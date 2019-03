Cómo nació la World Wide Web

Hoy, 12 de marzo, se cumplen 30 años desde la invención propuesta por Tim Berners-Lee. Se trata de"www", el prefijo que cambió la historia de la humanidad.

Hoy, 12 de marzo, se cumplen 30 años desde la invención de Internet propuesta por Tim Berners-Lee. Es el prefijo "www" que cambió la manera de pensar y de comunicarse de, podría decirse, casi toda la humanidad.

Todo empezó con una discreta propuesta. El documento redactado por el científico británico Tim Berners-Lee el 12 de marzo de 1989 fue seco, discreto y, algunos podrían decir, hasta un poco aburrido. Bajo el título "Gestión de la información: una propuesta", expuso una visión de cómo su empleador, la Organización Europea para la Investigación Nuclear (Cern) podría beneficiarse del uso de documentos informáticos con enlaces interactivos para organizar la información.

Alentado por el comentario garabateado de su jefe ("vago pero emocionante"), pasó los siguientes 18 meses desarrollando una tecnología que, combinada con la conectividad de la incipiente Internet, daría lo que hoy conocemos como la World Wide Web. Le dio al mundo anteriormente impenetrable de las redes de computadoras un frente atractivo y accesible: el navegador web.

WWW y algo más

El prefijo "www" para el código URL (localizador uniforme de recursos) es la abreviatura de la World Wide Web, pero la plataforma de comunicación en línea podría haberse llamado algo diferente cuando se creó hace 30 años.

Al ingeniero de software británico Sir Tim Berners-Lee se le atribuye la creación del sistema y el nombre World Wide Web, después de rechazar los nombres "The Mesh", "The Information Mine" y "Mine of Information". Narró la génesis de la Web en su libro "tejiendo la web".

Berners-Lee trabajaba como ingeniero de software en el Cern, a fines de los años ochenta. Presentó una propuesta a su jefe, Mike Sendall, que como se dijo involucraba una nueva forma de administrar la información que podía compartirse con universidades y científicos de todo el mundo. Específicamente, quería compartir datos de experimentos y aceleradores en el CERN, donde se encuentra el colisionador de partículas más grande del mundo. Sendall se mostró escéptico ante la idea, calificándola vaga, pero el concepto lo intrigó.

La propuesta de Berners-Lee se aprobó el siguiente mes de mayo y comenzó a desarrollar la plataforma web en el nuevo sistema informático de Steve Jobs, NeXT.

A fines de 1990, Berners-Lee había completado tres de las funciones de la World Wide Web: HyperText Markup Language, o HTML, que incluye las etiquetas y códigos de formato que reúnen información y crean enlaces; Protocolo de transferencia de hipertexto, o HTTP, un sistema acordado para vincular la información con otros recursos y cómo esa información se entrega a un usuario; Identificador universal de recursos, o URI, la dirección discreta utilizada para identificar la ubicación de los recursos en línea. El término URL es una forma de URI.

Berners-Lee originalmente llamó al sistema "The Mesh", pero el nombre sonaba como un desastre. Otros nombres considerados fueron "The Information Mine" y "Mine of Information" pero fueron rechazados porque la abreviatura de "The Information Mine" es TIM (nombre de Berners-Lee), y "Mine of Information" se abrevia a MOI, la palabra francesa para mi. Berners-Lee finalmente llamó al sistema World Wide Web en 1990 porque enfatizaba la "forma descentralizada que permite que cualquier cosa se vincule con cualquier cosa".

El primer sitio web se llamó info.cern.ch y fue alojado por el CERN; estaba en funcionamiento el día de Navidad de 1990. Ese sitio web proporcionaba instrucciones sobre cómo usar la Web. CERN restauró la URL original en 2013.

El concepto de sistemas de hipertexto se remonta al menos a 1963, cuando se le atribuyó al filósofo y sociólogo Ted Nelson la acuñación del término hipertexto. Popularizó el concepto en su libro "Máquinas literarias". Mientras estudiaba en la Universidad de Harvard, Nelson tomó un curso de programación de computadoras utilizando una computadora IBM y concibió un sistema de gestión de documentos para organizar notas. No fue hasta que la plataforma de programación NeXT se desarrolló años más tarde que el método de organización de Nelson pudo ser utilizado completamente.

Berners-Lee, quien fue nombrado caballero en 2004 por la reina Isabel II, ha sido reconocido por su logro en el lanzamiento de la World Wide Web. En 2017, fue galardonado con el prestigioso Premio ACM AM Turing, nombrado por el pionero de la computación Alan Turing, por inventar la World Wide Web, el primer navegador web y los protocolos y algoritmos que hacen que la plataforma funcione.

Es director de la World Wide Web Foundation que coordina los esfuerzos para ampliar el potencial de la Web para beneficiar a la humanidad. Berners-Lee ha sido un firme defensor de los datos de gobierno abierto a nivel mundial y cree en la neutralidad de la red, la privacidad y la apertura de la Web.