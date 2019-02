Estos son los países que comen más carne

Cada vez se escucha a más personas que prometen reducir o eliminar su consumo de carne. Sin embargo, es aún un alimento primordial en el mundo.

Es frecuente sentarse a la mesa y escuchar que alguno de los comensales no come carne. Es una tendencia no solo en la Argentina sino en todo el mundo. A menudo, forma parte de un intento por ser más saludables, reducir su impacto ambiental o considerar el bienestar de los animales.

Un informe de la BBC detalla que un tercio de los británicos afirma haber dejado de comer carne o haberla reducido , mientras que dos tercios de los estadounidenses dicen que están comiendo menos de alguna carne.

Esta tendencia es en parte gracias a iniciativas como “los lunes sin carne” y el Veganuary. Al mismo tiempo, varios documentales y destacados defensores del veganismo han mostrado los beneficios potenciales de comer menos carne.

Pero, ¿han tenido estos movimientos algún efecto sobre la sociedad y la industria?

Ingresos crecientes

Lo cierto es que el consumo mundial de carne ha aumentado rápidamente en los últimos 50 años.

La producción de carne hoy es casi cinco veces más alta que a principios de la década de 1960: de 70 millones de toneladas a más de 330 toneladas en 2017.

Una gran razón para esto es que hay muchas más personas que alimentar.

Durante ese período, la población mundial aumentó más del doble. A principios de la década de 1960, había alrededor de tres mil millones de personas, y hoy en día hay más de 7.6 mil millones.

Si bien la población es parte de la historia, no explica completamente por qué la producción de carne se multiplicó por cinco.

Otro factor clave es el aumento de los ingresos.

En todo el mundo, las personas se han vuelto más ricas, con el ingreso promedio mundial más que triplicándose en medio siglo.

Cuando comparamos el consumo en diferentes países, se ve que, por lo general, cuanto más ricos son, más carne comen.

No solo hay más personas en el mundo, hay más personas que pueden darse el lujo de comer carne.

¿Quién come más carne?

Se ve un vínculo claro con la riqueza cuando se observan patrones de consumo de carne en todo el mundo.

Consumo de carne (Kg por persona por año). Fuente | UN Food and Agriculture Organization

En 2013, el año más reciente disponible, EE. UU. y Australia encabezaron las mesas de consumo anual de carne. Junto a Nueva Zelanda y Argentina, ambos países superaron los 100 kg por persona, el equivalente a unos 50 pollos o media vaca cada uno.

De hecho, se pueden observar altos niveles de consumo de carne en todo el oeste, y la mayoría de los países de Europa occidental consumen entre 80 y 90 kilogramos de carne por persona.

En el otro extremo del planeta, muchos de los países más pobres del mundo comen muy poca carne.

El etíope promedio consume solo 7 kg, los ruandeses 8 kg y los nigerianos 9 kg. Esto es 10 veces menos que el promedio europeo.

Para aquellos en países de bajos ingresos, la carne sigue siendo un lujo.

Estas cifras representan la cantidad de carne por cabeza disponible para el consumo, pero no tienen en cuenta los alimentos desperdiciados en el hogar o en el taller. En realidad, la gente come un poco menos de carne que esto, pero sigue siendo una estimación cercana.

Países de ingresos medios que impulsan la demanda de carne

Está claro que los países más ricos comen mucha carne y los que tienen ingresos bajos comen poco.

Este ha sido el caso durante 50 años o más. Entonces, ¿por qué se está comiendo colectivamente mucha más carne?

Esta tendencia se debe en gran parte a una creciente banda de países de ingresos medios.

Las naciones de rápido crecimiento como China y Brasil han experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas y un gran aumento en el consumo de carne.

En Kenia, el consumo de carne ha cambiado poco desde 1960.

En contraste, la persona promedio en la década de 1960 consumió menos de 5 kg al año en China. A fines de la década de 1980, este porcentaje había aumentado a 20 kg, y en las últimas décadas se ha triplicado a más de 60 kg.

Lo mismo sucedió en Brasil, donde el consumo de carne casi se ha duplicado desde 1990, superando a casi todos los países occidentales en el proceso.

India es una excepción notable.

Si bien los ingresos promedio se han triplicado desde 1990, el consumo de carne no ha seguido su ejemplo.

Según una encuesta nacional, es un error pensar que la mayoría de la India es vegetariana: dos tercios de los indios comen al menos algo de carne.

No obstante, la cantidad de carne consumida en la India se ha mantenido pequeña. Con menos de 4 kg por persona, es el más bajo del mundo. Es probable que esto se deba en parte a factores culturales para algunos en la India, como no comer ciertos tipos de carne por razones religiosas.

¿Está cayendo el consumo de carne en occidente?

Muchos en Europa y América del Norte dicen que están tratando de reducir el consumo de carne, pero ¿está funcionando?

En realidad no, según las estadísticas.

Los datos recientes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) sugieren que el consumo de carne por cabeza en realidad ha aumentado en los últimos años.

Si bien podemos pensar que la carne se está volviendo menos popular, el consumo de EE. UU. en 2018 estuvo cerca de su nivel más alto en décadas.

Es una imagen similar con el consumo de carne en la UE.

Si bien el consumo occidental de carne es constante o está aumentando ligeramente, los tipos de carne que se consumen están cambiando.

Esto significa menos carne roja (carne de res y cerdo) y más aves de corral.

En los EE. UU., las aves de corral ahora representan la mitad del consumo de carne, en comparación con la cuarta parte de los años setenta.

Este tipo de sustitución podría ser una buena noticia para la salud y el medio ambiente.

El impacto de la carne

En algunas circunstancias, comer carne puede ser beneficioso.

Cantidades moderadas de carne y productos lácteos pueden mejorar la salud de las personas, particularmente en países de bajos ingresos donde las dietas pueden carecer de variedad.

Pero en muchos países, el consumo de carne va más allá de los beneficios nutricionales básicos.

De hecho, podría ser un riesgo para la salud. Los estudios han relacionado el consumo excesivo de carne roja y procesada con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y ciertos tipos de cáncer.

Sustituir el pollo por carne o tocino podría ser un paso positivo.

Este intercambio también es mejor para el medio ambiente ya que las vacas, en particular, son convertidores ineficientes de alimento para carne.

En comparación con el pollo, la carne de res tiene un rango de tres a 10 veces mayor que el impacto en el uso de la tierra, el agua y las emisiones de gases de efecto invernadero. El cerdo está en algún lugar entre los dos.

Un futuro en el que el consumo de carne sea sostenible y equilibrado en todos los países requeriría cambios importantes.

Esto significaría no solo un cambio en los tipos de carne que se comen, sino también cuánto.

Esencialmente, la carne tendría que volver a ser más un lujo.

Esta pieza de análisis fue encargada por la BBC a un experto que trabaja para una organización externa.

Hannah Ritchie, la autora, es miembro de Oxford Martin y actualmente trabaja como investigadora en OurWorldinData.org . Este es un proyecto conjunto entre Oxford Martin y la organización sin fines de lucro Global Change Data Lab, cuyo objetivo es presentar una investigación sobre cómo está cambiando el mundo a través de visualizaciones interactivas. Puede seguirse en Twitter aquí.