El funeral de Chimuelo: la historia detrás del video más viral

La historia de Chimuelo

Renato contó que vio al pájaro en una tienda de mascotas y que decidió llevárselo al ver que otras aves le pegaban. Chimuelo tenía un problema que le impedía defenderse. "Me di cuenta que era especial, tenía una deformidad genética y las alitas no le crecieron nunca, entonces no podía volar. Eso me llevó a prestarle más la atención y a cuidarlo y a que no le pegaran. De hecho lo tuvimos aparte harto tiempo", contó Renato al medio chileno FM Tiempo.

Chimuelo tenía dos meses cuando el niño se lo llevó y duró un año y medio con él, hasta que murió. El pájaro, además, convivía con otras aves.

"Él vivía con el loro arcoiris, tres catas (cotorras) más y un inseparable (una especie de loro)", añadió Renato.

Su entierro se ha hecho viral en todo el continente, ya cuenta con más de 35 mil reproducciones.

“Fue todo muy improvisado. Fuimos a enterrar al pájaro que había fallecido. Y de repente mi hermano empezó a grabar y empecé a hablar de la nada".

"Después lo mandamos a los familiares y ahí se comenzó a expandir”, dijo y agregó que la canción que le cantan a Chimuelo, se les ocurrió mientras grababan. "Fue de la nada. Es que en el colegio rapeamos a veces, entonces ahí improvisamos".

A pesar de que lo pasó, Renato no le guarda rencor a la perrita que intentó comerse al inmovil Chimuelo. "A la perra (Cleo) la adoptamos hace poco de un amigo de mi papá que la estaba regalando, porque necesitaba más espacio para vivir", explicó.

Cómo entrenar a tu dragón es la película que inspiró a Renato para ponerle el nombre a la mascota. Chimuelo es el dragón sin dientes, amigo inseparable, leal, inteligente y valiente de la famosa saga.

Fuente: RCN Radio