.000. "Estimamos que las compra de unidades a través del blanqueo se potenciarán en breve y que estas circunstancias están movilizando el sector".