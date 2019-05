Confirmado: Robert Pattinson será el nuevo Batman

El actor principal de la saga Crepúsculo. Robert Pattinson, ha sido el elegido para interpretar a Batman en la próxima película del personaje, en 2021

Fue Edward Cullen en Crepúsculo y ahora será Bruce Wayne. Lo que para mucho empezó como una broma se ha hecho realidad. Según informan desde Variety, finalmente Robert Pattinson es el elegido para interpretar a Batman en la próxima película del personaje.

Se espera que la firma del acuerdo se cierre en cuestión de horas y que Warner Bros. pueda anunciar hoy mismo al actor, relevo de Ben Affleck, de manera oficial.

Robert Pattinson, quien interpretase alguna vez a un vampiro enamorado, daría vida al murciélago de DC Comics en la nueva película de Matt Reeves, que se llamará The Batman y llegará a cines el 25 de junio de 2021.

El actor habría sido elegido por el propio Reeves, que cuenta con total libertad por parte de Warner y aún se encuentra terminando el guion. La cinta empezará el proceso de pre-producción en breve y su rodaje se prevee para finales de 2019 o comienzos de 2020.

Te puede interesar Karina Jelinek se enfrenta a la inflación y cobra dos mil pesos para salir con ella

El señor oscuro más joven de la historia

Así, con sus 32 años, Robert Pattinson se convierte en el actor más joven en interpretar a Batman en la pantalla grande. Conocido por sus personajes de Harry Potter y la saga Crepúsculo, Pattinson realizará varias películas más antes de ponerse la capa del vengador de Gotham.

Sin ir más lejos, este mismo año estrenará: High Life, The Lighthouse, The King y Waiting for the Barbarians. A ellas sumará uno de los grandes proyectos de Warner Bros. para 2020, la nueva película de Cristopher Nolan, en la que también participará y jugará un papel importante.

Queda ver si finalmente comparte cartel con el Joker y, de ser así, con cuál de ellos lo hará. Si con el nuevo y radical Joker de Joaquin Phoenix, que estrenará película el 4 de octubre de 2019, o el de Jared Leto, al que veremos en la secuela de Escuadrón Suicida. En cualquier caso, está claro que ha comenzado una nueva era para las adaptaciones del universo DC.

Te puede interesar Quién era Alejandro Larose, el hombre que murió calcinado en su Harley-Davidson

La sorpresa de los usuarios de las redes ha hecho que compartan cientos de memes sobre la noticia. Aquí dejamos algunos de los mejores: